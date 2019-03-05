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5 мар 2019

Volkswagen представил багги

Volkswagen представил багги
Автор фото: фирма-производитель

На автосалон в Женеве Volkswagen привез концепт-кар ID.Buggy. Электрический багги должен продемонстрировать универсальность электрической платформы MEB, которая ляжет в основу серийных электромобилей VW

В целом, этот автомобиль уже успели окрестить странным. Хоть его дизайн и выполнен в стилистике пляжных багги пятидесятых годов, технические параметры автомобиля разительно отличаются от исторического прототипа. Он достаточно тяжел, по причине большой массы аккумуляторов, которые питают  электрический двигатель мощностью 150 кВт/204 л.с. Обладая неплохой динамикой, до сотни автомобиль разгоняется за  семь секунд, а максимальная скорость находится на отметке в 160 километров в час.

Кстати, двигатель располагается сзади, и здесь начинают проявляться чудеса платформы MEB.  Дело в том, что Volkswagen уже предусмотрел возможность создания полноприводной машины — для этого в передней части есть место для второго двигателя. А еще можно сделать эту машину четырехместной (сейчас имеется место только для водителя и пассажира). Да и вообще — всю верхнюю часть можно, при желании, снять и поставить на ее место другой кузов.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, motor

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