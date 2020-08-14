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Volkswagen Teramont: парень не из нашего города
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О Volkswagen Teramont

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Фольксваген Терамонт

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Цены
от 2 799 000
до 3 779 000
Volkswagen Teramont 2018 вид спереди
Почти два метра в ширину...
Volkswagen Teramont 2018 вид сбоку
... и пять с лишним метров в длину
Volkswagen Teramont 2018 вид сзади
Если забыть о размерах, внешне очень напоминает Tiguan
Volkswagen Teramont 2018 вид сзади
Сзади самое заметное отличие от младшей модели – горизонтальная хромированная полоса
Volkswagen Teramont 2018 салон
Этот автомобиль не только большой снаружи, но и просторный внутри
Volkswagen Teramont 2018 дверь
На нижних кромках дверей есть уплотнители...
Volkswagen Teramont 2018 пороги
... поэтому пороги остаются чистыми и не пачкают одежду
Volkswagen Teramont 2018 передние кресла
За рулем будет удобно самому крупному водителю
Volkswagen Teramont 2018 руль
Это не руль маленький, а Teramont большой
Volkswagen Teramont 2018 8АКПП
Режимы системы 4motion настроек подвески не касаются
Volkswagen Teramont 2018 монитор
На центральный дисплей можно вывести любую картинку – экран смартфона,..
Volkswagen Teramont 2018 монитор
… менеджер режимов движения,..
Volkswagen Teramont 2018 монитор
…Area View,..
Volkswagen Teramont 2018 монитор
... шкалу выбора радиостанции в обычном виде..
Volkswagen Teramont 2018 монитор
… или совмещенную с данными парктроников,..
Volkswagen Teramont 2018 монитор
...изображение с камеры заднего вида, ...
Volkswagen Teramont 2018 монитор
... открыть через CarPlay карту Google…
Volkswagen Teramont 2018 монитор
… или включить карту встроенного навигатора
Volkswagen Teramont 2018 монитор
Приборная панель Volkswagen Digital Cockpit с широкими возможностями настройки – признак богатой комплектации
Volkswagen Teramont 2018 монитор
Можно, например, сделать карту навигатора подложкой под виртуальные тахометр и спидометр...
Volkswagen Teramont 2018 монитор
... а можно занять этой картой всю 10,3-дюймовую диагональ
Volkswagen Teramont 2018 розетки и разъемы
В нише под центральной консолью – традиционный набор разъемов и розеток
Volkswagen Teramont 2018 слоты для SD-карт и CD-диска
Слоты для SD-карт и CD-диска спрятаны в перчаточном ящике
Volkswagen Teramont 2018 бокс в центральном подлокотнике
Бокс в центральном подлокотнике – просто гигантский
Volkswagen Teramont 2018 салонное зеркало
Салонное зеркало заднего вида на фоне широченного окна выглядит небольшим, но обзор в нем прекрасный
Volkswagen Teramont 2018 салон
Отсек для темных очков в наших широтах, видимо, пустует редко
Volkswagen Teramont 2018 салон
Вставка под дерево выглядит дорого и даже наощупь приятна
Volkswagen Teramont 2018 дверь
Ниши и карманы в задних дверях по-американски объемны
Volkswagen Teramont 2018 второй ряд
Сев «сам за собой», понимаешь, что путешествие на заднем ряду пройдет с комфортом
Volkswagen Teramont 2018 второй ряд
Не хватает разве что вентиляции сидений и массажа
Volkswagen Teramont 2018 задний диван
Можно ставить стаканы разного размера
Volkswagen Teramont 2018 шторка
Солнцезащитная шторка поднимается вручную – как и на многих представительских седанах
Volkswagen Teramont 2018 задний диван
Доступ на «галерку» – совершенно свободный
Volkswagen Teramont 2018 третий ряд
Жизненным пространством с третьим рядом может поделиться второй
Volkswagen Teramont 2018 розетка
Доступ к розетке – и с третьего ряда, и из багажника
Volkswagen Teramont 2018 подстаканники
Здесь тоже есть куда поставить напитки и разложить разную мелочь
Volkswagen Teramont 2018 дверь
Крышка багажника открывается с пульта или кнопкой на водительской двери
Volkswagen Teramont 2018 дверь багажника
А закрывание предусмотрено и кнопкой, и вручную
Volkswagen Teramont 2018 третий ряд багажника
Ремешки для раскладывания сидений третьего ряда не болтаются, а прикреплены «липучками»
Volkswagen Teramont 2018 багажное отделение
Для багажной шторки предусмотрено специальное крепление под фальшполом
Volkswagen Teramont 2018 багажное отделение
И отдельный отсек для хранения багажной сетки
Volkswagen Teramont 2018 багажное отделение
Справа и слева от фальшпола – еще две пластиковых ниши
Volkswagen Teramont 2018 багажное отделение
В органайзере предусмотрено даже углубление для секретки
Volkswagen Teramont 2018 багажное отделение
Даже в минимальном объеме багажник Teramont – как у большого седана
Volkswagen Teramont 2018 багажное отделение
А в максимальном – как у LCV
Volkswagen Teramont 2018 задний бампер
Накладки в заднем бампере – чисто декоративные...
Volkswagen Teramont 2018 глушитель
... патрубки глушителя к ним не подведены
Volkswagen Teramont 2018 колесо
Опциональные 21-е диски и низкопрофильная резина делают Teramont чувствительным к неровностям...
Volkswagen Teramont 2018 подвеска
... а может быть, подвеска – чисто «асфальтовая»
Volkswagen Teramont 2018 передний свес
Угол въезда Teramont – 20,4%, угол съезда – 22,2%
Volkswagen Teramont 2018 передняя фара
Вся оптика Teramont адаптивная, а все элементы, включая ДХО, светодиодные
Volkswagen Teramont 2018 задний фонарь
Volkswagen Teramont 2018 задний фонарь

