Volkswagen T-Cross станет самым маленьким кроссовером в модельной линейке немецкой компании и пятым представителем сегмента SUV у марки.

Компания начала раскрывать первые подробности о машине. Так, кроссовер получит сдвижные сиденья второго ряда (это позволит увеличить объем багажника или пространство для ног задних пассажиров в зависимости от ситуации). Volkswagen T-Cross будет представлен на европейском рынке в пяти вариантах исполнения.

Моторная гамма самого маленького кроссовера будет состоять из литрового турбодвигателя (90 и 115 л.с.), 1,5-литрового турбомотора (150 л.с.) и 1,6-литрового турбодизеля мощностью 95 л.с. В качестве трансмиссии будет предлагаться 6-ступенчатая механическая коробка передач и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG с двумя сцеплениями.

Дорогие версии получат 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, виртуальную приборную панель, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, сразу 4 USB-порта с возможностью подзарядки гаджетов и 300-ватную аудиосистему Beats.

Объем багажного отделения кроссовера составит от 385 до 1281 литров (при сложенных задних сиденьях).

Официальная премьера Volkswagen T-Cross состоится в сентябре на автосалоне в Париже. Вероятнее всего, данная модель, как и более крупный T-Roc в Россию официально поставляться не будет.