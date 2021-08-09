Автомобильный портал Motorpage
9 авг 2021

Volkswagen представил ID.5

Volkswagen представил ID.5
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen распространила изображения ID.5 GTX – новой модели электрической линейки ID

Маленький нюанс – нам показывают концепт, а не серийную машину. Правда, премьера состоится уже совсем скоро – в середине сентября, однако производство будет налажено лишь в следующем году.

В целом, можно с уверенностью говорить, что ID.5 GTX будет купеобразной версией кроссовера ID.4. Машины даже похожи друг на друга, за исключением задней двери.  С большой долей вероятности ID.5 позаимствует у «четверки» и силовую установку, которая состоит из двух электромоторов общей мощностью в 300 лошадиных сил. Батарейный блок обладает емкостью в 77 киловатт-часов. Это позволит рассчитывать на 400-километровый пробег на одном заряде. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Taigo (2022)

Volkswagen представил модель Taigo

29 июля 2021
Volkswagen Amarok W580X

Volkswagen Amarok подготовят к серьезному бездорожью

28 июля 2021

Volkswagen готовится представить самый большой кроссовер

16 июля 2021
Volkswagen Golf R (2022)

Представлен заряженный универсал VW Golf R

07 июля 2021
Volkswagen Taos (2022)

Volkswagen Taos: стартовал прием заказов

07 июля 2021
Volkswagen Caddy PanAmericana

Стартовали российские продажи Volkswagen Caddy PanAmericana

05 июля 2021

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Velar - land rover range rover velar (2021) высокая культура и стиль Тест драйв
09 августа 2021

Land Rover Range Rover Velar
"Высокая культура и стиль"
Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) на прогулку с домашним питомцем
Тест драйв
06 августа 2021

Volkswagen Taos
"На прогулку с домашним питомцем"
Chevrolet Tahoe - chevrolet tahoe (2021) здравствуйте, я обновился
Тест драйв
04 августа 2021

Chevrolet Tahoe
"Здравствуйте, я обновился"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 8 1 7