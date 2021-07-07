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7 июл 2021

Volkswagen Taos: стартовал прием заказов

Volkswagen Taos: стартовал прием заказов
Автор фото: фирма-производитель

Дилеры Volkswagen в России с 7 июля начали принимать заказы на самый доступный  кроссовер в Росси - Taos. Цены на новинку начинаются с отметки в 1626000 рублей

Как мы уже упоминали ранее, Taos представляет собой перелицованный Skoda Karoq. Внешних отличий не так уж и много: иные бампера, решетка радиатора, дверь багажника и передние крылья. Интерьеры обеих моделей также перекликаются, как и агрегатные составляющие. Клиентам доступны моторы 1.6 и 1.4 с турбонаддувом в конфигурации с передним или полным приводом.

Что касается оснащения, то уже в базе у кроссовера есть следующие опции: шесть подушек безопасности, светодиодные фары рефлекторного типа, цифровая комбинация приборов, 16-дюймовые «штамповки», подогрев передних сидений, кондиционер, круиз-контроль, датчик света, медиасистема с 6,5-дюймовым экраном, два порта USB-C и кнопка запуска двигателя

При написании новости использовалась информация:
Drom

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