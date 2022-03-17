Российский рынок порой принимает неожиданных гостей. Огромный кроссовер Volkswagen Teramont – один из таких «засланцев»: изначально он был разработан для рынка США и в Европе о нем не знают вообще, поскольку там флагманом модельного ряда VW является Touareg. Есть и другой любопытный момент: Touareg продается, и небезуспешно, и в России, и стоит дороже «Терамонта», хотя последний ощутимо крупнее - на 21 см длиннее и на 3 см шире

Объяснить такие вывороты маркетинга нетрудно: Teramont, обладая солиднейшей внешностью, технически проще «Туарега». У американского «кузена» проще трансмиссия – нет межколёсных блокировок, нет специальных программ для бездорожья, пневмоподвески и супертехнологичных сенсорных панелей в салоне. Touareg построен на платформе MLB – на этой же базе сделаны Audi Q7, Porsche Cayenne и даже Lamborghini Urus.

А Teramont спроектирован на архитектуре MQB. Я не ошибся – это та же платформа, что и у хэтчбэка Golf. Вот как немцы показывают свои поистине безграничные возможности в быстром и эффективном проектировании. При масштабировании кузовов неизменным остаётся только один параметр: расстояние от передней оси до нижней кромки лобового стекла. Все остальные пропорции – длина, ширина, высота – могут быть вообще любыми! Что лишний раз подтверждает китайское отделение VW, не так давно показавшее Talagon - кроссовер крупнее «Терамонта» (5153 против 5097 мм). И тоже на базе «тележки» MQB.

А в прошлом году в России стартовали продажи обновлённого Teramont – изменился передок, декор по кузову, и появилась высшая комплектация R-Line с шикарным обвесом в спортивном стиле, 20-дюймовыми колесными дисками. Такой и попал в распоряжение Motorpage.

Преображение

Я хорошо помню начальный облик Teramont: один такой кроссовер регулярно паркуется недалеко от дома, иногда перегораживая половину проезжей части. И знаете, возможно это прозвучит странно, но талант владельца именно этой машины выставить свое транспортное средство вопреки логике распределения свободного пространства на общественной территории и сформировал мое отношение к модели в целом: поклонником дизайна «Терамонта» я бы себя не назвал.

Но все изменилось, когда я увидел тестовый автомобиль. Шикарный тёмно-зеленый цвет (а это вообще моя слабость), динамичные хромированные детали на кузове, красивые диски… и гигант преобразился. Теперь его хочется разглядывать. Теперь его можно захотеть купить не только из-за необъятного салона с тремя рядами сидений.

Еще один любопытный момент: теперь для Teramont доступны продвинутые светодиодные фары IQ Light. «Эка невидаль!» - воскликнут некоторые – «матричные или лазерные фары еще круче!». Доля правды в этой мысли есть: в России много разных моделей автомобилей, в том числе и Volkswagen, у которых фары действительно сложнее и прогрессивнее тех, что теперь только появились у Teramont.

Но мало кто знает, что до недавних пор законодательство в США не позволяло производителям предлагать американцам технически сложные осветительные приборы! Поэтому в США вплоть до 2021 года вполне нормально было встретить топовый роскошный кроссовер с галогенками! А адаптивные устройства, способнае менять форму светового пучка во время движения, в США запрещены до сих пор. Поэтому даже такие диодные «глаза» на американском, по сути, автомобиле – это уже прорыв.

Впрочем, салон здесь тоже очень неплох. Да, компоновка не так прогрессивна, как в Touareg – эргономисты оставили слишком много физических кнопок, что во второй декаде XXI века можно счесть чуть ли не моветоном. Но Teramont, во многом именно благодаря родству с Golf, как ни один другой кроссовер аналогичных габаритов умеет создать иллюзию, что управляешь обычным универсалом.

Сидишь за рулем невысоко, при этом обзорность близка к абсолютной. Опускаешь глаза на подоконную линию и понимаешь, что, в случае чего, дотянуться до пассажирской двери шансов почти нет. Смотришь в центральное зеркало – а сзади пространство размером с ангар для «Боингов»… Поэтому, при всем дружелюбии, к этому кузову надо привыкнуть морально. А с чувством габаритов проблем нет вообще, кстати.

