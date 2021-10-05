Volkswagen представил новую версию кроссовера ID.4

Американское подразделение компании Volkswagen показало электрокроссовер под названием ID.4 AWD Pro, который станет раллийным болидом.

Гонки, в которых будет участвовать автомобиль, являются несколько необычными. Речь идет о Rebelle Rally — рейде, созданном специально для женских экипажей. К слову о женщинах, внешний вид автомобиля (гоночная ливрея) был создан художницей Лиз Куз. Она взяла за основу пейзажи тех мест, где будет проходить ралли, и на их основе создала уникальную картинку.

Техническими же доработками занималась команда специалистов под руководством двух известных гонщиков - Риса Миллена и Таннера Фауста. По их инициативе кроссовер снабдили, к примеру, модифицированной подвеской, усиленным рулевым управлением, защитой днища в ключевых местах и экспедиционным багажником. При этом силовая установка (двухмоторная на 299 лошадиных сил) осталась стандартной!