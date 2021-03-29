Во время теста этого автомобиля автора просто преследовали ассоциации с телепередачей «В мире животных» и зоологом, который вел программу более 40 лет
Бегемот, он же гиппопотам, он же Hippopotamus amphibius – крупное полуводное млекопитающее. По своим размерам бегемоты – вторые из наземных животных после слонов. Вот их лишь некоторые «технические характеристики»: вес взрослых особей достигает 3 т, длина – до 5 м, высота в холке – 1,6 м. «Экстерьер» бочкообразный, ноги – толстые и короткие, пальцы соединены перепонкой, помогающей при плавании. Из-за всего этого многие ошибочно считают, что бегемот медлителен и неповоротлив. Однако эта «бочка» умеет удивительно быстро передвигаться: «максималка» по земле достигает 50 км/ч, по воде – 13 км/ч. К чему это? Да просто, побегав вокруг моего испытуемого, соседские дошкольники вдруг как заорут: «Teramont – бегемот!» И в тот момент я понял, что это сравнение – в десятку.
Удивительно, но SUV-гигант базируется на модульной платформе MQB с поперечным расположением мотора. То есть расстояние между передней осью и педальным узлом здесь такое же, как у компактного хэтчбека Golf, притом что габариты – почти как у микроавтобуса. Длина (5036 мм), ширина (1989 мм) и колесная база (2979 мм) больше, чем у флагманского кроссовера Touareg, а тот построен на более крупной «тележке» MLB с продольным расположением силового агрегата, заточенной на «полноразмерники». К слову, ближайшими родственниками бегемотов являются кабаны, дельфины и... киты – тоже ведь сразу не подумаешь!
Внешность немецкого кроссовера доминирующая, как у самца-вожака. Но назвать модным такой автомобиль я бы не решился. Вот и гиппопотам не красавец, но внушает пиетет. «Фасад» и «корма» Teramont по-фольксвагеновски сдержанны и будто сотканы из горизонтальных линий. Высокий статус подтвержден клыками (шутка) – полностью светодиодной оптикой и хромированными элементами. «Фишка» профиля – развитые мышцы колесных арок, в которых даже 20-дюймовые «катки» почти теряются. Кстати, мускулатура гиппопотама позволяет ему совершать укус силой 124 атмосферы – достаточно, чтобы лишить жизни льва или крокодила.
В салоне, помимо царского простора, сразу обращаешь внимание на субординацию в отношении вождя стаи фольксвагеновских SUV – модели Touareg. Отделочный пластик по большей части мягок, но не столь податлив и фактурен, как у «старшего брата» на платформе MLB. Попроще выглядят кожаная обшивка кресел и вставки под дерево, а огромные боксы и вещевые карманы (как и архитектура передней панели) заставляют вспомнить о... пикапе Amarok.
Вот только владельцы немецкого пикапа могут лишь мечтать об оснащении, доступном для «верхних» комплектаций Teramont. Тестовый автомобиль готов похвастать, например, виртуальной приборкой, 8-дюймовым тачскрином с датчиком приближения, огромной панорамной крышей, трехзонным «климатом» и элементами системы автопилотирования. Адаптивный «круиз» и система контроля рядности работают очень четко и деликатно, позволяя сберечь силы на трассе, а система кругового обзора с кучей ракурсов сберегла мне нервы на тесной парковке.
Teramont завозят к нам из США. Поэтому интерьер организован с учетом тяготения американцев ко всему крупному. Признаюсь, больше всего впечатлила... «галерка». Это вам не какой-то тесный загончик, как у иных «одноклассников». Два раздельных сиденья (опция) среднего ряда сдвигаются продольно в огромном диапазоне, так что получаем широченный коридор к тылам-хоромам. Как тут опять не вспомнить про LCV, на этот раз о наипросторнейшем Multivan. Ну и о бегемоте, разумеется. Сразу же представляю вкрадчивый голос Николая Николаевича Дроздова: «Ширина в плечах взрослого самца – полтора метра, толщина шкуры – до четырех сантиметров, клыки могут достигать полуметра».
