Volkswagen разработал Powerbank

Они сделали это. Немецкий концерн разработал мобильные зарядные устройства для электромобилей. Предполагается, что новые станции будут расположены в массовых местах - на парковках стадионов, торговых центров и АЗС

Собственно, зарядное устройство для автомобилей работает точно по такому же принципу, как и аккумуляторы для мобильников - есть определенное количество заряда, которым можно поделиться с другими устройствами. Кстати, в данном случае, мобильная станция может зарядить около пятнадцати автомобилей. Одновременно от одной станции могут заряжаться до четырех автомобилей.

В случае если заряд мобильной станции заканчивается, то блок аккумуляторов можно просто заменить. Кроме того, станцию можно подключить к источнику постоянного тока, и тогда она сможет работать без ограничений. Кстати, мобильные станции будут оснащены функцией быстрой зарядки, которая позволит заполнить батареи автомобиля за семнадцать минут. Пилотный проект начнется в первой половине 2019 года в Вольфсбурге (федеральная земля Нижняя Саксония), где располагается штаб-квартира концерна. Установка колонок для быстрой зарядки в других городах запланирована на 2020 год.