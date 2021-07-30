Первый Volkswagen Polo седан верой и правдой отслужил десять лет, стал бестселлером марки и одним из самых массовых автомобилей на российских дорогах. Пришло время второго поколения. Компания отошла от идеи трехобъемного кузова, ведь продажи родственника-конкурента Skoda Rapid также шли все это время очень неплохо. А «Рапид» – лифтбэк, что открывает совсем другие возможности практического толка. Поэтому создатели нового «Поло» просто позаимствовали у «Шкоды» этот кузов. История «поло-седана» закончилась, началась эра «поло-лифтбека»

Именно поэтому дизайн автомобиля полностью новый. Например, передняя часть как будто стала ощутимо шире и массивнее, нежели у предшественника, однако это не так, прибавка в ширине составляет всего 7 миллиметров, но каков эффект! Большой, перетекающий на эффектные фары «гриль», щедрое использование хрома, капот с полосками-выштамповками. Сами фары, если посмотреть сбоку, имеют отрицательный угол наклона, при том, что фальшрадиаторная решетка – положительный. Интересное решение.

Сзади «Фольксваген» весьма похож на «Шкоду», этого сходства сложно избежать. Однако наш «Поло» в версии Exclusive на опциональных 16-дюймовых дисках выглядит богаче топовой «Шкоды». Сзади на бампере – имитация разведенных патрубков выхлопной системы, по центру – большая эмблема, а под ней надпись Polo. Фары спереди и фонари сзади – диодные. В общем, выглядит этот «фолькс» современно, актуально, но при этом в меру сдержанно. И не забываем, что это все-таки не новый «Гольф», а версия Polo для автомобильных рынков второго эшелона, вроде нашего.

Кстати, эмблема на пятой двери поворачивается вокруг горизонтальной оси, и, становясь ручкой, открывает доступ в багажник. А если заказать дополнительный пакет «Комфорт», то в этой эмблеме поселится еще и камера заднего вида, с сервоприводом, который будет приоткрывать логотип VW при движении назад. Камера всегда останется чистой. Не припомню такого в B-классе. Учитывая не лучшую обзорность назад, наличие такой опции явно нелишнее. Да и парктроники спереди и сзади мало кому помешают.

Топ-версия оснащена бесключевым доступом, а мотор заводится нажатием клавиши, которая расположена на месте замка зажигания. Удобно.

Регулировок кресла по длине и высоте достаточно, запас пространства есть в плечах и над головой. Но не удается избавиться от ощущения узости и вытянутости салона. Кресло тут как у «Рапида», профиль хороший, с прицелом на комфорт и умеренную фиксацию. Но упругости и жесткости в области спинки как будто бы не хватает. Тем не менее, в долгой дороге тело не устает, нагрузки распределяются хорошо.

Сразу сажусь «за собой». По сравнению с седаном размер колесной базы вырос на 38 мм, что прибавило пространства в области коленей. Действительно водительской спинки ногами на касаюсь. Троим взрослым тут будет тесно, а вот двоим в самый раз. Потолок не давит на макушку, но чувствую, что он где-то рядом. Но во мне 190 см. Людям среднего роста будет комфортно, по меркам сегмента B пространства предостаточно.

Из удобств для сидящих сзади в топ-версии есть пара USB-С-слотов, подогрев сидений, отдельный подстаканник в торце тоннеля и еще парочка в подлокотнике.

Багажник огромный, можно сложить спинки сидений второго ряда. Или воспользоваться довольно нечасто встречающейся опцией в виде лючка для длинных предметов. В багажнике есть крючки и розетка на 12V.

Что ж, пора вернуться за руль. Передняя панель своя, не как у «Рапида». Пластик везде «дубовый», но качество сборки хорошее. В приборной панели тут цветной дисплей, на него можно вывести разнообразную информацию и поменять внешний вид. Графика качественная, красивая с высокой детализацией.

Матовый 10-дюймовый сенсорный дисплей по центру салона отвечает за медиа-систему. Интерфейс симпатичный, не тормозящий и разобраться в нем сможет каждый. Нет своей системы навигации, но можно подключить смартфон. А еще в этом «Поло» полностью отсутствуют привычные USB-слоты. Только маленькие USB-C, как уже говорилось выше. Так что владельцам придется обновлять свои провода.

На передней панели симпатичные воздуховоды системы вентиляции, которые оформлены окантовками под металл. Двигаются они с очень приятным мягким усилием. Ощущение дизайна добавляет и глянцевая пластиковая накладка на торпедо с пересекающимися X-образными линиями.