Но, как бы ни просторно было на третьем ряду, на втором лучше. Прежде всего потому, что настраивается угол наклона спинки, профиль кресел более развит, да еще есть собственный блок климат-контроля. Багажник же и вовсе станет предметом гордости владельца. Даже при полной рассадке (на шесть человек) отсек предлагает 583 л при загрузке под крышу, а сложишь все сиденья, кроме передних, и вот тебе площадка уже на 2741 л и длиной более 2 м. Пол получается идеально ровным – ночуй, если нужно! Так что вспоминаем еще и кемпер Volkswagen California. А как грамотно организовано пространство в подполье! Меня, например, порадовала штатная ниша для багажной шторки. Кто сказал, что «умные» решения Simply Clever – сугубо шкодовский конек? Этот «немец» как минимум не отстает.
Под капотом испытуемого со всей атмосферной убедительностью рокочет бензиновый 3,6-литровый V6 отдачей 249 л.с. и 360 Нм. Когда подходишь к заведенной машине, сразу понимаешь: это голос альфа-самца. «Младший» 2-литровый агрегат, также бензиновый, но уже с турбиной, не сильно уступает в мощности (220 л.с.) и тяге (350 Нм) и даже ускоряется на доли секунды быстрее. Но звучит «атмосферник» куда презентабельнее. Кстати, рев бегемота достигает частоты 110 дБ – сравнимо с шумом взлетающего вертолета.
Ускорение получается убедительным и плавным. Последнему способствует в том числе 8-диапазонный автомат Aisin, который норовит при первой же возможности переключиться «вверх». Нужно обогнать фуру на трассе? Пожалуйста! Решили «притопить» на горном подъеме? Тоже без проблем. Расход же топлива лишь немногим выше, чем хотелось бы: в смешанном цикле на борткомпьютере значились 14,5 л.
Гиппопотам, как известно, разогнавшись до «максималки», имеет проблемы с маневрированием и торможением. В повадках же Teramont узнается соразмерный Touareg. Руль «недлинный» и точный, реакция на его повороты быстрая, крены на виражах более чем терпимы. Занос развивается логично, и его легко гасить контррулением и добавлением газа. Да и тормозит машина с учетом снаряженной массы (свыше 2 т) уверенно.
На трассе благодаря широкой колее и внушительной колесной базе «немец» стоит как влитой. С «лежачими полицейскими» и дорожной мелочевкой справляется неплохо, но на серьезных ухабах не разгуляешься – пассажиры закапризничают из-за тряски. Зато запас энергоемкости велик, и можно смело мчать по грунтовкам, не опасаясь, что амортизаторы сработают на отбой.
Можно ли съезжать на автомобиле с несущим кузовом, клиренсом 203 мм, длинными свесами и подключаемым полным приводом без блокировок с асфальта? Вполне! Тут поможет система выбора полноприводных профилей. Самым действенным на проселке предсказуемо оказался алгоритм «Внедорожный». Коробка наконец облюбовывает пониженные передачи, перенастраиваются система ESP, электронная педаль газа, а заодно активируется помощник при движении на спуске. Конечно, на суровый офф-роуд лучше не соваться, но пробиваться в межсезонье на загородную дачу – без проблем. Что ж, видимо, этот бегемот – все же из городского зоопарка.
|
Технические характеристики Volkswagen Teramont 3.6 FSI 4Motion AT
|
Габариты, мм
|
5036х1989х1769
|
Колесная база, мм
|
2979
|
Дорожный просвет, мм
|
203
|
Объем багажника, л
|
583
|
Снаряженная масса, кг
|
2105
|
Диаметр разворота, м
|
12,4
|
Тип двигателя
|
бензиновый V6
|
Рабочий объем, см³
|
3597
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
249/6200
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
360/3500
|
Привод
|
полный
|
Трансмиссия
|
автоматическая 8-диапазонная
|
Макс. скорость, км/ч
|
190
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
8,9
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
10,6
|
Объем бака, л
|
70,4
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