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10 сен 2021

Volkswagen вывел на тесты электрический аналог Passat

Volkswagen вывел на тесты электрический аналог Passat

Немецкий концерн приступил к испытаниям электромобиля, который заменит флагманский седан Passat.

Издание Autocar сообщает, что машина серьезно замаскирована, но автомобиль явно не похож на «мула» (когда агрегаты новинки тестируют в кузове уже существующей модели) – кузов здесь свой собственный.  Впрочем, если вы хотите представить себе облик серийного продукта, то взгляните на концепт ID Vizzion 2018 – представители Volkswagen заявляют, что автомобиль будет очень близок к нему по стилистике. Занятная история – у новинки до сих пор нет собственного названия. Изначально планировалось, что машину назовут «ID.6», но под таким брендом немцы уже продают среднеразмерный кроссовер.

Технические характеристики также остаются неизвестными. Можно лишь предположить, что по аналогии со всем остальным семейством ID, новинка будет предлагаться в моноприводном и полноприводном исполнении. Соответственно, автомобиль может получить  один или два электрических двигателя.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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