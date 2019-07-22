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22 июл 2019

Volkswagen рубит щупальца семейству Golf

Volkswagen рубит щупальца семейству Golf
Автор фото: фирма-производитель

Было время, когда Volkswagen Golf предлагался в целом наборе различных модификаций: Golf R, Golf Plus... всех не перечислить. Однако, времена меняются и теперь руководство немецкого концерна начинает постепенно отрубать все щупальца от тела основной модели.

На такие действия производитель идет накануне премьеры нового Golf восьмого поколения. Сначала было объявлено о снятии с производства универсалов SportWagon и Alltrack для рынка США, а теперь подтверждён отказ от компактвэна SV для Европы. Кстати эта модель знакома нашему покупателю под наименованием Golf Plus. Модель появилась в 2004 году на базе Golf V, под именем "Plus" она выпускалась на основе Golf VI и только с переходом на поколение Golf VII автомобиль переименовали в Sportsvan или SV.

Начальник отдела продаж и маркетинга Volkswagen Юрген Штакманн сказал Autocar, что в связи с ростом спроса на кроссоверы марка будет отказываться от непопулярных моделей. Также фирма нацелена упрощать линейку автомобилей, уменьшая количество модификаций и доступных двигателей.При этом, по слухам, в 2020 году появится новый Volkswagen Variosport, который заменит сразу две модели — Golf SV и Touran. Но пока выпуск этого автомобиля официально не подтверждён.

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