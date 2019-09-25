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25 сен 2019

Volkswagen запустил производство батарей для электромобилей

Volkswagen запустил производство батарей для электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

В Зальцгиттере начала работу пилотная установка по выпуску литий-ионных аккумуляторов Volkswagen. Пока батареи выпускают мелкими партиями, а массовое производство планируется запустить несколько позже

Отметим, что в этом начинании Volkswagen будет помогать шведский концерн Northvolt. К слову, в следующем году компании приступят к строительству предприятия по производству аккумуляторных батарей в Нижней Саксонии. Годовая мощность завода — 16 гигаватт-часов. Инвестиции в проект со стороны немецкого концерна оцениваются в один миллиард евро.

Завод введут в эксплуатацию в конце 2023 года либо в начале 2024-го. Вместе с тем, уже в 2020 году в Зальцгиттере заработает установка по утилизации отработанных батарей. К слову, в ноябре этого года Volkswagen запустит серийное производство своей первой полностью электрической модели ID.3. Ранее стало известно, что первая партия из 30 тысяч электромобилей уже распродана.

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