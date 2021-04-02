Volkswagen Taos для России: подробности

До старта продаж компактного кроссовера Volkswagen осталось совсем немного времени. Производитель постепенно начинает раскрывать детали, и теперь у нас есть возможность ознакомиться с комплектациями

Всего будет четыре фиксированных версии: Respect, Status, JOY! и Exclusive. Что войдет в базовое оснащение? Немало, например - светодиодная оптика или шесть подушек безопасности. Кондиционер, музыкальная система – все эти опции будут доступны уже в начале. По большому счету «старшие» версии кроссовера будут отличаться лишь небольшими штрихами вроде цифровой приборной панели или амбиентной подсветки салона.

Что касается технической составляющей, то автомобиль приедет к нам с двумя силовыми установками. Они знакомы нам по другим моделям концерна, например, по Volkswagen Polo или Jetta. Речь идет про атмосферный мотор 1.6 и турбо-агрегат 1.4. Трансмиссий будет четыре – «механика» и 6-ступенчатый «автомат» предназначаются для «младшего» мотора, а 8-ступенчатый «автомат» и 7-ступенчатый «робот» DSG будут предлагаться лишь «старшему» мотору.