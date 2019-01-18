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18 янв 2019

Volkswagen тестирует заряженного «малыша»

Volkswagen тестирует заряженного «малыша»

Ушлые шпионы пробрались на Нюрбургринг и запечатлели там Volkswagen T-Roc. Он, правда, был не совсем обычным, а в заряженном исполнении «R»

Известно, что в такой версии младший кроссовер Volkswagen будет оснащен двухлитровой турбированной «четверкой» мощностью 300 лошадиных сил, которая устанавливается на гоночную модификацию «Гольфа», а также системой полного привода 4Motion. Двигатель будет сочетаться с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.

Что касается характеристик, то, наверняка, они будут близки к соплатформенному Cupra Ateca от суббренда Seat. Спортивный кроссовер способен ускоряться с места до «сотни» за 5,4 сек., а его максимальная скорость составляет 245 км в час. К сожалению, о внешности нельзя сказать ничего определенного, так как на трассе, автомобиль был затянут в глухую камуфляжную пленку - немного странно, учитывая тот факт, что облик обычного T-Roc уже всем давно знаком.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, CarsWeek

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