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28 июн 2019

Volkswagen запустил собственный каршеринг

Volkswagen запустил собственный каршеринг
Автор фото: фирма-производитель

Сервис под названием WeShare начал работать в Берлине, для аренды пользователям доступны электрические автомобили

В настоящее время в прокате доступно 1,5 тыс. электромобилей e-Golf. Стоимость минуты аренды составляет 19 центов. И, как сообщается в пресс-релизе Volkswagen, эта цена будет неизменной до августа. Начиная с сентября, тарифы будут предлагаться в трех категориях по средней цене за минуту в 29 центов.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в системе. При этом водитель должен быть старше 21 года, иметь водительские права не менее года, а сам пользователь должен быть зарегистрирован по адресу в Германии.

Любопытно, что в 2020 году Volkswagen намерен расширить географию сервиса. В частности, запланирован выход в Прагу, где клиентам предложат в аренду автомобили Skoda. Затем сервис начнет работать в Гамбурге.

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При написании новости использовалась информация:
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