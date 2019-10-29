Volkswagen создал отдельную компанию для работы над беспилотниками

Немецкий автопроизводитель Volkswagen создал дочернее предприятие Volkswagen Autonomy, которое займется разработкой беспилотных систем для всего концерна

Штаб-квартир у нового суббренда будет две, и обе расположатся в родной Германии: одна в Мюнхене, другая в Вольфсбурге. В следующем году марка хочет открыть офис еще в калифорнийской Кремниевой долине, а к 2021 году четвертое предприятие появится в Китае. В первую очередь внедрять автономные технологии компания планирует на коммерческие модели. Речь идет о беспилотных такси и фургонах для перевозки грузов. Сосредоточиться руководство Volkswagen Autonomy намерено на беспилотных системах четвертого уровня.

«Мы хотим сделать Volkswagen Autonomy глобальной компанией, в которой сможем объединить опыт в автомобилестроении и разработке технологий. Мы будем использовать совместные наработки группы, чтобы снизить стоимость беспилотных автомобилей», — заявил глава суббренда и член совета директоров Александр Хитцингер.