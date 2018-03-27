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27 мар 2018

Volkswagen сделает пикап для американцев

Volkswagen сделает пикап для американцев
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen решилась на беспрецедентный шаг: проверить реакцию американцев на пикап под немецкой маркой. И нет, речь идет не о уже имеющимся в гамме Amarok, а об абсолютно новой модели.

По неофициальной информации среднеразмерный пикап построят на базе большого кроссовера Teramont. На мотор-шоу в Нью-Йорке, которое открывается на днях, американцам покажут автомобиль в качестве концепта. Но по слухам он практически готов к производству и в случае положительной реакции публики, руководство немецкой компании даст проекту «зеленый свет».

Классические американские пикапы имеют рамную конструкцию. Фактически на североамериканском рынке есть лишь один пикап с несущим кузовом: Honda Ridgeline, построенный на базе кроссовера Pilot.

Однако большинству покупателей внедорожные способности и неубиваемость пикапов, которые изначально задумывались как утилитарные транспортные средства, не нужны. А вот ценят они комфорт, богатое оснащение и просторный салон. Именно на этих желаниях и собирается сыграть Volkswagen.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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