Volkswagen раскрыл свой самый большой кроссовер

Его название по традиции будет начинаться с буквы «T» - Talagon. Главным рынком, где будет продаваться новинка – Китай. Информация о машине появилась в местных регулирующих органах

До последнего момента самым крупным кроссовером Volkswagen был Teramont. Однако, скоро ему придется слезть с пьедестала. Новый Talagon будет банально больше его – на добрый десяток сантиметров в длину. Причем колесная база у автомобилей одинакова. Оно и понятно – платформа то здесь одна и та же – MQB.

Что касается моторов, то на данный момент заявлен двухлитровый турбомотор TSI, который будет развивать около двухсот лошадиных сил. Несколько ранее производитель заявлял и мотор V6, однако, сейчас по документам он не проходит.