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31 июл 2019

VW готовится запустить в серию новый пикап

VW готовится запустить в серию новый пикап
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет о серийной модели, которая будет создана на основе концепта Tarok. Он в свою очередь дебютировал в ноябре прошлого года на автосалоне в Сан-Паулу

Пикап построят на платформе MQB, его длина составит примерно 4900 мм, грузоподъемность – около тонны, если судить по концепту. Предполагается, что  товарная версия  сохранит все его характеристики. Что касается двигателей, то новинку предложат с хорошо знакомым бензиновым мотором 1.4 TSI (150 л.с.), который сочетается с шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion. Дизель тоже будет – это двухлитровый TDI, выдающий те же 150 л.с.

Интересная история обстоит с внешностью - во время премьеры Tarok в Volkswagen рассказали, что серийный пикап практически не будет отличаться от своего предвестника. Но в местном издании Autos Segredos утверждают, что дизайн все же изменят. В частности, конвейерный вариант может получить иные фары и передний бампер,  а также более простую оптику.

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