Однажды в Америке я решил прогуляться по городу. Идея оказалась дурацкой: города в нашем понимании не было. Гулять можно было разве что по обочине дороги от мотеля до бензозаправки, от закусочной KFC до супермаркета. А в промежутках тянулась не улица – шоссе, по которому «гуляли» полноразмерные пикапы и кроссоверы. И вся жизнь в этой одноэтажной Америке была устроена не для пешехода, а для них, с учетом их размеров. Teramont тогда еще не было даже в проекте, а то ему бы там было самое место.

Большой снаружи

«Почему он дешевле, чем Touareg, хоть и больше?» – провоцировал я сотрудника-пресс-парка. «Ну… это совсем другой автомобиль», – дипломатично отвечал менеджер. Как оказалось, и правда, другой, а «дешевле» не значит «хуже». Впрочем, «дешевле» относительное: 3.9 млн рублей стоил этот семиместный кроссовер с 249-сильным бензиновым VR6 под капотом, в комплектации… а вот тут вопрос.

В России Teramont представлен в четырех комплектациях: Exclusive, Status, Respect и Origin. Мне, по всем признакам, досталась версия Exclusive – c цифровой приборной панелью Volkswagen Digital Cockpit, передними креслами с памятью на три положения и с вентиляцией, а не только подогревом и т. д. Но при этом – без положенного этой комплектации панорамного люка. И ни одну попытку открыть дверь багажника «с ноги» Teramont мне тоже не засчитал, хотя в комплектации Exclusive должен был откликнуться. Опции, объяснили в пресс-парке, можно набирать отдельно. В чем тогда смысл фиксированной комплектации?

Этим вопросом нам мучиться недолго: нынешний Teramont доживает на складах дилеров последние месяцы, в феврале на Чикагском автошоу показали рестайлинговый Teramont (в Америке он, как и нынешний, – Atlas), так что могут смениться и комплектации, и опции. Неизменным останется главное: этот кроссовер – большой, потому что был сделан специально для рынка США. Тогда, в 2017-м, производитель даже представлял Teramont как «самый большой Volkswagen». Хм, получается, Amarok не в счет?

