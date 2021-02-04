Знаменитый Volkswagen Bulli переделали в хот-род

Оригинальный Volkswagen T1 был часто любим хиппи – людьми спокойными и беззаботными. Однако, после такого тюнинга хиппи на нем ездить больше не смогут. Машина подходит теперь исключительно для рокеров

К сожалению, мы не знаем, кто делал этот проект, потому как весть о нем разнеслась после размещения объявления на одном из интернет-аукционов. Впрочем, заметно, что художник подошел к машине с фантазией, и сделал из нее некую заводню игрушку, здесь даже есть бутафорская скважина, куда вставляется гипертрофированный заводной ключик.

Если же посмотреть на проект с технической стороны, то возникают вопросы, а T1 ли это вообще. Во-первых, если приглядеться, то можно увидеть, что машина получилась слишком короткой. Во-вторых, продавец указывает, что штатный мотор 2.2 был форсирован до 330 лошадиных сил. Но позвольте, Т1 никогда не оснащался мотором 2.2. В его гамме были только двигатели объемом 1.1, 1.2 и 1.5. Многие в редакции Motorpage полагают, что перед нами лишь аллюзия на знаменитый фургончик. Поясним, создатели взяли базу некоего автомобиля и просто посадили на него модифицированный кузов от T1.