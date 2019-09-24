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О Volkswagen Polo Sedan

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Фольксваген Поло Седан

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Комлектаций
14 (открыть)
Последнее поколение
II (открыть)
Отзывов на сайте
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Цены
от 579 500
до 889 900
Volkswagen Polo Sedan 2016 вид спередиVolkswagen Polo Sedan 2016 вид спередиVolkswagen Polo Sedan 2016 вид сзади
Volkswagen Polo Sedan 2016 решетка радиатора
Нижнюю часть решетки на зиму, для более быстрого прогрева двигателя, можно закрыть аккуратной фирменной заглушкой, которая прилагается к автомобилю
Volkswagen Polo Sedan 2016 передняя фара
Фары седана VW Polo вполне современные, светодиодные, «кристаллические». Подновить бы кузов…
Volkswagen Polo Sedan 2016 шильдик
Даже шильдики на передних крыльях модели выглядят как-то совсем по-простецки
Volkswagen Polo Sedan 2016 боковое зеркало
Вот повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал выполнены изящно. Но сами зеркала маловаты
Volkswagen Polo Sedan 2016 салон
Салон – мечта автовладельца… конца 90-х годов прошлого века. Китайские модели в противовес предлагают чуть не «космолеты». Правда, сколько те «пролетают», неизвестно
Volkswagen Polo Sedan 2016 салон
Переключатель внешних световых приборов напоминает «газелевский». Нет позиции Auto? А функция есть: светодиодные огни постоянно горят днем
Volkswagen Polo Sedan 2016 подрулевой рычажок
Управление круиз-контролем вынесено на левый подрулевой рычажок. Кнопочки мелкие, но система работает четко и внятно
Volkswagen Polo Sedan 2016 руль
С левой спицы рулевого колеса управляем аудиосистемой. Звук относительно неплохой, басы «теплые»
Volkswagen Polo Sedan 2016 руль
На правую спицу вынесено управление подключенным смартфоном и бортовым компьютером
Volkswagen Polo Sedan 2016 приборная панель
Можно было бы назвать эту «приборку» эталоном читаемости, однако борткомпьютер скуповат на выдачу данных, выдает по одному параметру за раз
Volkswagen Polo Sedan 2016 центральная консоль
Символы на кнопках мелкие, но это придает им некоторое благородство. Во всяком случае, на «детские» и «пенсионерские» они не похожи
Volkswagen Polo Sedan 2016 центральная консоль
Центральная консоль предельно удобна и функциональна, однако… скучновата. Разве вам не хочется большей яркости, радости?
Volkswagen Polo Sedan 2016 центральная консоль
В «арсенале» Polo-седана – и чуткие датчики парковки спереди и сзади,…
Volkswagen Polo Sedan 2016 центральная консоль
…и камера заднего вида
Volkswagen Polo Sedan 2016 перчаточный ящик
В перчаточном ящике есть потайное отделение
Volkswagen Polo Sedan 2016 центральная консоль
Экранчик системы климат-контроля может плохо читаться днем под определенными углами зрения водителя
Volkswagen Polo Sedan 2016 6АКПП
В пользу 1,6-литровой 110-сильной версии голосует автомат – шестидиапазонный, со спортивным режимом и ручным выбором передач
Volkswagen Polo Sedan 2016 дверь
Здесь всё по-фольксвагеновски удобно. Интересно, что у относительно бюджетного автомобиля все стеклоподъемники импульсные
Volkswagen Polo Sedan 2016 передние кресла
Обивка кресел интересная, двухцветная, рельефная. Профиль же бесхитростный, усредненный
Volkswagen Polo Sedan 2016 передние кресла
Центральный подлокотник устанавливается за доплату. Емкость его невелика,…
Volkswagen Polo Sedan 2016 передние кресла
