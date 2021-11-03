Volkswagen представил модель ID5

Компания Volkswagen представила новый электрический вседорожник ID.5, который стал купеобразной версией уже известного ID.4

Стоит ли говорить, что новинка позаимствовала у «четверки» все силовые установки? Так и есть, базовая версия Volkswagen ID.5 получит один электро­мотор на задней оси, развивающий 174 л.с. и 310 Нм крутящего момента. До 100 км?/?ч такое кросс-купе ускорится за 10,4 секунды. Будет существовать и двухмоторная модификация с общей мощностью силовой установки в 299 лошадиных сил. Любопытно, что максимальная скорость автомобиля искусственно ограничена на отметке в 170 километров в час.

Что касается батарей, то в обоих версиях будет применен единый блок с мощностью в 77 киловатт. Автомобиль обладает солидным запасом хода в 520 километров. Когда именно Volkswagen откроет продажи нового кросс-купе, официально не сообщается. Ориенти­ровочно это произойдёт в начале 2022 года.