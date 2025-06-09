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9 июн 2025

Volkswagen предложил 20 000 сотрудникам добровольно уволиться

Volkswagen предложил 20 000 сотрудникам добровольно уволиться
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen к 2030 году планирует сократить более 35 000 рабочих мест на заводах в Германии. Из этого количества 20 000 сотрудников согласились на добровольный уход, воспользовавшись предложениями по досрочному выходу на пенсию и компенсационным пакетам

По словам члена правления по кадрам Гуннара Килиана, речь не идет о массовых увольнениях, сокращения проходят в рамках соглашения «Будущее Volkswagen», предполагающего социально ориентированный подход. «Мы наблюдаем ощутимый прогресс в снижении затрат на заводах, и наши меры уже дают результат», — подчеркнул Килиан во время недавней встречи в штаб-квартире VW в Вольфсбурге.

Таким образом, компания планирует нивелировать конфронтацию с профсоюзами, предложив сотрудникам социальные блага в обмен на добровольный уход. Учитывая, что на заводах в Германии трудятся 120 тысяч человек, к 2030 году по такой “программе” должны будут уйти 35 000 человек (это почти треть от всего числа).

Вместе с увольнениями компания реорганизовывает производственные мощности внутри страны, стремясь привести их в соответствие с текущим уровнем спроса. В ближайшие годы объем выпуска автомобилей Volkswagen в Германии будет снижен до 734 000 единиц. Завод в Эмдене продолжит выпуск моделей ID.4 и ID.7, в то время как в Оснабрюке производство кабриолета T-Roc будет завершено в середине 2027 года. Также планируется остановить выпуск ID.3 на заводе в Дрездене, который, скорее всего, будет передан под внешнее использование.

Изменения коснутся не только заводов, но и руководства. В рамках стратегии экономии расходов Volkswagen сокращает выплаты топ-менеджменту: в 2025 и 2026 годах зарплаты и бонусы членов совета директоров будут урезаны на 11%, а в последующие годы последуют дополнительные, пусть и меньшие, сокращения. Общий объем экономии может составить около 15 миллионов евро.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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