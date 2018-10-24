Автомобильный портал Motorpage
24 окт 2018

VW начинает продажи бюджетного кроссовера Tharu

VW начинает продажи бюджетного кроссовера Tharu
Автор фото: фирма-производитель

Борьба производителей за потребителя в сегменте SUV принимает нешуточный характер. Лидеры автопрома стремятся выводить на рынок новые модели ускоренными темпами

Уже 31 октября текущего года на китайском рынке начинается старт продаж бюджетного кроссовера Volkswagen Tharu. Выпуск автомобиля наладили на совместном предприятии группы Фольксваген и китайской компании SAIC.

Новый паркетник собран на платформе Skoda Karoq. В линейке силовых агрегатов предлагаются бензиновые двигатели: объёмом 1,2 литра с мощностью 166 сил, 1,4-литровый со 150-ю силами и 2,4-литровый мотор, выдающий 186 лошадей. Для трансмиссии предложат два варианта: МКПП с 6-ю скоростями или 7-ступенчатый «робот».

По предварительной информации от специалистов авторынка базовая цена кроссовера составит 135,9 тысячи юаней, что приблизительно соответствует 1,3 миллиона рублей.

Производители ожидают уверенное продвижение новинки на локальном рынке и скорый выход за его пределы. Несмотря на высокую конкуренцию в сфере бюджетных паркетников, спрос на них растёт в последнее время весьма значительно.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Faktom.ru, speedme

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen встает на сторону света

18 октября 2018
завод volkswagen в калуге

Группа Volkswagen инвестирует ещё 500 млн евро в российские производства

12 октября 2018

Компактный кроссовер от Volkswagen уже скоро покажут

05 октября 2018
Volkswagen Tiguan Offroad

Tiguan Offroad поступил к российским дилерам

02 октября 2018
VW Golf

К нам Гольф вернулся!

14 сентября 2018
Volkswagen Beetle 2017

«Жука» больше не будет?

14 сентября 2018

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 гардероб с нарядами Тест драйв
24 октября 2018

Citroen C3 Aircross
"Citroen C3 Aircross: гардероб с нарядами"
Jaguar E-Pace, BMW X2 - сравнительный тест bmw x2 20d xdrive 2019 и jaguar e-pace d240 2018: компактный спорт
Сравнительный тест
22 октября 2018

Jaguar E-Pace, BMW X2
"Компактный спорт: Jaguar E-Pace вызывает на бой BMW X2"
Ford EcoSport - ford ecosport 2018 новое трико спортсмена
Тест драйв
19 октября 2018

Ford EcoSport
"Новое трико спортсмена"
Land Rover Discovery - land rover discovery опаленные солнцем
Автопутешествия
17 октября 2018

Land Rover Discovery
"Опаленные солнцем"

Написано новостей:

2 2 0 9 1