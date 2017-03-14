На днях в суде США компания Volkswagen Group признала, что вводила в заблуждение американские надзорные органы и потребителей, скрывая фактический уровень вредных веществ в выхлопе своих дизельных двигателей и создавая помехи при расследовании махинаций. Признательные показания суд принял и вину компании Volkswagen признал.

В заявлении концерна сказано, что Volkswagen глубоко сожалеет о своем поведении, и нынешнее признание подтверждает решимость компании в борьбе с подобными проступками в будущем. Так же Volkswagen, что сегодняшние изменения в подотчетности, прозрачности и корпоративной культуре - крупнейшие за всю историю немецкого бренда: Volkswagen – не та компания, которой была 18 месяцев назад, отметили в заявлении.

По словам американского издания Automotive News, отказ от признания факта мошенничества грозил бы компании потенциальным штрафом в размере от 17 до 34 миллиардов долларов. Окончательное решение по этому делу будет вынесено лишь 21 апреля, но уже известно, что немецкий концерн выплатит 4,3 миллиарда долларов за 590 тысяч проданных в США автомобилей с дизельными двигателями, из которых 2,5 миллиарда придется на штраф, а 1,5 на урегулирование гражданских исков.