…но есть возможность легко отрегулировать его высоту и даже откинуть полностью назад. Впрочем, и в обычном положении он не мешает пользоваться селектором трансмиссии
Volkswagen Polo Sedan 2016 передние кресла
Вот такие «старомодные» рукоятки отвечают за наклон спинок передних кресел
Volkswagen Polo Sedan 2016 дверь
Материалы отделки салона седана Polo нельзя назвать дорогими, а дизайн – супер-современным. Но как же тщательно здесь все собрано и подогнано!
Volkswagen Polo Sedan 2016 второй ряд
На полу в ногах задних пассажиров зачем-то заметно выступает туннель. Элемент дополнительной жесткости кузова?
Volkswagen Polo Sedan 2016 задний диван
Ширина салона сзади – примерно 131 см. Потеснившись, можно уместиться и втроем
Volkswagen Polo Sedan 2016 задний диван
Над дизайном кнопок фиксации спинки заднего дивана дизайнеры тоже мудрствовать не стали
Volkswagen Polo Sedan 2016 задний диван
Ремень безопасности может мешать складыванию правой (большой) части спинки. Его необходимо предварительно оттянуть и как-то зафиксировать
Volkswagen Polo Sedan 2016 багажное отделение
Багажник большой – 460 л. Но ровного пола при складывании спинки заднего дивана не получается. Впрочем, это все же седан, а не хэтчбек
Volkswagen Polo Sedan 2016 багажное отделение
Центральный ремень зафиксирован, правая часть спинки дивана уложена на подушку. Так выглядит «окно» из салона в багажник
Volkswagen Polo Sedan 2016 багажное отделение
Сзади багажник «огорожен» высоким порогом. Приятно, что металл кузова здесь закрыли пластиком, не поскупились
Volkswagen Polo Sedan 2016 запасное колесо
Полноразмерная запаска и пенопластовый контейнер подпирают снизу панель фальшпола, выполненную из тонкого оргалита
Volkswagen Polo Sedan 2016 багажное отделение
Механизм петель крышки багажника – тоже без изысков, аналогичный российской модели Lada Vesta
Volkswagen Polo Sedan 2016 багажное отделение
При таком положении крышки, загружая багажник, вы можете больно стукнуться об нее затылком
Volkswagen Polo Sedan 2016 крышка багажника
Для удобства и травмобезопасности погрузки вещей лучше максимально поднять крышку рукой
Volkswagen Polo Sedan 2016 крышка багажника
Еще раз отметим такую полезную опцию, как камера заднего вида. Крышка багажника отпирается снаружи клавишей рядом с камерой, а не поворотом фирменной эмблемы
Volkswagen Polo Sedan 2016 подвеска
Подвеска у Polo жесткая, это чувствуется на асфальте, но еще лучше на грунтовках. Нижние концы задних амортизаторов расположены на высоте всего около 120 мм
Volkswagen Polo Sedan 2016
Сбоку хорошо видно, что направляющая троса стояночного тормоза свисает из-под кузова – не столько низко, сколько немного небрежно
Volkswagen Polo Sedan 2016 задний свес
Бампер и брызговички под ним прошли бы над 14-сантиметровым бордюром. Но до пластиковой панели под моторным отсеком остался бы всего сантиметр
Volkswagen Polo Sedan 2016 колесо
Шины у седана Polo даже меньше, чем у российской Lada Granta. Передние тормоза дисковые, работают отменно,…
Volkswagen Polo Sedan 2016 колесо
…как, впрочем, и задние барабанные. Пусть вас не смущает этот «архаизм»
Volkswagen Polo Sedan 2016 моторный отсек
С 1,4-литровым турбомотором фольксвагеновские модели резвее и экономичнее. Но 1,6-литровый атмосферник (на фото) считается более надежным
Volkswagen Polo Sedan 2016 моторный отсек
Большой, «ёмкий» аккумулятор – плюс для русских зим. Он еще и снабжен «глазком»-индикатором заряда
Volkswagen Polo Sedan 2016 моторный отсек
А вот так просто выглядит воздухозаборник двигателя. Нигде не спрятан, ничем не ограничен, расположен высоко