Если внести габариты Teramont в онлайн-калькулятор сравнений, окажется, что ближайший аналог – Lexus LX 570. Немецкий кроссовер всего на 29 мм короче японского внедорожника, зато на 8 мм шире. По высоте, правда, разница уже побольше и не в пользу немца – Lexus выше на 95 мм. С такими громилами, как Chevrolet Tahoe, Mercedes GLS и Cadillac Escalade наш Volkswagen сравнивать бессмысленно: там разница в длине измеряется уже десятками сантиметров. Зато соревнование по длине колесной базы (2979 мм) Teramont выигрывает не только у LX (2850 мм), но и у Tahoe (2946 мм). В ощущениях вся эта вереница цифр воспринимается так: на трассе идущий впереди Nissan Murano с водительского сиденья Teramont кажется гольф-классом. А разъезжаясь на двухполосной лесной дороге со встречным «КАМАЗом», киваешь ему как равному, приосаниваешься и одновременно тянешь шею: как там за бортом, проходит, не проходит?

Это уже, конечно, мания величия: грузовик на целых полметра шире. И вообще о габаритах можно не беспокоиться – на скоростях до 40 км/ч при движении малым ходом в узких местах автоматически включается режим Area View и на восьмидюймовый сенсорный дисплей в центре торпедо с камер кругового обзора выводится картинка «Teramont, вид сверху». Так что и заезд в городе на стандартное парковочное место – не проблема, тем более что есть автопилот. Хотя перпендикулярная парковка с ним на площадку перед загородным домом почему-то не удалась.

Просторный внутри

Мания величия и повышенная самооценка водителя Teramont объясняются просто: автомобиль и внешне-то солидный, но особенно просторен внутри. Некоторые блогеры жалуются, что тут руль маленький, «от Tiguan». Да не руль маленький – машина большая! Маниакальное стремление некоторых нынешних автопроизводителей усадить водителя даже полноразмерного внедорожника в тесную капсулу обошла Teramont стороной. В первый раз на водительском месте даже немного теряешься: пространства – словно в старых добрых автомобильных 90-х. Особо корпулентные владельцы Teramont довольны, их руки-окорока не сталкиваются при рулении, руль на живот не давит. А вот мне с моими ростом 180 сантиметров и стандартной комплекцией устроиться удалось не сразу: правая рука на широченный подлокотник ложится естественно, а куда девать левую? Дверной подлокотник далеко, подоконник – высоко… Поднял подушку сиденья выше, благо запас места над головой тоже позволяет, тогда все устроилось.

Формовка кресел переднего ряда тоже – под крупную мужскую фигуру. Кстати, набивка водительского сиденья при пробеге тестового Teramont в 13 495 км уже немного просела по сравнению с «нулевой» на рекламном фото. Сиденья второго ряда перемещаются по салазкам вперед-назад на 20 сантиметров, позволяя троим пассажирам почти выпрямить ноги, пусть и отобрав при этом жизненное пространство у третьего ряда. А если разложить подлокотник и откинуть спинку сиденья – в этом положении угол ее наклона меняется на 14 градусов – то двоим на втором ряду будет совсем хорошо. Даже в дальней дороге: здесь своя зона климат-контроля, есть подогревы, два USB-разъема, 12-вольтовая розетка. Третьему ряду, к слову, из комфортных опций достались только воздуховоды и еще одна 12-вольтовая розетка – расположенная на стенке багажного отделения, при разложенных сиденьях последнего ряда она  «обслуживает» и его пассажиров, очень продуманное решение.

