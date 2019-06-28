Volkswagen запустил собственный каршеринг

Сервис под названием WeShare начал работать в Берлине, для аренды пользователям доступны электрические автомобили

В настоящее время в прокате доступно 1,5 тыс. электромобилей e-Golf. Стоимость минуты аренды составляет 19 центов. И, как сообщается в пресс-релизе Volkswagen, эта цена будет неизменной до августа. Начиная с сентября, тарифы будут предлагаться в трех категориях по средней цене за минуту в 29 центов.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в системе. При этом водитель должен быть старше 21 года, иметь водительские права не менее года, а сам пользователь должен быть зарегистрирован по адресу в Германии.

Любопытно, что в 2020 году Volkswagen намерен расширить географию сервиса. В частности, запланирован выход в Прагу, где клиентам предложат в аренду автомобили Skoda. Затем сервис начнет работать в Гамбурге.