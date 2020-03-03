Volkswagen раскрыл подробности о модели ID.4

Изначально в продажу поступит кроссовер с задним приводом, после будут доступны и полноприводные модификации

Автомобиль построят на платформе MEB, которая разработана исключительно для машин с электромоторами. Дизайн новинки будет напоминать концепт Crozz. В компании рассказали, что кроссовер будет отличаться низким коэффициентом лобового сопротивления. Запас хода у ID.4 составит 500 километров. Изначально в продажу поступит кроссовер с задним приводом, после будут доступны и полноприводные модификации с двумя силовыми агрегатами, установленными на каждой оси.

Позднее в «зеленой» линейке Volkswagen появится электрический купе-кроссовер ID.5. Всего к 2025 г. немцы планируют запустить в серию свыше 20 автомобилей с электрическими силовыми установками. Первым серийным электрокаром немцев, построенным на новой платформе MEB, стал хэтчбек ID.3.