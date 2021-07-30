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О Volkswagen Polo Sedan

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Фольксваген Поло Седан

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Последнее поколение
II (открыть)
Отзывов на сайте
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Цены
от 579 500
до 889 900
Volkswagen Polo (2020) вид спереди сбокуVolkswagen Polo (2020) вид сбоку сзадиVolkswagen Polo (2020) вид спередиVolkswagen Polo (2020) вид сзади
Volkswagen Polo (2020) передняя фара
Передние светодиодные фары оснащены «противотуманками». Прогресс!
Volkswagen Polo (2020) задний фонарь
Задние фонари эффектные, стильные, диодные
Volkswagen Polo (2020) эмблема
Поворот эмблемы вокруг горизонтальной оси открывает замок пятой двери. Еще под ним прячется камера заднего вида, и в этом случае эмблема поворачивается сама
Volkswagen Polo (2020) задний дворник
Дворник пятой двери используется нечасто, стекло покатое и неохотно загрязняется
Volkswagen Polo (2020) задний дворник
Пространство под подлокотником использовано нерационально. Выпирающий ручник занимает все место. Доставать мелкие вещи из закругленной ниши под «ручником» - то еще удовольствие
Volkswagen Polo (2020) подлокотник
Сам подлокотничек, хоть и регулируется по высоте, маленький и вместит что-то совсем уже небольшое. Кажется, он мало изменился со времен первой «Фабии»
Volkswagen Polo (2020) центральный тоннель
Два небольших подстаканника с затрудненным доступом. Когда они заняты, в нишу за ними пролезть – большая проблема. Еще глубже два слота USB-C. Обычных USB-портов в этой машине нет совсем
Volkswagen Polo (2020) дверь
В передней части дверного кармана разместится бутылка, а вот под ручкой карман сужается, что существенно ограничивает его применение
Volkswagen Polo (2020) приборная панель
Стандартный вид цифровой приборной панели
Volkswagen Polo (2020) приборная панель
Еще один вариант вида приборной панели
Volkswagen Polo (2020) приборная панель
Третий внешний вид виртуальной «приборки»
Volkswagen Polo (2020) центральная консоль
Однозонный климат-контроль имеет автоматический режим. Помимо подогрева сидений спереди и сзади предусмотрен подстаканник в торце, и еще два – в подлокотнике, который прячется в спинке сиденья
Volkswagen Polo (2020) монитор
10-дюймовый экран медиа-системы сенсорный, имеет по бокам отдельный сегменты, отвечающие за вызов соответствующего раздела меню. Быстродействие хорошее, графика приятна
Volkswagen Polo (2020) монитор
Volkswagen Polo (2020) монитор
Volkswagen Polo (2020) мониторVolkswagen Polo (2020) мониторVolkswagen Polo (2020) мониторVolkswagen Polo (2020) мониторVolkswagen Polo (2020) монитор
Volkswagen Polo (2020) салон
За счет нового стильного руля, цифровой приборной панели и большого центрального дисплея интерьер «Поло» выглядит ярко и современно
Volkswagen Polo (2020) водительское место
Рослому водителю будет не хватать регулировки руля по вылету. Обзорность вперед хорошая, приборы и дисплей медиа-системы хорошо читаются в любую погоду
Volkswagen Polo (2020) второй ряд
Сзади достаточно места, особенно по меркам класса. Однако втроем будет тесно, машина узкая. Есть аж три подстаканника, подогрев двух посадочных мест и те же два маленьких USB-C слота
Volkswagen Polo (2020) передние кресла
Передние кресла достаточно комфорты, регулировок хватает. Однако чем-то особенным не запомнились. Спинка немного проваливается, хочется, чтобы она была пожестче
Volkswagen Polo (2020) багажное отделение
Слева и справа вместительные карманы, отгороженные пластиковыми бортиками. Есть крючки для сумок и розетка на 12 вольт
Volkswagen Polo (2020) багажное отделение
Максимальный объем багажного отделения лифтбэка «Поло» – 1460 литров
Volkswagen Polo (2020) багажное отделение
Объем багажного отделения в стандартном виде –530 литров. Под полом – докатка
Volkswagen Polo (2020) задний диван
В спинке задних кресел не только подлокотник, но и лючок для длинномеров, в который он встроен
Volkswagen Polo (2020) буксировочная проушина
Буксировочная проушина выставлена на обозрение
Volkswagen Polo (2020) выхлопная труба
В нижней части заднего бампера имитация эффектных патрубков выхлопа…
Volkswagen Polo (2020) колесо
Так выглядит задняя часть автомобиля, когда багажник пуст
Volkswagen Polo (2020) колесо
Так «приседает» Polo на заднюю ось, когда в багажнике оказывается груз массой около 130 кг

