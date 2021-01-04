Дороги Карелии позволили проверить автомобиль на прочность – в буквальном смысле

Названия карельских населенных пунктов порой так сложно читаются, что можно язык сломать. Как вам, например, Лахденпохья? Как раз недалеко от этого городка проходит старая дорога – грейдер, который ныне используется в качестве одного из спецучастков ралли «Белые ночи». Мне – туда! Хотя, казалось бы, где ралли, а где Volkswagen Polo? Однако организаторы тест-драйва настоятельно рекомендовали попробовать автомобиль на раллийной трассе.

Выезжаю на грунтовку, прибавляю «газу» и почти сразу упираюсь в местный, судя по номерам, Mitsubishi Outlander. Его водитель принимает вызов. Судя по тому, как он помчал, эту дорогу знает как свои пять пальцев, да и в раллийной езде явно не новичок. Только пыль столбом стоит да камни из-под колес летят. Прямо в мой Polo. А ведь организаторы о камнях предупреждали…

В новом амплуа

Все знают эту модель как «Volkswagen Polo седан». Да-да, слово «седан» кириллицей было официально прикреплено к латинскому названию производимой в России машины. Но я читаю пресс-релиз к новинке и вижу лишь латиницу – потому что это уже не седан. Новинка может похвастаться кузовом лифтбек с большой пятой дверью, а также более крупными размерами.

В длину Polo вырос на 93 мм (4483 мм), в ширину на 7 (1706 мм) и в высоту на 14 (1484 мм). Колесная база стала больше на 49 мм (2602 мм), а дорожный просвет увеличился со 163 до 170 мм. Благодаря этому выросло пространство салона на втором ряду, а багажник из крупного превратился в необъятный. Если раньше его объем составлял 460 л, то теперь он достигает 530 л, что редко встретишь и в машинах на два-три класса выше. Автомобиль остался узнаваемым, но выглядит современнее, причем реально кажется крупнее предшественника, словно перешел в следующий класс.

Лифтбек предлагается с тремя моторами. Первые два атмосферные, объемом 1,6 л, развивают 90 и 110 л.с. Обоим полагается 5-ступенчатая механическая коробка передач, а 110-сильный агрегат можно выбрать и с 6-диапазонным «автоматом». Третий двигатель турбированный, объемом 1,4 л и мощностью 125 л.с. Он сочетается с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Я протестировал две самые мощные модификации.

Подобрать размер

Салон, как и кузов, полностью обновился. Интерьер теперь более солидный, с модным планшетом диагональю 8,25 дюйма (у начальных версий, правда, размер меньше – 6,5 дюйма). Пластик, как и раньше, жесткий, что типично для этого сегмента, хотя бюджетным он не выглядит. Эргономика привычная – нареканий нет (только переход на разъемы USB-C мне кажется преждевременным). Второй ряд по меркам класса очень просторный. Геометрия посадки за рулем отменная – впрочем, как и раньше.

Первым делом устраиваюсь за рулем турбированной 125-сильной модификации на опционных 16-дюймовых колесах (в «базе» всем комплектациям полагает­ся 15-дюймовый размер). Отличный мотор! Тяговые характеристики хороши практически на любых оборотах, а роботизированная коробка незаметно и быстро переключает передачи. Даже на скоростной автомагистрали в направлении Сортавалы мощности хватает с лихвой. Незначительные нарекания вызывает поведение машины на прямой, требующее небольшой, но постоянной корректировки курса.

Германский вопрос

Кузовом с новинкой поделился родственный Кузовом с новинкой поделился родственный Skoda Rapid , тоже производимый под Калугой. В результате Polo вырос в размерах и получил огромный багажник с пятой дверью. Так что в данном случае унификация явно пошла «немцу» на пользу. Внешность при этом у Polo своя, ничего общего с Rapid не имеющая, если не считать силуэт кузова

«Атмосферная» версия со 110-сильным мотором уступает не столько по мощности, сколько по крутящему моменту, максимум которого достигается на гораздо более высоких оборотах, что напрямую сказывается на разгоне, который воспринимается довольно-таки вялым. К тому же «автомат», к удивлению, работает не так плавно, как «робот», периодически позволяя себе рывки. Зато на базовых, чуть более узких 15-дюймовых колесах, Polo держит дорогу как премиальный бизнес-седан, не требуя никаких подруливаний. А ведь разница в ширине резины всего один сантиметр: 185 мм против 195.

И плавность хода сильно зависит от колес. На опционных 16-дюймовых лифтбек сильно «нервничает» на неровностях с острыми краями, а на 15-дюймовых проезжает их куда спокойнее. Базовые колеса, кстати, вполне позволяют мчать даже по второстепенным карельским дорогам. Например, если восточнее Сортавалы свернуть в сторону Питкяранты, можно попасть на настоящий полигон для подвески, где большинство машин объезжают дыры в асфальте по обочине. Но Polo чувствует себя на этой, с позволения сказать, дороге великолепно, мягко глотая даже жуткие кратеры.

На раллийный доп, речь о котором шла в начале статьи, я поехал на 125-сильной версии. Как ни странно, она позволила уверенно висеть на хвосте у полноприводного 6-цилиндрового Mitsubishi Outlander, в боковом скольжении проходящего ходовые виражи. Вот только система стабилизации до конца не отключается, хотя и допускает проходить повороты в небольшом заносе. Но ехал я так недолго.

Вылетевший из-под кроссовера булыжник я наблюдал будто в замедленной съемке – говорят, что в экстремальных ситуациях время словно притормаживает. Увы, увернуться от него не было никакой возможности. Удар пришелся в верхний, дальний от меня угол лобового стекла, или, как бы сказали футболисты, – «в девятку». Съезжаю на обочину, осматриваю повреждения: по стеклу расползлись трещины. Что ж, легко отделался, если не считать будущей замены «лобовухи» и неприятного разговора с организаторами теста.

Что же касается автомобиля, то он показал себя отлично практически во всех режимах движения. Разве что опционные 16-дюймовые диски лучше не заказывать. А самый мощный 125-сильный силовой агрегат, наоборот, видится правильным выбором. Да, он подороже 110-сильной (от 906 900 рублей) модификации и тем более 90-сильной (от 821 900), но я бы все равно подкопил до 1 098 900 рублей – минимальной цены версии с турбомотором.