По салону можно устраивать экскурсии с ночевкой. В багажнике, если сложить третий ряд, может жить небольшая семья. Вдумайтесь: при разложенных сиденьях третьего ряда объем багажника составляет 583 литра. Если «галёрку» сложить, получаем 1572 литра. Сюда спокойно влезет бытовой холодильник!

Парадокс

Топовая версия оснащена атмосферным бензиновым мотором V6 объёмом 3,6 литра. Европейцы от таких агрегатах уже забыли. А американцам хорошо, у них бензин, даже с учётом подорожания последних лет, всё ещё доступнее солярки, поэтому для Штатов средний расход в 15-17 литров по городу – в порядке вещей. Зато есть тяга, звук шести цилиндров ласкает слух… Но это – там. У нас подобные показатели экономичности уже приято считать чрезмерными. Более того: ради комфортного налогообложения V6 для России дефорсировали с 284 до 249 л.с.. Вроде бы, нормальные цифры, но крутящего момента у этого мотора – 360 Нм, и этого должно хватать, чтобы не чувствовать себя ущемленным на трассе… только если забыть, что в гамме есть еще и двухлитровый турбомотор. Тоже бензиновый. Его мощность – 220 л.с., момент – 350 Нм. Невелика разница, да?

Продолжаем разбираться. Средний расход у Teramont 2,0 заявлен на уровне 10 литров на 100 км. Я ездил на таком, правда, до рестайлинга. Если учитывать, что в плане ходовой части ничего не поменялось, преимущества шестицилиндровой версии стремятся к нулю. Сопоставимые показатели, более разумный расход топлива и, что важнее всего, ощутимо меньшая (примерно на 200 тысяч рублей) цена делают двухлитровый кроссовер куда более разумным выбором.

Сюда бы хороший современный дизель… Но тогда получится конкурент «Туарегу», скажете вы? Не совсем, По уровню оснащения эти модели находятся в разных вселенных. Просто в США дизели не любят, поэтому в Teramont их никогда не будет. Впрочем, пора отбросить сумбур по поводу моторов. Более крупный V6 – это больший моторесурс и благородные манеры при наборе скорости на трассе. И он престижнее. По крайней мере я пытался себя в этом убедить всю неделю, пока ездил по делам. Получилось? Нет. Два литра таки правильнее по всем параметрам. Окончательно мнение я сформировал, когда сопоставил один показательный параметр их ТТХ: Teramont 2,0 разгоняется до 100 км/ч за 8,6 секунды, а V6 – за 9,3.

Откровенность

Чуть ранее в тексте я говорил, что изменил отношение к автомобилю, как только увидел, насколько несколько штрихов изменили его внешность, сделав ее более логичной и, одновременно, запоминающейся. Но на самом деле, прелесть Teramont в другом: он реально «свой в доску». Не пытается пустить пыль в глаза. Не давит на водителя и пассажиров бесконечными умными сенсорами. У него почти все функции – на кнопках. Carplay есть, причем с обновлением этот протокол получил беспроводное соединение. То есть, уже привычный для многих сценарий, когда дома составил маршрут на «Яндекс.Навигаторе», вышел, сел в машину – и навигация уже на экране мультимедии, здесь работает. Более доступная версия едет даже лучше дорогой? Значит надо брать 2,0, пока дают!

Мне безумно нравится, что это кроссовер «с хорошим запасом», если говорить про внутренний объём. Что все мои родственники спокойно рассядутся и останется еще место для багажа. Что на раскисшей снежной жиже автомобиль максимально предсказуем, а клиренс в 198 мм позволяет не бояться за сохранность нижних частей бамперов и порогов. И что управляется он точно так же, как любой другой – подчеркну – ЛЕГКОВОЙ Volkswagen. Именно поэтому его проходимость едва ли лучше, чем у того же Passat Alltrack. Ну и ладно.

Зато удобно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Volkswagen Teramont R-Line ГАБАРИТЫ, ММ 5097 x 1990 x 1777 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2979 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 198 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 583/1572/2741 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2125 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 3597 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 249/5000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 360/3500 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 9,3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 11,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 74