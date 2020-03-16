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16 мар 2020

Volkswagen разрабатывает очень маленький электромобиль

Volkswagen разрабатывает очень маленький электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Семейство ID пополнит самая доступная модель, которой уже разрабатывают «вседорожную» и «грузовую» модификации.

Издание Car Magazine утверждает, что в VW приступили к разработке модели, которая призвана стать самым доступным электрокаром марки. Именоваться она будет, вероятнее всего, ID.1 – по этому же принципу формируются названия всех прочих участников семейства. По предварительным данным, габаритами VW ID.1 будет сопоставим с компактом VW up! и ориентирован, соответственно, в первую очередь на городское использование.

Однако одной моделью в этом сегменте компания Volkswagen не обойдется: по слухам, у электрической «единички» появится вседорожная модификация по имени ID.1 Crozz (которая, впрочем, скорее всего будет отличаться только соответствующим декором). А еще бюджетному электромобилю пообещали «развозную» версию: она должна выйти на рынок под названием e-Roomzz.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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