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5 окт 2021

Volkswagen представил новую версию кроссовера ID.4

Volkswagen представил новую версию кроссовера ID.4
Автор фото: фирма-производитель

Американское подразделение компании Volkswagen показало электрокроссовер под названием ID.4 AWD Pro, который станет раллийным болидом. 

Гонки, в которых будет участвовать автомобиль, являются несколько необычными. Речь идет о  Rebelle Rally — рейде, созданном специально для женских экипажей. К слову о женщинах, внешний вид автомобиля (гоночная ливрея) был создан художницей Лиз Куз. Она взяла за основу пейзажи тех мест, где будет проходить ралли, и на их основе создала уникальную картинку.

Техническими же доработками занималась команда специалистов под руководством двух известных гонщиков - Риса Миллена и Таннера Фауста. По их инициативе кроссовер снабдили, к примеру, модифицированной подвеской, усиленным рулевым управлением, защитой днища в ключевых местах и экспедиционным багажником. При этом силовая установка (двухмоторная на 299 лошадиных сил) осталась стандартной!

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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