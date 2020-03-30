Автомобильный портал Motorpage
30 мар 2020

Volkswagen теряет по два миллиарда долларов в неделю

Volkswagen теряет по два миллиарда долларов в неделю

Концерн Volkswagen каждую неделю теряет около двух миллиардов евро из-за последствий глобального распространения коронавируса нового типа

Из-за пандемии заболевания COVID-19, вызываемого вирусом нового типа, VW теряет по два миллиарда евро в неделю, заявил глава концерна Герберт Дисс в эфире немецкого телеканала ZDF. Как сообщает издание Automotive News Europe, с учётом резкого падения объёма производства, который невозможно возобновить, не поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников, концерн, скорее всего, будет вынужден сокращать рабочие места.

По словам Дисса, на данный момент концерн успешно продает автомобили и получает прибыль только в Китае, где постепенно начинают восстанавливать производство машин и возобновлять реализацию. При этом объемы выпуска удалось поднять только до половины уровня. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen останавливает производство в России

24 марта 2020
Volkswagen e-BULLI

Volkswagen представил электрический Ретро-фургон

18 марта 2020

Volkswagen обозначил потери от Дизельгейта

18 марта 2020

Volkswagen анонсировал новый Amarok

17 марта 2020

Volkswagen разрабатывает очень маленький электромобиль

16 марта 2020
Volkswagen ID.4

Volkswagen раскрыл подробности о модели ID.4

03 марта 2020

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC S5 - jac s5 2014 пешеходный переход Тест драйв
30 марта 2020

JAC S5
"Пешеходный переход"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 с чувством некоторого сожаления
Тест драйв
27 марта 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"С чувством некоторого сожаления"
Citroen C5 Aircross - citroen c5 aircross 2020 красота не спасает
Тест драйв
25 марта 2020

Citroen C5 Aircross
"Красота не спасает"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 5 1 9