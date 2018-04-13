В Китае у Volkswagen абсолютно другая структура модельного ряда, с иными названиями некоторых моделей и порой в ней несложно запутаться. Так, VW Sagitar известна на других рынках под именем Jetta. А вот похожая на нее Lavida Plus другая модель.

Volkswagen Sagitar покажут в конце апреля на автосалоне в Пекине и судя по всему модель ничем не будет отличаться от новой VW Jetta, которую показали в начале года в США. А вот Lavida Plus рассекретили уже сейчас.

Внешне седан напоминает новую Jetta, но присмотритесь, у нее совершенно иной кузов. Исчезли сложные выштамповки, иная форма фар и радиаторной решетки, задние окошки имеют другой контур, да даже дверные ручки расположены по другому.

И интерьер здесь попроще: нет виртуальной приборной панели даже за доплату, центральная консоль не развернута к водителю, материалы отделки более простые и дешевые. Но задним пассажирам как и в Jetta здесь должно и быть вольготно и есть дефлекторы системы вентиляции.

Но технически VW Jetta и Lavida Plus полностью идентичны. Обе модели построены на модульной платформе MQB, у них одинаковая колесная база (2688 мм), а длина различается на 68 мм лишь из-за формы бамперов.

Volkswagen Lavida Plus получит тот же 1,4-литровый турбомотор (150 л.с.), что и Jetta. Но если у последней этот мотор единственный, то у Lavida Plus будет еще доступен 1,5-литровый двигатель MPI и 1,2-литровый турбомотор. Базовые версии будут оснащаться 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками передач, а более мощные — 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG (у Jetta традиционный «автомат»).

Базовые версии VW Lavida Plus будут лишены какого-либо дополнительного оборудования, но в списке опций есть 2-зонный климат-контроль, кожаный салон, камера заднего вида, система автоматической парковки и адаптивный круиз-контроль.