Сел в популярный у нас Volkswagen Polo – и словно вернулся лет на тридцать назад. Ведь именно такими мы хотели тогда видеть личные автомобили. Чтобы пластик внутри был не жёстким, гремучим и скрипучим, а приятным на взгляд и на ощупь. Чтобы двери закрывались с приятным звуком, а не с грохотом ведра пустых консервных банок. Чтобы приборы читались в любое время суток. Чтобы…

Мечтать, как говорили тогда, не вредно. Но вот мечты сбылись. И качественных и относительно доступных иномарок в продаже — только выбирай. И российские модели подтягиваются к ним, не только по различным качествам, но и по ценам. Причем, это оправдано: хороший автомобиль не может стоить дешево.

А еще представлялось, что вот-вот появится и захлестнет волной наш рынок какая-нибудь иностранная «супер-модель» — и станет такой же массовой, как жигулевская «шестерка». И все мы будем ездить на ней, мериться количеством опций, тюнингом, цветом и досконально знать устройство, «болячки», сроки плановой замены деталей и внепланового их износа. В разное время на роль таких лидеров претендовали Skoda Felicia, Kia Spectra, Ford Focus. Но в итоге массовости «Жигулей» никто из них так и не достиг. Не удалось это сделать и китайцам, первоначально пытавшимся «порвать» наш рынок низкими ценами на свои модели.

Приходится переключаться

Тем не менее, лидирующие автомобили есть, и «тиражи» их продаж в России порой составляют почти по два десятка тысяч в месяц. В список 25-ти «передовиков» входят уже и кроссоверы: Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4. Неизменно числится в лидерах и седанчик Volkswagen Polo. Но в чемпионы по общероссийским продажам он почему-то никак не прорвется, разве что иногда завоевывает первые места в отдельных регионах.

Мне очень хочется понять, почему Polo-седан никак не станет российским бестселлером, и я сажусь в него не без предвзятости. У него есть все задатки лидера. В их числе — российская сборка, популярный у нас тип кузова, наконец, «родословная» бренда Volkswagen. Материалы, общее качество, эргономика - да всё при нем, пытаешься придраться, да не к чему.

Вот блок управления светом, очень похожий на «газелевский» (или наоборот). Где позиция «авто»? Сэкономили на ней? Незаметно так подставляют забывчивых водителей под штрафы за не включенный свет в дневное время? И тут не подкопаешься: позиции переключателя нет, а автовключение света — есть. Светодиодные ходовые огни будут гореть днем, как им и положено.

А вот борткомпьютер действительно с «минусом»: при общей отличной читаемости и его экрана, и панели приборов перед глазами водителя находится лишь один параметр. Например, расход топлива (на холостом ходу — в литрах в час). Хотите узнать, сколько километров позволит преодолеть остаток бензина в баке — переключитесь. И ради каждой следующей позиции — тоже.

Но управление «круизом» вынесено на левый подрулевой переключатель, и это плюс. Нет здесь дополнительного архаичного рычажка. Штатное управление, правда, не предполагает индикации зафиксированной скорости. Но без этого, как выяснилось в пути, жить можно.

Надо сказать, оснащена тестовая версия седана Polo – ничего себе! Помимо «круиза», здесь весь набор стеклоподъемников с функцией одного касания. Есть камера заднего вида и система навигации. Три десятка лет назад о таком не мечтали и владельцы премиальных моделей.

Стоит ли сравнивать? Может быть, нет, но сравнение напрашивается само собой. В «Поло»-седане меня не оставляло ощущение, будто он мне встретился на тесте не впервые, а давно и хорошо знаком. Хотя ранее мне довелось прокатиться, и то недолго, лишь на его «родственнице» — «Шкоде Рапид». Все «Фольксвагены» похожи друг на друга? Многие, но не все. Новый Touareg с его гигантским медиаэкраном (17 дюймов!) затыкает за пояс премиальные Audi. Но в среднем — да, фирменный стиль немецкого концерна прослеживается и в седанах, и в кроссоверах, и в пикапах.

