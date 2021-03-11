Автомобильный портал Motorpage
11 мар 2021

Volkswagen раскрыл свой самый большой кроссовер

Volkswagen раскрыл свой самый большой кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Его название по традиции будет начинаться с буквы «T» - Talagon. Главным рынком, где будет продаваться новинка – Китай. Информация о машине появилась в местных регулирующих органах

До последнего момента самым  крупным кроссовером Volkswagen был Teramont. Однако,  скоро ему придется слезть с пьедестала. Новый Talagon будет банально больше его – на добрый десяток сантиметров в длину. Причем колесная база у автомобилей одинакова.  Оно и понятно – платформа то здесь одна и та же – MQB.

Что касается моторов, то на данный момент заявлен двухлитровый турбомотор TSI, который будет развивать около двухсот лошадиных сил. Несколько ранее производитель заявлял и мотор V6, однако,  сейчас по документам он не проходит.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen анонсировал новый кроссовер для России

04 марта 2021

Volkswagen выпустит электрический кабриолет

02 марта 2021

Volkswagen отпраздновал 45-летие модели Golf GTI

01 марта 2021
Volkswagen ID.6

Cтала известна внешность нового Volkswagen ID6

05 февраля 2021

Знаменитый Volkswagen Bulli переделали в хот-род

04 февраля 2021
Volkswagen ID.3 1st Edition (2020)

Электрический Volkswagen уничтожил легендарный Golf

28 января 2021

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 (2020) освежить и не испортить Тест драйв
10 марта 2021

Audi A5
"Ребра и лазеры Audi A5 – освежить и не испортить"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) городские, тут за вами пришли
Тест драйв
08 марта 2021

Lada Niva Travel
"Городские, тут за вами пришли"
Geely Tugella - geely tugella (2020) интеллектуально полный
Тест драйв
04 марта 2021

Geely Tugella
"Интеллектуально полный"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 8 4 6