Volkswagen запустил производство батарей для электромобилей

В Зальцгиттере начала работу пилотная установка по выпуску литий-ионных аккумуляторов Volkswagen. Пока батареи выпускают мелкими партиями, а массовое производство планируется запустить несколько позже

Отметим, что в этом начинании Volkswagen будет помогать шведский концерн Northvolt. К слову, в следующем году компании приступят к строительству предприятия по производству аккумуляторных батарей в Нижней Саксонии. Годовая мощность завода — 16 гигаватт-часов. Инвестиции в проект со стороны немецкого концерна оцениваются в один миллиард евро.

Завод введут в эксплуатацию в конце 2023 года либо в начале 2024-го. Вместе с тем, уже в 2020 году в Зальцгиттере заработает установка по утилизации отработанных батарей. К слову, в ноябре этого года Volkswagen запустит серийное производство своей первой полностью электрической модели ID.3. Ранее стало известно, что первая партия из 30 тысяч электромобилей уже распродана.