Teramont вообще продуманный до мелочей. Наклеенный на нижние кромки дверей уплотнитель сохраняет пороги чистыми и они не пачкают одежду. В багажнике под фальшполом устроена специальная ниша с фиксаторами, куда при раскладке третьего ряда сидений укладывается съемная шторка. По бокам от фальшпола – еще две глубокие ниши для мелочей, чтобы они не грохотали по полу при маневрах. В органайзере, прикрывающем запасное колесо, есть специальное углубление для секретки. Окончательно добили ленточки-ручки для вытягивания спинок третьего ряда – у них с изнанки есть «липучки», которыми они крепятся к полу багажника.

Быстрый бегемот

Практичность Teramont не превращает его в чемодан на колесах. Рывка и пинка в спину при кикдауне не ощущается, разгон плавный, при этом нехватку динамики за неделю теста я не заметил ни разу. При разгоне до сотни автомобиль по паспорту «выезжает» из 9 секунд – с любым из двух двигателей, которыми комплектуется этот самый большой Volkswagen. Причем с двухлитровым турбированным 220-сильным он даже быстрее на 0,3 секунды. Но характер разгона, как говорят те, кто сравнивал, у турбочетверки более нервный. А под капотом тестового Teramont – долгожитель (15 лет в производстве) 3.6 VR6 FSI, самый крупный в семействе EA390 атмосферник, V6 c развалом в 10,5 градусов. 3,6-литровик в версии CMTA – дефорсированный для России до налогоприемлемых 249 л.с., задушен только прошивкой «мозгов», так что вернуть его к первоначальным 280 силам и даже, говорят, «раскачать» до 300 сил можно легко. Двигателисты советуют кормить его не 95-м бензином, пусть и официально разрешенным, а 98-м и выше: дольше удастся избегать нагара клапанов.

Кстати про «кормить». Паспортный пробег Teramont на полном 70-литровом баке – 660 км. Мне полностью заправленный в пресс-парке автомобиль при первой встрече сначала объявил 590 километров, а через 15 минут поездки, уже на МКАД, – 600. Средний расход за неделю составил 12,5 литра – при движении преимущественно по трассе, в режимах Eco и Sport.

По умолчанию Teramont едет в дорожном режиме. Чтобы перевести 8-ступенчатый автомат ZF в спорт-режим, нужно качнуть селектор назад – и в отображении передач на приборной панели буква D сменится буквой S. Спорт-режим ощутимо пришпоривает Teramont: при кикдауне коробка соскакивает не на две, а на четыре передачи вниз. ZF и VR6 явно хорошо понимают друг друга, приятный рык двигателя соответствует разгону, можно почувствовать себя за рулем семейного кроссовера если не спортсменом, то продвинутым фитнес-пользователем. Хотя желания ехать быстрее 100-120 км/ч при этом не возникает. А торможение у двухтонного кроссовера такое же, как и разгон – ровное и уверенное.

Сказано 20 – значит 20

Одно "но": вся прыть Teramont упирается в возможности его подвески. Если проходить «лежачих полицейских» на разрешенных знаком 20 км/ч, все будет гладко. Но если сделать это на 40 км/ч – Teramont не простит и отзовется неприятным стуком подвески и рваной тряской и шатанием в салоне, особенно при диагональном прохождении препятствия. Асфальт он любит желательно гладкий, даже обычную фактуру дорожного покрытия на скорости 90 км/ч транслирует в салон. А на сухой грунтовке с неровностями, там, где иные кроссоверы идут под 60 км/ч, на Teramont надо красться на 10-15 км/ч медленнее, иначе автомобиль ходит ходуном и жалуется, давая понять, что не для того ягодку растили. Поворот шайбы фирменного «фольксвагеновского» привода 4Motion и перевод его в режим Offroad ничего не меняет: подвеска у Teramont пружинная, это ее не касается.

