Автомобильный портал Motorpage
Больше не седан
Логотип Volkswagen

О Volkswagen Polo Sedan

По-русски

Фольксваген Поло Седан

Тест-драйвов
6 (все тесты)
Двигателей
5 (открыть)
Комлектаций
14 (открыть)
Последнее поколение
II (открыть)
Отзывов на сайте
6 (прочитать)
Цены
от 579 500
до 889 900
Volkswagen Polo Sedan 2020 вид спередиVolkswagen Polo Sedan 2020 вид сбокуVolkswagen Polo Sedan 2020 вид сзадиVolkswagen Polo Sedan 2020 салонVolkswagen Polo Sedan 2020 приборная панельVolkswagen Polo Sedan 2020 мониторVolkswagen Polo Sedan 2020 климат-контрольVolkswagen Polo Sedan 2020 передние креслаVolkswagen Polo Sedan 2020 задний диванVolkswagen Polo Sedan 2020 багажное отделениеVolkswagen Polo Sedan 2020 вид сзади

Дороги Карелии позволили проверить автомобиль на прочность – в буквальном смысле

Названия карельских населенных пунктов порой так сложно читаются, что можно язык сломать. Как вам, например, Лахденпохья? Как раз недалеко от этого городка проходит старая дорога – грейдер, который ныне используется в качестве одного из спецучастков ралли «Белые ночи». Мне – туда! Хотя, казалось бы, где ралли, а где Volkswagen Polo? Однако организаторы тест-драйва настоятельно рекомендовали попробовать автомобиль на раллийной трассе.

Выезжаю на грунтовку, прибавляю «газу» и почти сразу упираюсь в местный, судя по номерам, Mitsubishi Outlander. Его водитель принимает вызов. Судя по тому, как он помчал, эту дорогу знает как свои пять пальцев, да и в раллийной езде явно не новичок. Только пыль столбом стоит да камни из-под колес летят. Прямо в мой Polo. А ведь организаторы о камнях предупреждали…

В новом амплуа

Все знают эту модель как «Volkswagen Polo седан». Да-да, слово «седан» кириллицей было официально прикреплено к латинскому названию производимой в России машины. Но я читаю пресс-релиз к новинке и вижу лишь латиницу – потому что это уже не седан. Новинка может похвастаться кузовом лифтбек с большой пятой дверью, а также более крупными размерами.

В длину Polo вырос на 93 мм (4483 мм), в ширину на 7 (1706 мм) и в высоту на 14 (1484 мм). Колесная база стала больше на 49 мм (2602 мм), а дорожный просвет увеличился со 163 до 170 мм. Благодаря этому выросло пространство салона на втором ряду, а багажник из крупного превратился в необъятный. Если раньше его объем составлял 460 л, то теперь он достигает 530 л, что редко встретишь и в машинах на два-три класса выше. Автомобиль остался узнаваемым, но выглядит современнее, причем реально кажется крупнее предшественника, словно перешел в следующий класс.

Лифтбек предлагается с тремя моторами. Первые два атмосферные, объемом 1,6 л, развивают 90 и 110 л.с. Обоим полагается 5-ступенчатая механическая коробка передач, а 110-сильный агрегат можно выбрать и с 6-диапазонным «автоматом». Третий двигатель турбированный, объемом 1,4 л и мощностью 125 л.с. Он сочетается с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Я протестировал две самые мощные модификации.

Подобрать размер

Салон, как и кузов, полностью обновился. Интерьер теперь более солидный, с модным планшетом диагональю 8,25 дюйма (у начальных версий, правда, размер меньше – 6,5 дюйма). Пластик, как и раньше, жесткий, что типично для этого сегмента, хотя бюджетным он не выглядит. Эргономика привычная – нареканий нет (только переход на разъемы USB-C мне кажется преждевременным). Второй ряд по меркам класса очень просторный. Геометрия посадки за рулем отменная – впрочем, как и раньше.

Первым делом устраиваюсь за рулем турбированной 125-сильной модификации на опционных 16-дюймовых колесах (в «базе» всем комплектациям полагает­ся 15-дюймовый размер). Отличный мотор! Тяговые характеристики хороши практически на любых оборотах, а роботизированная коробка незаметно и быстро переключает передачи. Даже на скоростной автомагистрали в направлении Сортавалы мощности хватает с лихвой. Незначительные нарекания вызывает поведение машины на прямой, требующее небольшой, но постоянной корректировки курса.

