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19 дек 2018

Volkswagen создает «беспилотную» марку

Volkswagen создает «беспилотную» марку
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн решил объединить все разработки по технологии автоматизированного вождения в одной торговой марке под названием IQ Drive. По предварительной информации, первые автомобили, выпущенные под этой маркой, будут представлены уже в следующем году

Правда, на данный момент нет никакой информации о том, какими автомобили будут сами по себе. Единственный факт - новый бренд соберет воедино все доступные в настоящее время интеллектуальные системы помощи при вождении и парковке, а также системы безопасного управления автомобилем, такие как Park Assist, Lane Assist, Front Assist и т.д. Сюда же добавятся все наработки, которые  только-только тестируются производителем.

Неким конечным результатом должен стать полноценный автомобиль с автономным управлением.  На данный момент это взгляд, что называется, на перспективу. По словам, Юргена Штакманна, директора по продажам VW, многие модели уже имеют интеллектуальных электронных помощников, но IQ Drive открывает прямую дорогу к полностью автономному вождению.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Драйв

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