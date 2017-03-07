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О Volkswagen Polo Sedan

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Фольксваген Поло Седан

Тест-драйвов
3 (все тесты)
Двигателей
5 (открыть)
Комлектаций
14 (открыть)
Последнее поколение
II (открыть)
Отзывов на сайте
4 (прочитать)
Цены
от 579 500
до 889 900
Volkswagen Polo Sedan 2016 вид спередиVolkswagen Polo Sedan 2016 вид сбокуVolkswagen Polo Sedan 2016 вид сзади
Volkswagen Polo Sedan 2016 салон
Салон отличает продуманная эргономика и лаконичные формы панелей
Volkswagen Polo Sedan 2016 приборная панель
Volkswagen Polo Sedan 2016 монитор
«Мультимедийка» с 6,5-дюймовым экраном информативна и проста в управлении
Volkswagen Polo Sedan 2016 управление климатом
Volkswagen Polo Sedan 2016 перчаточный ящик
В бардачке есть потайной отсек
Volkswagen Polo Sedan 2016
На обоих рядах нет недостатка в вещевых емкостях и нишах
Volkswagen Polo Sedan 2016 передние креслаVolkswagen Polo Sedan 2016 багажное отделение

Есть ли шанс привлечь девушку бюджетной моделью, выпускаемой в России? По мнению нашей тест-пилотессы, это вполне возможно, если речь идет об обновленном седане Volkswagen Polo в топовой комплектации

Первые седаны Polo для российского рынка сошли с конвейера автозавода Volkswagen под Калугой весной 2010 года. Их главным отличием от официально не продающейся в нашей стране модификации хэтчбек стала увеличенная колесная база (+82 мм), выросший дорожный просвет (+15 мм), переработанные задняя подвеска и рулевое управление. В сравнении с «пятидверкой» у седана Polo также сильнее наклонено лобовое стекло и он немного шире. Детали, наиболее подверженные коррозии, оцинкованы, лобовое стекло можно оснастить функцией электрообогрева, использованы аккумулятор увеличенной емкости и более мощный стартер.

Двигатель поначалу был только один, 1,6-литровый «атмосферник» (сегодня доступен в исполнении 90 и 110 л.с.), трансмиссии – 5-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат». Однако с недавнего времени предлагается и топовый вариант, где 1,4-литровый 125-сильный турбомотор агрегатируется с 5-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым секвентальным «роботом» DSG.

Polo для дам

Словом, разработчики выжали из проекта Polo максимум практичности. Но женская аудитория не так охотно клюет на голую утилитарность: чтобы привлечь милых дам, нужны комфортные решения и дизайнерские завлекалочки. Понимая это, в ходе рестайлинга 2015 года дизайнеры добавили Polo внешнего лоска и серьезно расширили список опций, а в салоне прописались приплюснутая снизу баранка и более элегантная центральная консоль. Но достаточно ли всего этого, чтобы Polo стал выбором женщин?

На этот вопрос Ева Моторная отвечает вполне конкретно: «Все зависит от уровня оснащения. Автомобиль, который мне предоставили на тест, очень даже красив. Чего стоит одна только окраска, ни дать ни взять – молочный шоколад!» Речь об оттенке «бежевый металлик», добавившемся в палитру автопроизводителя после рестайлинга. Во внешности седана Еве больше всего импонирует брутальная фронтальная часть – рассекатель бампера, граненые корпуса зеркал и фар со светодиодными огнями, хромированные вставки и тонированные кузовные стойки. Все это, на ее взгляд, отлично маскирует бюджетную основу седана. А удлиненный кузов вновь вызвал у Евы ассоциации с одеждой – «похож на юбку макси для длинноногих кокеток».

Салон, по мнению нашего эксперта, проще экстерьера. Тем не менее выглядит он небанально – погоду делают пухлый руль с управляющими клавишами и срезанным нижним сектором. «Мне по вкусу также аккуратные воздуховоды, которые легко и удобно регулировать, и экранчик мультимедиа – простенький, но какой-то по-домашнему уютный, – говорит Ева. – При парковке на него выводится внятная картинка с камеры заднего вида. К качеству громкой связи не придраться, да и ребенок доволен – магнитола звучит объемно, смартфон подключается через USB-слот или по Bluetooth».

Оценила Моторная и эргономику, которой славится продукция немецкого концерна: «Устроиться за рулем не составило проблем. Руль регулируется в двух плоскостях, кресло удобное. Самые нужные кнопки находятся на расстоянии вытянутой руки, а управление мультимедиа интуитивно понятно. В вещевом ящике обнаружила потайной карман для мелочевки – вполне можно держать там косметику, флешки или, скажем, деньги. Понравился и компактный регулируемый подлокотник, тоже с удобным боксом. А еще здесь сразу два зеркальца в солнцезащитных козырьках – для меня и для подруги. Единственное, что вызвало нарекания, – посадка на место водителя: если кресло поднято высоко, обязательно заденешь макушкой арку двери. А в плане эстетики хотелось бы, чтобы пластик был помягче и центральный дисплей покрупнее – машина сразу прибавит в статусности».

Эх, прокачу!

В движении Polo преподносит приятный сюрприз. «Оказывается, этот стретч отлично слушается руля и к тому же он очень резвый, – восклицает Моторная уже после нескольких минут езды. – А если включить режим Sport, то машина вполне может соперничать с куда более престижными и именитыми моделями!» Удивляться не приходится, связка 125-сильного турбомотора и быстрого «робота» с двумя сцеплениями ускоряют седан до 100 км/ч всего за 9 c.

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А как с комфортом? «На ямах и стыках Polo немного шумноват и не так мягок, как хотелось бы. Но меня такие настройки вполне устраивают, это совсем небольшая плата за отличную управляемость», – говорит наша тест-пилотесса.

Но, пожалуй, больше всего Ева расхваливает седан за его… утилитарные таланты: «На переднем ряду с этой точки зрения в общем-то никаких откровений – удобно, но без запаса по объему. А вот сзади... Если бы мне сказали, что на заднем ряду компакта сидишь, не упираясь коленями в спинку передних сидений, я бы, наверное, не поверила. Но в Polo это реально! Сзади можно ехать втроем даже на дальние расстояния. Ну и багажник. Это просто-таки маленький ангар – вместятся не только пакеты из супермаркета, но и большие чемоданы».

Совет, который дает в заключение Ева, вполне предсказуем: «Девочки, берите скорее, пока не подорожало». Действительно, 794 000 рублей, которые просят за тестовый автомобиль, вполне разумная цена. А самый простой Polo с «автоматом» обойдется и вовсе в 726 000 рублей.  

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