Германский вопрос
Кузовом с новинкой поделился родственный Skoda Rapid, тоже производимый под Калугой. В результате Polo вырос в размерах и получил огромный багажник с пятой дверью. Так что в данном случае унификация явно пошла «немцу» на пользу. Внешность при этом у Polo своя, ничего общего с Rapid не имеющая, если не считать силуэт кузова

«Атмосферная» версия со 110-сильным мотором уступает не столько по мощности, сколько по крутящему моменту, максимум которого достигается на гораздо более высоких оборотах, что напрямую сказывается на разгоне, который воспринимается довольно-таки вялым. К тому же «автомат», к удивлению, работает не так плавно, как «робот», периодически позволяя себе рывки. Зато на базовых, чуть более узких 15-дюймовых колесах, Polo держит дорогу как премиальный бизнес-седан, не требуя никаких подруливаний. А ведь разница в ширине резины всего один сантиметр: 185 мм против 195.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Renault Logan Stepway
(седан 4-дв.)

Renault Logan Stepway (седан 4-дв.)
Поколение
II рестайлинг
Тест-драйвов
1

Lada Xray Cross
(хэтчбек 5-дв.)

Lada Xray Cross (хэтчбек 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
4

Volkswagen Cross Polo
(хэтчбек)

Volkswagen Cross Polo (хэтчбек)
Поколение
V
Тест-драйвов
2

И плавность хода сильно зависит от колес. На опционных 16-дюймовых лифтбек сильно «нервничает» на неровностях с острыми краями, а на 15-дюймовых проезжает их куда спокойнее. Базовые колеса, кстати, вполне позволяют мчать даже по второстепенным карельским дорогам. Например, если восточнее Сортавалы свернуть в сторону Питкяранты, можно попасть на настоящий полигон для подвески, где большинство машин объезжают дыры в асфальте по обочине. Но Polo чувствует себя на этой, с позволения сказать, дороге великолепно, мягко глотая даже жуткие кратеры.

На раллийный доп, речь о котором шла в начале статьи, я поехал на 125-сильной версии. Как ни странно, она позволила уверенно висеть на хвосте у полноприводного 6-цилиндрового Mitsubishi Outlander, в боковом скольжении проходящего ходовые виражи. Вот только система стабилизации до конца не отключается, хотя и допускает проходить повороты в небольшом заносе. Но ехал я так недолго.

Вылетевший из-под кроссовера булыжник я наблюдал будто в замедленной съемке – говорят, что в экстремальных ситуациях время словно притормаживает. Увы, увернуться от него не было никакой возможности. Удар пришелся в верхний, дальний от меня угол лобового стекла, или, как бы сказали футболисты, – «в девятку». Съезжаю на обочину, осматриваю повреждения: по стеклу расползлись трещины. Что ж, легко отделался, если не считать будущей замены «лобовухи» и неприятного разговора с организаторами теста.

Что же касается автомобиля, то он показал себя отлично практически во всех режимах движения. Разве что опционные 16-дюймовые диски лучше не заказывать. А самый мощный 125-сильный силовой агрегат, наоборот, видится правильным выбором. Да, он подороже 110-сильной (от 906 900 рублей) модификации и тем более 90-сильной (от 821 900), но я бы все равно подкопил до 1 098 900 рублей – минимальной цены версии с турбомотором.

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Volkswagen Polo Sedan:

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo sedan 2016 между прошлым и будущим
Тест драйв
24 сентября 2019

Volkswagen Polo Sedan
"Между прошлым и будущим"
Volkswagen Polo Sedan - сравнительный тест hyundai solaris 2017 и volkswagen polo sedan 2016 стар и млад
Сравнительный тест
09 августа 2017

Volkswagen Polo Sedan
"Стар и млад"
Все тест-драйвы Volkswagen Polo Sedan

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Volkswagen Polo Sedan:

Renault Logan Stepway
(седан 4-дв.)

Renault Logan Stepway (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
4
Комлектаций
7
Поколение
II рестайлинг
Цены
от 662 990
до 857 990

Lada Xray Cross
(хэтчбек 5-дв.)

Lada Xray Cross (хэтчбек 5-дв.)
Тест-драйвов
4
Двигателей
1
Комлектаций
5
Поколение
I
Цены
от 729 900
до 888 900

Volkswagen Cross Polo
(хэтчбек)

Volkswagen Cross Polo (хэтчбек)
Тест-драйвов
2
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
V
Цены
от 711 000
до 711 000

Ravon R4
(седан 4-дв.)

Ravon R4 (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
2
Комлектаций
6
Поколение
I
Цены
от 499 000
до 649 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 6 9 5