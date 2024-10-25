VW представил пикап и внедорожник от возрожденной марки Scout

В США показали новые пикап Terra и внедорожник Traveler от возрожденной марки Scout. Обе модели получили рамную конструкцию и электрическую силовую установку. Продажи запланированы на 2027 год

Дизайн Terra и Traveler выполнен в одной стилистике. Передняя оптика - двухъярусная, состоящая из узких диодных полос. На месте решетки радиатора установлена прямоугольная вставка со светящейся рамкой. В целом, оба автомобиля выполнены в духе американской классики, при этом разработчики гармонично интегрировали во внешний облик ряд современных решений. Производитель обещает дорожный просвет в 300 мм. Интерьер выделяется передней панелью, где расположились два отдельных экрана “приборки” и мультимедийной системы. У пикапа, к слову, центральный тоннель отсутствует. Вместо него установлено дополнительное пассажирское сидение. Рулевое колесо слегка приплюснуто в верхней и нижней частях. Опционально автомобиль можно оснастить широкой панорамной крышей Cabana Top с большим люком.

Подробно технические характеристики пока не сообщаются. Ожидается, что пикап и внедорожник комплектуются от 2 до 4 электромоторов. Заявлена быстрая зарядка мощностью 350 кВт, запас хода до 560 км и разгон до “сотни” за 3,5 с.