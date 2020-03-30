Volkswagen теряет по два миллиарда долларов в неделю

Концерн Volkswagen каждую неделю теряет около двух миллиардов евро из-за последствий глобального распространения коронавируса нового типа

Из-за пандемии заболевания COVID-19, вызываемого вирусом нового типа, VW теряет по два миллиарда евро в неделю, заявил глава концерна Герберт Дисс в эфире немецкого телеканала ZDF. Как сообщает издание Automotive News Europe, с учётом резкого падения объёма производства, который невозможно возобновить, не поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников, концерн, скорее всего, будет вынужден сокращать рабочие места.

По словам Дисса, на данный момент концерн успешно продает автомобили и получает прибыль только в Китае, где постепенно начинают восстанавливать производство машин и возобновлять реализацию. При этом объемы выпуска удалось поднять только до половины уровня.