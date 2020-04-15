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15 апр 2020

Volkswagen взбодрит сегмент минивэнов электрокарами

Volkswagen взбодрит сегмент минивэнов электрокарами
Автор фото: фирма-производитель

Электрический минивэн Volkswagen I.D. Buzz, серийная версия которого ожидается в 2022 году, заменит в линейке VW модель Touran и «переизобретет» сегмент минивэнов (MPV)

Такое мнение британскому Autocar высказал член совета директоров Volkswagen по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Франк Уэлш (Frank Welsch). Нынешнее (второе) поколение VW Touran выпускается с 2015 года, оно базируется на платформе уже снятого с производства Golf VII. И хотя сегмент традиционных минивэнов теряет популярность, уступая позиции более практичным кроссоверам, VW не планирует снимать Touran с производства досрочно. Вместе с тем топ-менеджер признает, что сегменту MPV нужна «свежая кровь»: «MPV не мертвы, они просто слегка «упали». Минивэнам нужно улучшить дизайн. Вот почему I.D. Buzz будет иметь гораздо более эмоциональный вид».

О будущем серийном I.D. Buzz Франк отзывается так: «В Buzz много свободного пространства. Он отлично выглядит. Серийная версия даже лучше концепта и содержит в себе плюсы Турана». Шоу-кар I.D. Buzz Volkswagen показал еще на международном мотор-шоу в Детройте 2017 года. В его дизайне на современный мотив обыгрывается облик знаменитых классических микроавтобусов VW T1 и T2. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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