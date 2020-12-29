Volkswagen создает империю роботов

Империю роботов-заправщиков, правда, не для бензиновых машин, а для электромобилей! Уже есть первые прототипы

Итак, что предполагается? А немецкий концерн собирается свершить маленькую революцию в заправочных процессах. Зачем, спрашивается, искать заправку, да и вообще, зачем делать заправки для электромобилей, если можно в один клик вызвать персонального робота, который сделает все сам, практически в любом месте.

Сам же робот будет являться неким передвижным модулем с манипуляторами, мобильными аккумуляторами и прочей аппаратурой. Да, аккумулятор у робота не один, а все для того, чтобы он мог обслужить несколько машин сразу. Самое интересное, что Volkswagen создаст целую нейросеть для обмена данными между роботами и машинами, чтобы электромобили сами могли сигнализировать им о необходимости зарядки.