Может быть, дело в низкопрофильных (265/45) Pirelli, смонтированных на опциональных 21-дюймовых дисках Suzuka? Еще одна версия: платформа MQB, на которой помимо Teramont построены также, например, Golf и Jetta. Слишком большая унификация элементов дает простоту и массовость, но при этом ограничивает возможности старших моделей. В прошлом году Volkswagen объявил отзывную кампанию из-за возможного дефекта пружин задней подвески. И под реколл вместе с Teramont (в России – 281 автомобиль) в США попали также Golf и Jetta.

А впрочем, может быть, как в анекдоте, «ваша Галя балована». Владелец UAZ Patriot, посидев за рулем Teramont, выслушивал мои претензии к подвеске автомобиля с изумлением.

Помощь в дороге

Попытка доехать на Teramont по его навигатору на дачу мне не удалась, экран выдал надпись «ошибка навигационных данных». Населенный пункт нашелся, а вот рассчитать маршрут автомобиль отказался. Позже я прочитал на форуме отзыв владельца Teramont – проселки даже в Московской области встроенный навигатор видит не все. Или наоборот, пытается отправить тебя туда, где давно уже забор и закрытая территория. Так, направляясь в Подольск, я отмахал по Варшавскому шоссе лишних километров двадцать: дважды поворот направо, предложенный навигатором Teramont, заканчивался тупиком. Пришлось вывести со своего айфона на центральный экран Google-карты, и ехать по ним, благо CarPlay работает четко.

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Другие электронные помощники Teramont – тоже не без особенностей. У системы удержания в полосе есть пределы возможностей: если по прямой она ведет автомобиль отлично, то при движении в повороте, совмещенном с уклоном, кроссовер выносит за разметку – приходится вмешиваться и корректировать траекторию рулем.

Адаптивный круиз-контроль Teramont, как и многие другие автопилоты, воспринимает исчезновение автомобиля-лидера из поля своего зрения как команду разогнаться до выставленной скорости. И начинает разгон… например, в багажник автомобиля, вставшего впереди в хвосте пробки. Однажды на МКАД, когда Teramont на скорости 100 км/ч, не тормозя, уже подлетал к замыкавшей пробку машине, нервы у меня не выдержали, и я затормозил сам. Да и стоя в пробке на автопилоте, Teramont иногда норовит сыграть в догонялки. Нажимаешь педаль, чтобы чуть-чуть проползти вперед, а кроссовер прыгает, целясь переднему автомобилю в бампер. Можно задать автопилоту увеличенную дистанцию до лидера – но тогда все начнут влезать перед капотом…

Но это мелочи, а в целом работа электронных «нянек» Teramont очень впечатляет, расслабляет и без них потом первое время обходиться трудно. «Примите рулевое управление», просит Teramont, если слишком расслабиться и на некоторое время убрать руки с руля. «Не забудьте ваш мобильный телефон», напоминает автомобиль, когда покидаешь салон.

Что в итоге

Плюсы: Teramont – вместительный, комфортный и очень продуманный по части хранения мелочей и перевозки багажа полноприводный автомобиль, позволяющий преодолевать легкое бездорожье. В салоне с комфортом устроятся от двух до семи человек, полезный объем багажника – от 583 до 2741 литров. Цифровая продвинутость – на 5 с плюсом (разве что работу мобильного приложения проверить не удалось, для активации оно потребовало приехать к ближайшему официальному дилеру). Прекрасный свет. Надежные двигатель и коробка со спорт-режимом, тормоза и руль – без всяких нареканий.

Минусы: подвеска – она все-таки больше дорожная. В целом, мне показалось, что Teramont – это такой масштабированный для Америки Tiguan. Так что идеальный вариант его использования – трасса, расслабленное путешествие на круиз-контроле большой семьей или просто большой компанией. 

    

Тест-драйв Volkswagen Teramont

ГАБАРИТЫ, ММ

5036x1989x1769

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2979

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

203

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

583/2741

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2105

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

3597

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

249 при 5000 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

360 при 3500 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

АКПП, 8-ст

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

190

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

8,9

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

10,6

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