Volkswagen потратит два миллиарда евро на разработку одной единственной машины

Компания Volkswagen объявила о планах вложить 2 миллиарда евро в постройку отдельной производственной площадки для электрокара будущего

Речь идет о проекте Trinity – высокотехнологичном электрическом седане, который придет на замену моделям Passat и Arteon. Машина, действительно, будет являть собой пик развития в автомобилестроении. Во-первых, ее оснастят полноценным автопилотом четвертого уровня, который практически не требует вмешательства водителя. Во-вторых, автомобиль будет базироваться на новой модульной платформе Scalable Systems Platform, которая подразумевает создания электрокаров различного форм-фактора, начиная от седанов, и заканчивая спортивными купе. В третьих, производитель заявляет, что новинка будет обладать великолепными техническими характеристиками. Конкретики здесь нет, но рассчитывать на высокую мощность и большой запас хода стоит.

Самое интересное – сама производственная площадка будет такой же технологичной. В Volkswagen хотят применить здесь некий «новый способ производства»: речь идет о кардинального упрощенном процессе, который сложно было бы организовать на универсальных заводах, производящих и «батарейные», и топливные машины. К сожалению, подробностей мы не знаем, но производитель заявил, что в случае успешного внедрения новых процессов на постройку одной машины будет уходить не больше десяти часов.