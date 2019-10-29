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29 окт 2019

Volkswagen создал отдельную компанию для работы над беспилотниками

Volkswagen создал отдельную компанию для работы над беспилотниками

Немецкий автопроизводитель Volkswagen создал дочернее предприятие Volkswagen Autonomy, которое займется разработкой беспилотных систем для всего концерна

Штаб-квартир у нового суббренда будет две, и обе расположатся в родной Германии: одна в Мюнхене, другая в Вольфсбурге. В следующем году марка хочет открыть офис еще в калифорнийской Кремниевой долине, а к 2021 году четвертое предприятие появится в Китае. В первую очередь внедрять автономные технологии компания планирует на коммерческие модели. Речь идет о беспилотных такси и фургонах для перевозки грузов. Сосредоточиться руководство Volkswagen Autonomy намерено на беспилотных системах четвертого уровня.

«Мы хотим сделать Volkswagen Autonomy глобальной компанией, в которой сможем объединить опыт в автомобилестроении и разработке технологий. Мы будем использовать совместные наработки группы, чтобы снизить стоимость беспилотных автомобилей», — заявил глава суббренда и член совета директоров Александр Хитцингер.

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