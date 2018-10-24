VW начинает продажи бюджетного кроссовера Tharu

Борьба производителей за потребителя в сегменте SUV принимает нешуточный характер. Лидеры автопрома стремятся выводить на рынок новые модели ускоренными темпами

Уже 31 октября текущего года на китайском рынке начинается старт продаж бюджетного кроссовера Volkswagen Tharu. Выпуск автомобиля наладили на совместном предприятии группы Фольксваген и китайской компании SAIC.

Новый паркетник собран на платформе Skoda Karoq. В линейке силовых агрегатов предлагаются бензиновые двигатели: объёмом 1,2 литра с мощностью 166 сил, 1,4-литровый со 150-ю силами и 2,4-литровый мотор, выдающий 186 лошадей. Для трансмиссии предложат два варианта: МКПП с 6-ю скоростями или 7-ступенчатый «робот».

По предварительной информации от специалистов авторынка базовая цена кроссовера составит 135,9 тысячи юаней, что приблизительно соответствует 1,3 миллиона рублей.

Производители ожидают уверенное продвижение новинки на локальном рынке и скорый выход за его пределы. Несмотря на высокую конкуренцию в сфере бюджетных паркетников, спрос на них растёт в последнее время весьма значительно.