С одной стороны, это плюс. В плане эргономики в Polo всё максимально выверено, ничего искать не нужно, ни к чему привыкать. Но так и хочется задать вопрос: а где кончается минувший день и начинается завтрашний? Мечта об идеальном народном автомобиле воплотилась — но перестала быть мечтой. Те же китайцы предлагают чуть не космические интерьеры в своих моделях, и неважно, насколько «поднебесная» роскошь работоспособна и долговечна. Первое впечатление есть первое впечатление. А глядя на «Поло» или внутрь него, понимаешь, что все это ты уже видел, и хочется чего-то нового.

Справедливости ради надо отметить, что модели, опережающие «Поло» по продажам, тоже не блещут авангардизмом. Но не настолько консервативны. Уж, во всяко случае, в плане внешнего дизайна. Пытаются от поколения к поколению выглядеть все более премиально или спортивно, а не по-дачницки. Правда, у Polo очень современная «оптика». Но кузов требует подновления, приложения дизайнерской руки.

«Турбо» быстрее и экономичнее

А двигатель — нет. Парадоксально, но сегодняшние «фольксвагеновские» моторы относятся одновременно и к наименее надежным, и к наиболее долговечным. Первые, турбированные, страдают от «масложора» и капризов сложной электроники. В гамме двигателей «Поло» тоже есть 1,4-литровый турбомотор о 125-ти «лошадках». Но основные его двигатели – атмосферные 1,6-литровые мощностью 90 и 110 л. с., из тех, про которые говорят, что ломаться в них нечему. Так что в этом плане наш «бюджетник» получает зачет.

Другую положительную оценку тестовой 110-сильной версии приносит автомат. Не самый передовой, «всего лишь» о шести диапазонах, однако всё не пресловутый «робот». Правда, коробка слегка «подвывает», этот звук лучше прослушивается на холостом ходу, когда силовой агрегат не прогрет. И еще, при переходе в режим S автомат заметнее подергивается при переключениях, чем в режиме D. Так можно легко определить, что вы едете именно в S, поскольку при начале движения позицию D легко проскочить.

Если отпереть крышку багажника кнопкой на водительской двери в салоне, она поднимется, но невысоко, и при загрузке вещей в багажник нетрудно будет «приложиться» об нее затылком. Лучше поднять крышку рукой до вертикального положения, тогда она расположится непосредственно над багажником и станет безопасной для головы.

Ручной режим — что называется, внятный. Никаких претензий к нему. Использую его на трассе, где она спускается в глубокую ложбину, на временный мост в месте ремонта основного. Здесь удобнее спускаться и подниматься на третьей передаче. «Поло» на третьей успешно тормозит двигателем.

Есть еще одно преимущество ручного режима. Он помогает «подстегнуть» автомобиль при резком разгоне. Пробую разогнаться на трассе с 80 до 120 км/ч. В режиме D это происходит примерно за 9 с. Режим S улучшает ситуацию на полсекунды. На четвертой же передаче разгон совершается за 7,7 — 7,8 с, на третьей — за 7,5 с. Автомат работает честно: в ручном режиме на более высокую передачу самостоятельно не переходит.

Но мотор не бьет рекордов экономичности. В этом плане более массивная Skoda Octavia с 1.4Т обставляет «Поло»-седан с 1,6-литровым атмосферником. Не претендую на высокую точность замеров, но тесты двух автомобилей проходили на одной дистанции, с примерно одинаковыми скоростями и загрузкой. Городские «аппетиты» Polo-седана меня первоначально вообще шокируют. Едва отъехав от пресс-парка, я застрял в глухой пробке и заметил на экране борткомпьютера 25-литровый расход!!! Постепенно он возрос, и пришлось принимать меры. Объехав затор, я добрался до места назначения уже с восьмилитровым расходом. Вторая попытка проехаться по пробочному городу, в общем-то, принесла тот же результат: сначала около 24 л, затем снижение примерно до 9-ти.

