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29 дек 2020

Volkswagen создает империю роботов

Volkswagen создает империю роботов
Автор фото: фирма-производитель

Империю роботов-заправщиков, правда, не для бензиновых машин, а для электромобилей!  Уже есть первые прототипы

Итак, что предполагается? А немецкий концерн собирается свершить маленькую революцию в заправочных процессах. Зачем, спрашивается, искать заправку, да и вообще, зачем делать заправки для электромобилей, если можно в один клик вызвать персонального робота, который сделает все сам, практически в любом месте.

Сам же робот будет являться неким передвижным модулем с манипуляторами, мобильными аккумуляторами и прочей аппаратурой. Да, аккумулятор у робота не один, а все для того, чтобы он мог обслужить несколько машин сразу. Самое интересное, что Volkswagen создаст целую нейросеть для обмена данными между роботами и машинами, чтобы электромобили сами могли сигнализировать им о необходимости зарядки.

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