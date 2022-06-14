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14 июн 2022

Volkswagen решил сократить сотрудников по новому способу

Volkswagen решил сократить сотрудников по новому способу

Как известно, на сегодняшний день Volkswagen собирается сократить свой рабочий персонал на площадке в Нижнем Новгороде, но на каких условиях?

Неделю назад проходила информация, что если сотрудник решил уйти добровольно (по соглашению сторон), то ему руководство готово выплатить шесть окладов. Сейчас же картина переменилась – выяснилось, что компенсация не учитывает различных переработок, работы в ночное время, премиальных и бонусов, которые обычно получают сотрудники в течение всего года. Эти выплаты включают в себя зарплаты.

В результате такой несправедливости свое негодование высказали профсоюзы. В итоге руководство Volkswagen пошло на уступки, и теперь сотрудникам предлагают выплатить уже шесть полноценных зарплат, а не окладов. Сотрудникам предложат и дополнительные бонусы: им оставят рабочие ноутбуки и смартфоны с удержанием 13% от остаточной стоимости. Кроме того, взявшие субсидии на покупку автомобилей смогут ее не возвращать.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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