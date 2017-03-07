Есть ли шанс привлечь девушку бюджетной моделью, выпускаемой в России? По мнению нашей тест-пилотессы, это вполне возможно, если речь идет об обновленном седане Volkswagen Polo в топовой комплектации

Первые седаны Polo для российского рынка сошли с конвейера автозавода Volkswagen под Калугой весной 2010 года. Их главным отличием от официально не продающейся в нашей стране модификации хэтчбек стала увеличенная колесная база (+82 мм), выросший дорожный просвет (+15 мм), переработанные задняя подвеска и рулевое управление. В сравнении с «пятидверкой» у седана Polo также сильнее наклонено лобовое стекло и он немного шире. Детали, наиболее подверженные коррозии, оцинкованы, лобовое стекло можно оснастить функцией электрообогрева, использованы аккумулятор увеличенной емкости и более мощный стартер.

Двигатель поначалу был только один, 1,6-литровый «атмосферник» (сегодня доступен в исполнении 90 и 110 л.с.), трансмиссии – 5-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат». Однако с недавнего времени предлагается и топовый вариант, где 1,4-литровый 125-сильный турбомотор агрегатируется с 5-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым секвентальным «роботом» DSG.

Polo для дам

Словом, разработчики выжали из проекта Polo максимум практичности. Но женская аудитория не так охотно клюет на голую утилитарность: чтобы привлечь милых дам, нужны комфортные решения и дизайнерские завлекалочки. Понимая это, в ходе рестайлинга 2015 года дизайнеры добавили Polo внешнего лоска и серьезно расширили список опций, а в салоне прописались приплюснутая снизу баранка и более элегантная центральная консоль. Но достаточно ли всего этого, чтобы Polo стал выбором женщин?

На этот вопрос Ева Моторная отвечает вполне конкретно: «Все зависит от уровня оснащения. Автомобиль, который мне предоставили на тест, очень даже красив. Чего стоит одна только окраска, ни дать ни взять – молочный шоколад!» Речь об оттенке «бежевый металлик», добавившемся в палитру автопроизводителя после рестайлинга. Во внешности седана Еве больше всего импонирует брутальная фронтальная часть – рассекатель бампера, граненые корпуса зеркал и фар со светодиодными огнями, хромированные вставки и тонированные кузовные стойки. Все это, на ее взгляд, отлично маскирует бюджетную основу седана. А удлиненный кузов вновь вызвал у Евы ассоциации с одеждой – «похож на юбку макси для длинноногих кокеток».

Салон, по мнению нашего эксперта, проще экстерьера. Тем не менее выглядит он небанально – погоду делают пухлый руль с управляющими клавишами и срезанным нижним сектором. «Мне по вкусу также аккуратные воздуховоды, которые легко и удобно регулировать, и экранчик мультимедиа – простенький, но какой-то по-домашнему уютный, – говорит Ева. – При парковке на него выводится внятная картинка с камеры заднего вида. К качеству громкой связи не придраться, да и ребенок доволен – магнитола звучит объемно, смартфон подключается через USB-слот или по Bluetooth».

Оценила Моторная и эргономику, которой славится продукция немецкого концерна: «Устроиться за рулем не составило проблем. Руль регулируется в двух плоскостях, кресло удобное. Самые нужные кнопки находятся на расстоянии вытянутой руки, а управление мультимедиа интуитивно понятно. В вещевом ящике обнаружила потайной карман для мелочевки – вполне можно держать там косметику, флешки или, скажем, деньги. Понравился и компактный регулируемый подлокотник, тоже с удобным боксом. А еще здесь сразу два зеркальца в солнцезащитных козырьках – для меня и для подруги. Единственное, что вызвало нарекания, – посадка на место водителя: если кресло поднято высоко, обязательно заденешь макушкой арку двери. А в плане эстетики хотелось бы, чтобы пластик был помягче и центральный дисплей покрупнее – машина сразу прибавит в статусности».

Эх, прокачу!

В движении Polo преподносит приятный сюрприз. «Оказывается, этот стретч отлично слушается руля и к тому же он очень резвый, – восклицает Моторная уже после нескольких минут езды. – А если включить режим Sport, то машина вполне может соперничать с куда более престижными и именитыми моделями!» Удивляться не приходится, связка 125-сильного турбомотора и быстрого «робота» с двумя сцеплениями ускоряют седан до 100 км/ч всего за 9 c.

А как с комфортом? «На ямах и стыках Polo немного шумноват и не так мягок, как хотелось бы. Но меня такие настройки вполне устраивают, это совсем небольшая плата за отличную управляемость», – говорит наша тест-пилотесса.

Но, пожалуй, больше всего Ева расхваливает седан за его… утилитарные таланты: «На переднем ряду с этой точки зрения в общем-то никаких откровений – удобно, но без запаса по объему. А вот сзади... Если бы мне сказали, что на заднем ряду компакта сидишь, не упираясь коленями в спинку передних сидений, я бы, наверное, не поверила. Но в Polo это реально! Сзади можно ехать втроем даже на дальние расстояния. Ну и багажник. Это просто-таки маленький ангар – вместятся не только пакеты из супермаркета, но и большие чемоданы».

Совет, который дает в заключение Ева, вполне предсказуем: «Девочки, берите скорее, пока не подорожало». Действительно, 794 000 рублей, которые просят за тестовый автомобиль, вполне разумная цена. А самый простой Polo с «автоматом» обойдется и вовсе в 726 000 рублей.