Разгон 1,6-литрового 110-сильного «Поло»-седана с автоматом с места до 100 км/ч происходит практически за 12 с. 1,4-литровый 125-сильный турбомотор с «роботом» улучшает этот показатель почти на 2 с.

Если пробок нет, городской расход оказывается немногим выше 8 л на сотню. На трассе активирую круиз-контроль, устанавливаю значение 120 км/ч — и получаю 6,5 л. 1,4-литровая турбо-«Октавия» порадовала бы в тех же условиях показателем на литр меньше. Только при скоростях до 100 км/ч 1,6-литровый атмосферный Polo способен удержать «аппетит» на пределе в 6 л. Но меньшего мне достигнуть не удалось. Проверки проведены на дистанции около 800 км.

Впрочем, паспортный показатель среднего расхода близок к достигнутому мной – 5,9 л на сотню. По современной моде, лампа резерва топлива на седане загорается при остатке горючего на 90 км пути. При этом индикация остаточной дистанции не пропадает, по крайней мере, до 60 км. Автомобиль способен «питаться» только 95-м бензином, в то время как конкуренты-одноклассники могут довольствоваться и 92-м.

Багажник большой, но «седановский»

Чем радует и не радует Polo на ходу? Он недвусмысленно жёсткий. Даже мелкие неровности ему не по нутру, не говоря о крупных, таких, как «лежачие полицейские». Нутро автомобиля вздрагивает, и хотя седан изо всех сил старается не греметь отделкой и оборудованием салона (ему это почти удается), поклажа страдает, и седоки тоже. Симпатичная тканевая обивка кресел — двухцветная, с интересным рисунком — уже не в радость, хотя, в отличие от предшественников-«Фольксвагенов», сиденья в современном седане «Поло» не такие уж плотные. Хотя далеко не мягкие.

Удобна ли посадка? Вполне, хотя о развитой боковой поддержке остается только мечтать. В дальней дороге не устаешь. Между передними креслами — подлокотник небольшой емкости, однако регулируемый по наклону, что привлекательно. При необходимости его можно поднять и установить вертикально, между спинками кресел. Так станет удобнее пользоваться рычагом (или селектором) коробки передач. Но и в нижнем положении подлокотник этому не мешает.

Климат-контроль — однозонный, к работе устройства претензий нет, но минус в том, что при определенном освещении индикация на дисплее установки читается плохо. Почти так же, как в Lada Xray, только в Polo индикация, конечно, побогаче. И ручки-регуляторы вращаются с более приятными усилиями. «Порода» чувствуется во всем. Даже мелкие символы на кнопках выглядят здесь благородно, крупные смотрелись бы проще. Включаю для фото подсветку на кнопках подогрева сидений. Теплым осенним вечером мне быстро становится жарко. Помимо сидений, в «Поло»-седане можно подогреть ветровое стекло — по всей площади.

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Ширина салона в «Поло» спереди около 135 см, сзади — примерно 131 см. Подушка заднего дивана плоская, теоретически здесь можно устроиться и втроем. Но среднему седоку может мешать высокий туннель на полу. Откуда здесь такой туннель, непонятно, ведь автомобиль может быть только переднеприводным.

Сложить правую часть спинки заднего дивана мешает ремень безопасности. Спинка складывается легко, но ремень надо предварительно оттянуть. Ровного пола не получится: со стороны багажника хорошо видна ступенька. Багажник огромен, его объем, по паспорту, составляет 460 л. Добавьте к этому емкость под фальшполом, рядом с запаской — здесь она полноразмерная. Но не верьте тем, кто называет «Поло»-седан «полуседаном». Это полноценный седан, ничем не напоминающий ни хэтчбек, ни универсал, ни даже лифтбек. Здесь багажник с обычной крышкой, к тому же еще и «вредной». Если отпереть ее кнопкой на водительской двери в салоне, она поднимется, но невысоко, и при загрузке вещей в багажник нетрудно будет «приложиться» об нее головой. Особенно о выступающий замок. Лучше дополнительно поднять крышку до вертикального положения, тогда она расположится непосредственно над багажником и станет безопасной для головы.