Первый Volkswagen Polo седан верой и правдой отслужил десять лет, стал бестселлером марки и одним из самых массовых автомобилей на российских дорогах. Пришло время второго поколения. Компания отошла от идеи трехобъемного кузова, ведь продажи родственника-конкурента Skoda Rapid также шли все это время очень неплохо. А «Рапид» – лифтбэк, что открывает совсем другие возможности практического толка. Поэтому создатели нового «Поло» просто позаимствовали у «Шкоды» этот кузов. История «поло-седана» закончилась, началась эра «поло-лифтбека»

Именно поэтому дизайн автомобиля полностью новый. Например, передняя часть как будто стала ощутимо шире и массивнее, нежели у предшественника, однако это не так, прибавка в ширине составляет всего 7 миллиметров, но каков эффект! Большой, перетекающий на эффектные фары «гриль», щедрое использование хрома, капот с полосками-выштамповками. Сами фары, если посмотреть сбоку, имеют отрицательный угол наклона, при том, что фальшрадиаторная решетка – положительный. Интересное решение.

Сзади «Фольксваген» весьма похож на «Шкоду», этого сходства сложно избежать. Однако наш «Поло» в версии Exclusive на опциональных 16-дюймовых дисках выглядит богаче топовой «Шкоды». Сзади на бампере – имитация разведенных патрубков выхлопной системы, по центру – большая эмблема, а под ней надпись Polo. Фары спереди и фонари сзади – диодные. В общем, выглядит этот «фолькс» современно, актуально, но при этом в меру сдержанно. И не забываем, что это все-таки не новый «Гольф», а версия Polo для автомобильных рынков второго эшелона, вроде нашего.

Кстати, эмблема на пятой двери поворачивается вокруг горизонтальной оси, и, становясь ручкой, открывает доступ в багажник. А если заказать дополнительный пакет «Комфорт», то в этой эмблеме поселится еще и камера заднего вида, с сервоприводом, который будет приоткрывать логотип VW при движении назад. Камера всегда останется чистой. Не припомню такого в B-классе. Учитывая не лучшую обзорность назад, наличие такой опции явно нелишнее. Да и парктроники спереди и сзади мало кому помешают.

Топ-версия оснащена бесключевым доступом, а мотор заводится нажатием клавиши, которая расположена на месте замка зажигания. Удобно.

Регулировок кресла по длине и высоте достаточно, запас пространства есть в плечах и над головой. Но не удается избавиться от ощущения узости и вытянутости салона. Кресло тут как у «Рапида», профиль хороший, с прицелом на комфорт и умеренную фиксацию. Но упругости и жесткости в области спинки как будто бы не хватает. Тем не менее, в долгой дороге тело не устает, нагрузки распределяются хорошо.

Сразу сажусь «за собой». По сравнению с седаном размер колесной базы вырос на 38 мм, что прибавило пространства в области коленей. Действительно водительской спинки ногами на касаюсь. Троим взрослым тут будет тесно, а вот двоим в самый раз. Потолок не давит на макушку, но чувствую, что он где-то рядом. Но во мне 190 см. Людям среднего роста будет комфортно, по меркам сегмента B пространства предостаточно.

Из удобств для сидящих сзади в топ-версии есть пара USB-С-слотов, подогрев сидений, отдельный подстаканник в торце тоннеля и еще парочка в подлокотнике.

Багажник огромный, можно сложить спинки сидений второго ряда. Или воспользоваться довольно нечасто встречающейся опцией в виде лючка для длинных предметов. В багажнике есть крючки и розетка на 12V.

Что ж, пора вернуться за руль. Передняя панель своя, не как у «Рапида». Пластик везде «дубовый», но качество сборки хорошее. В приборной панели тут цветной дисплей, на него можно вывести разнообразную информацию и поменять внешний вид. Графика качественная, красивая с высокой детализацией.

Матовый 10-дюймовый сенсорный дисплей по центру салона отвечает за медиа-систему. Интерфейс симпатичный, не тормозящий и разобраться в нем сможет каждый. Нет своей системы навигации, но можно подключить смартфон. А еще в этом «Поло» полностью отсутствуют привычные USB-слоты. Только маленькие USB-C, как уже говорилось выше. Так что владельцам придется обновлять свои провода.

На передней панели симпатичные воздуховоды системы вентиляции, которые оформлены окантовками под металл. Двигаются они с очень приятным мягким усилием. Ощущение дизайна добавляет и глянцевая пластиковая накладка на торпедо с пересекающимися X-образными линиями.

