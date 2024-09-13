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13 сен 2024

Представлен обновленный Volkswagen Taos без коробки DSG

Представлен обновленный Volkswagen Taos без коробки DSG
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Taos для североамериканского рынка. Автомобиль получил новый дизайн и более мощный мотор, но лишился коробки DSG

Новинка выделяется иной светодиодной оптикой и более крупной решеткой радиатора, которая сползла на передней бампер и получила толстую серебряную арку. Задние фонари теперь соединяются узкой светящейся полосой. Также изменился и дизайн колесных дисков размерностями от 17 до 19 дюймов. Остальные элементы внешнего облика остались прежними. В салоне бросается в глаза иное расположение 8-дюймовой мультимедийной системы. Если в актуальной версии она интегрирована в переднюю панель, то обновленный Taos получил “парящий” экран. Также были доработаны материалы отделки, улучшена шумоизоляция и расширен функционал систем безопасности и помощи водителю.

Volkswagen Taos оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 176 л.с. и 250 Нм крутящего момента (+16 л.с., по сравнению с актуальной версией). Вместо “робота” DSG, автомобиль теперь агрегатируется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод может быть передним или полным.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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