Интересно заглянуть и под багажник. Заявленный дорожный просвет седана «Поло» составляет 163 мм. А вот что удалось намерить мне. Под поддоном запасного колеса — около 23 см, под передним бампером примерно 22 см. Неплохо. Но под нижними опорами задних стоек всего по 12 см, а под пластиковым брызговиком моторного отсека — не более 15 см. Так что «Поло» едва-едва проходит передним свесом над бордюром высотой 14 см. 

Известно, что новинка российского рынка – кроссовер Renault Arkana – смущает покупателей задними барабанными тормозами. А кое-кого даже и отталкивает. Интересно было бы узнать, что говорят владельцы о задних барабанных механизмах тормозов VW Polo. Я ничего плохого о них сказать не могу. Напротив, тормоза бюджетного седана мне очень понравились. При необходимости они могли и резко «схватить», а в обычных ситуациях позволяли точно дозировать усилие.

Чего не могу сказать о рулевом механизме. Он здесь несколько «отвлеченный». Рулится «Поло» не очень внятно. При резких маневрах кренится, на скоростной прямой стоит не слишком строго. В общем, заурядный седан, без драйверского «огонька».

Сельские дороги с ухабами и гребенками проявляют всю жесткость подвески. От дорог не удаляюсь, понимаю, что в поле «Поло» делать нечего. Защита моторного отсека – пластиковый брызговик. И гораздо больше барабанных задних тормозов смущает низко свисающая направляющая троса стояночного тормоза. Она отчетливо заметна с правой стороны кузова. И висит на тонких проволочках. Неровен час, зацепишься за что-нибудь и оборвешь «ручник».

Но это я уже придираюсь. Вернее, пытаюсь придраться – а фактически-то не к чему. Седан Volkswagen Polo российского образца, в общем-то, практически безупречен. Оттого и интерес к нему постоянен. Ну а то, что он не первенствует на рынке, видимо, объясняется… именно вот этой самой безупречностью. Которая, как мне кажется, лишает автомобиль «души», оставляет одно голое «железо», надежное и качественное, но без особенностей, без «изюма». У нас же транспортные средства все еще «одушевляются», становятся родными и близкими, членами семьи – чем-то большим, чем повозки на четырех колесах. Мы пока не стали такими же практичными и педантичными, как немцы. Может, никогда и не станем. Поэтому для победы на нашем рынке «Фольксвагену» необходимо принять наш менталитет. Хотя бы понять его. Но для этого ему придется немного поменяться самому. А возможно ли это?

Седан Volkswagen Polo предлагается на нашем рынке с тремя вариантами бензиновых двигателей: двумя 1,6-литровыми атмосферными (90 и 110 л. с.) и 1,4-литровым с турбонаддувом (125 л. с.). Коробки передач — механическая пятиступенчатая с моторами мощностью 90 и 110 л. с., шестидиапазонный автомат с мотором 110 л. с. и семиступенчатый «робот» в паре со 125-сильным турбомотором. Комплектации – Conceptline, Trendline, Connect, Comfortline и Football Edition. Минимальная стоимость 679 900 рублей, максимальная — 994 900 рублей, однако наборы дополнительных опций позволяют легко преодолеть психологический барьер в 1 млн рублей.

     

Технические характеристики Volkswagen Polo Sedan 1.6, 6AT

ГАБАРИТЫ, ММ

4390 х 1699 х 1467

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2553

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

163

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

460

РАДИУС РАЗВОРОТА, М

н. д.

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1208

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1598

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

110 / 5800

МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН

155 / 3800 - 4000

ТРАНСМИССИЯ

автоматическая, 6-ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

184

РАЗГОН 0 - 100 КМ/Ч, С

11,7

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

5,9

ЕМКОСТЬ БАКА, Л

55

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