Автомобиль построен на старой платформе PQ25, известной еще с 2008 года. Именно она лежит в основе современного «Рапида», двойника «Поло». Поэтому, как и раньше, немного не хватает вылета рулевого колеса. А вот сама баранка очень удобная и современная. Почти как на новом «Гольфе».

Но остался неудобный маленький подлокотник, а место под ним использовано как-то совсем нерационально, там выпирает ручник, и ничего особо не положишь. Еще не очень удобно расположены подстаканники, а к нише за ними уже не подлезть, если поставить на свои места стаканы или какие-то другие емкости.

Ниже под дисплеем – блок управления однозонным климат-контролем. И некоторые другие функциональные клавиши. Несмотря на скромные размеры, пользоваться им вполне удобно.

Под капотом оживает старый-добрый атмосферник 1.6 MPI, оснащенный не менее знакомым 6-ступенчатым «автоматом». Тандем работает также, как и всегда. В целом неплохо, но «автомат» иногда снабжает машину рывками при резкой работе газом. Впрочем, по мере привыкания, проблем в управлении тягой почти не наблюдается.

Двигатель выдает 110 лошадей и 155 Нм, и чтобы динамично ехать или обгонять, его надо крутить до отсечки, используя «кикдаун». В таком случает автомобиль немного просыпается. Динамика в целом достаточная для трудяги сегмента B. Около 12 секунд до сотни и максималка в 190 км/ч. Для обгонов и уверенного движения в городе хватает, но если вы любите более-менее динамичную езду, то тогда надо брать версию с турбо-мотором 1,4 TSI, она заметно резвее.

Теряем в динамике, зато можно вдоволь экономить бензин. Можно даже перейти на 92-й, мотор это позволяет. Во время теста расход был прогнозируемо невысок. Около 8 литров 95-го в смешанном режиме при работающем на максимуме кондиционере на дикой жаре.

В целях придания еще больше практичности, автомобилю увеличили клиренс на 7 мм, и теперь просвет составляет 170 мм. Почти кроссовер! Это, конечно, добавляет уверенности на кривой грунтовке. Тут «Поло» спокойно проезжает в местах, где большинство других городских легковушек уже давно скребли бы брюхом.

«Поло» производит впечатление сбалансированного автомобиля. У него неплохая ходовая. Раскачки, несмотря на большой клиренс, нет. Прямую машина держит уверенно. Снабженный электроусилителем руль генерирует достаточно хорошую обратную связь.

Подвеска достаточно комфортна и не жесткая. А вот чего ей не хватает, так это энергоемкости. Платформа там разрабатывалась как сугубо городская, причем в городе с хорошими дорогами. На грунтовке или просто плохом асфальте ее можно легко «пробить». Также машина сильно грохает при работе амортизаторов на отбой, если поймать «полицейского» или более-менее крупную яму. Все эти особенности PQ25 хорошо знакомы.

А вот тормоза однозначно понравились. Педаль реагирует чутко, остро и адекватно. С торможением не возникало проблем ни в одном из режимов движения.

Чтобы с возросшим клиренсом не досаждали крены, на машине зажали стабилизаторы поперечной устойчивости. Крены есть, но они и правда находятся в рамках приличия.

Звукоизоляция немного подтянута, за счет нового моторного щита. Однако ждать гробовой тишины в салоне «Поло» не приходится. Слышен громкий ворчащий мотор, прослушиваются арки, аэродинамические шумы присутствуют. Но по меркам сегмента B все не так уж и плохо.

Несмотря на некоторые обнаруженные негативные моменты,Polo понравился. Переход в новый кузов изменил сам автомобиль и его посыл. Если раньше в цене был некий ортодоксальный седанчик, популярный на рыках третьих стран, то сейчас эти условности остаются в прошлом. Сделана ставка на очевидные плюсы в виде вместительности и универсальности багажного отделения.

Конечно, мозгу всегда хочется большего прогресса в технической части, но надо признать, что пока для нашего рынка вполне достаточно и предложенной платформы более чем десятилетней давности, старых моторов и коробок передач. Обкатанных и надежных технологий. Что касается поклонников трехобеъмных форм, то пусть их радует очевидная внешняя похожесть автомобиля на седан. А опциональный дворник на пятой двери можно не заказывать, стекло всегда остается чистым, как на седане.

ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ VW POLO 1.6 MPI ГАБАРИТЫ, ММ 4469/ 1706/ 1471 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2591 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 170 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 530–1460 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1285 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензин РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1598 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 110/5800 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 155/3800-4000 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД Передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 11,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,6 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55