Автомобиль построен на старой платформе PQ25, известной еще с 2008 года. Именно она лежит в основе современного «Рапида», двойника «Поло». Поэтому, как и раньше, немного не хватает вылета рулевого колеса. А вот сама баранка очень удобная и современная. Почти как на новом «Гольфе».

Но остался неудобный маленький подлокотник, а место под ним использовано как-то совсем нерационально, там выпирает ручник, и ничего особо не положишь. Еще не очень удобно расположены подстаканники, а к нише за ними уже не подлезть, если поставить на свои места стаканы или какие-то другие емкости.

Ниже под дисплеем – блок управления однозонным климат-контролем. И некоторые другие функциональные клавиши. Несмотря на скромные размеры, пользоваться им вполне удобно.

Под капотом оживает старый-добрый атмосферник 1.6 MPI, оснащенный не менее знакомым 6-ступенчатым «автоматом». Тандем работает также, как и всегда. В целом неплохо, но «автомат» иногда снабжает машину рывками при резкой работе газом. Впрочем, по мере привыкания, проблем в управлении тягой почти не наблюдается.

Двигатель выдает 110 лошадей и 155 Нм, и чтобы динамично ехать или обгонять, его надо крутить до отсечки, используя «кикдаун». В таком случает автомобиль немного просыпается. Динамика в целом достаточная для трудяги сегмента B. Около 12 секунд до сотни и максималка в 190 км/ч. Для обгонов и уверенного движения в городе хватает, но если вы любите более-менее динамичную езду, то тогда надо брать версию с турбо-мотором 1,4 TSI, она заметно резвее. 

Теряем в динамике, зато можно вдоволь экономить бензин. Можно даже перейти на 92-й, мотор это позволяет. Во время теста расход был прогнозируемо невысок. Около 8 литров 95-го в смешанном режиме при работающем на максимуме кондиционере на дикой жаре.

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В целях придания еще больше практичности, автомобилю увеличили клиренс на 7 мм, и теперь просвет составляет 170 мм. Почти кроссовер! Это, конечно, добавляет уверенности на кривой грунтовке. Тут «Поло» спокойно проезжает в местах, где большинство других городских легковушек уже давно скребли бы брюхом.

«Поло» производит впечатление сбалансированного автомобиля. У него неплохая ходовая. Раскачки, несмотря на большой клиренс, нет. Прямую машина держит уверенно. Снабженный электроусилителем руль генерирует достаточно хорошую обратную связь.

Подвеска достаточно комфортна и не жесткая. А вот чего ей не хватает, так это энергоемкости. Платформа там разрабатывалась как сугубо городская, причем в городе с хорошими дорогами. На грунтовке или просто плохом асфальте ее можно легко «пробить». Также машина сильно грохает при работе амортизаторов на отбой, если поймать «полицейского» или более-менее крупную яму. Все эти особенности PQ25 хорошо знакомы.

А вот тормоза однозначно понравились. Педаль реагирует чутко, остро и адекватно. С торможением не возникало проблем ни в одном из режимов движения.

Чтобы с возросшим клиренсом не досаждали крены, на машине зажали стабилизаторы поперечной устойчивости. Крены есть, но они и правда находятся в рамках приличия.

Звукоизоляция немного подтянута, за счет нового моторного щита. Однако ждать гробовой тишины в салоне «Поло» не приходится. Слышен громкий ворчащий мотор, прослушиваются арки, аэродинамические шумы присутствуют. Но по меркам сегмента B все не так уж и плохо.

Несмотря на некоторые обнаруженные негативные моменты,Polo понравился. Переход в новый кузов изменил сам автомобиль и его посыл. Если раньше в цене был некий ортодоксальный седанчик, популярный на рыках третьих стран, то сейчас эти условности остаются в прошлом. Сделана ставка на очевидные плюсы в виде вместительности и универсальности багажного отделения.

Конечно, мозгу всегда хочется большего прогресса в технической части, но надо признать, что пока для нашего рынка вполне достаточно и предложенной платформы более чем десятилетней давности, старых моторов и коробок передач. Обкатанных и надежных технологий. Что касается поклонников трехобеъмных форм, то пусть их радует очевидная внешняя похожесть автомобиля на седан. А опциональный дворник на пятой двери можно не заказывать, стекло всегда остается чистым, как на седане.

     

ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ VW POLO 1.6 MPI

ГАБАРИТЫ, ММ

4469/ 1706/ 1471

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2591

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

170

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

530–1460

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1285

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензин

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1598

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

110/5800

МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН

155/3800-4000

ТИП ТРАНСМИССИИ

автоматическая, 6-ст.

ПРИВОД

Передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

190

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

11,8

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,6

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

55

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