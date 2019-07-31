VW готовится запустить в серию новый пикап

Речь идет о серийной модели, которая будет создана на основе концепта Tarok. Он в свою очередь дебютировал в ноябре прошлого года на автосалоне в Сан-Паулу

Пикап построят на платформе MQB, его длина составит примерно 4900 мм, грузоподъемность – около тонны, если судить по концепту. Предполагается, что товарная версия сохранит все его характеристики. Что касается двигателей, то новинку предложат с хорошо знакомым бензиновым мотором 1.4 TSI (150 л.с.), который сочетается с шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion. Дизель тоже будет – это двухлитровый TDI, выдающий те же 150 л.с.

Интересная история обстоит с внешностью - во время премьеры Tarok в Volkswagen рассказали, что серийный пикап практически не будет отличаться от своего предвестника. Но в местном издании Autos Segredos утверждают, что дизайн все же изменят. В частности, конвейерный вариант может получить иные фары и передний бампер, а также более простую оптику.