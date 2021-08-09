Volkswagen представил ID.5

Компания Volkswagen распространила изображения ID.5 GTX – новой модели электрической линейки ID

Маленький нюанс – нам показывают концепт, а не серийную машину. Правда, премьера состоится уже совсем скоро – в середине сентября, однако производство будет налажено лишь в следующем году.

В целом, можно с уверенностью говорить, что ID.5 GTX будет купеобразной версией кроссовера ID.4. Машины даже похожи друг на друга, за исключением задней двери. С большой долей вероятности ID.5 позаимствует у «четверки» и силовую установку, которая состоит из двух электромоторов общей мощностью в 300 лошадиных сил. Батарейный блок обладает емкостью в 77 киловатт-часов. Это позволит рассчитывать на 400-километровый пробег на одном заряде.