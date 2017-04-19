На автосалоне в Шанхае состоялась премьера третьего концепта Volkswagen из электрической линейки I.D. — купе-кроссовера I.D. Crozz. В компании говорят, что данная модель «совмещает в себе управляемость купе и лучшие свойства кроссовера»

Стилистика концепта пересекается с двумя другими моделями из линейки I.D.: компактным кроссовером и минивэном. У него узкие светодиодные фары, большие колеса, вытянутый кузов с ниспадающей к задней части кузова крышей. Несмотря на купеобразный силуэт в Volkswagen говорят, что I.D. Crozz длиной 4625 мм по вместимости сопоставим с 7-местной версией кроссовера VW Tiguan Allspace. Правда, рассчитан концепт на четверых пассажиров. Для удобства доступа в салон у I.D. Crozz передние двери открываются традиционно, а задние сдвигаются назад, как на минивэнах. У концепта панорамная крыша с интегрированными светодиодами подсветки, яркость которых можно регулировать из салона с помощью жестов.

Салон решен в минималистическом стиле, в нем практически полностью отсутствуют физические кнопки. В центре передней панели разместился 10,2-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, перед водителем — 5,8-дюймовая цифровая приборная панель.

Концепт I.D. Crozz оснащен полноценной системой автономного вождения. При ее активации руль уезжает в переднюю панель, активируются специальные лазеры, которые сканируют окружающее автомобиль пространство.

Силовая установка I.D. Crozz состоит из двух электромоторов суммарной мощностью 302 л.с (101 л.с. впереди и 201 л.с. — сзади). Максимальная скорость концепта ограничена на отметке 180 км/ч. Запас хода составляет до 500 километров. При этом, при быстрой зарядке батарей емкостью 81 киловатт-час, можно их зарядить на 80% за полчаса.