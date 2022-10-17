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Битва комод-вагенов

Nissan Pathfinder (2022) вид сбоку
Nissan Pathfinder (2022) вид сбоку
Nissan Pathfinder (2022) салон
Nissan Pathfinder (2022) передние кресла
Уют, изобилие регулировок, обогрев и вентиляция: японцы не упустили ничего
Nissan Pathfinder (2022) приборная панель
Nissan Pathfinder (2022) задние кресла
Бокс между кресел можно при необходимости удалить
Nissan Pathfinder (2022) монитор
Видеографика системы кругового обзора заслуживает похвалы
Nissan Pathfinder (2022) управление трансмиссией
Режим «буксировка прицепа» среди прочего не будет лишним
Nissan Pathfinder (2022) задний диван
Широкий диван третьего ряда снабжен тремя комплектами ремней безопасности
Nissan Pathfinder (2022) багажное отделение
Nissan Pathfinder (2022) багажное отделение
В помощь багажнику вместительный бокс в подполье, запаску подвесили под кузов
Технологическая карта тест-драйва Nissan Pathfinder (2022)
Технологическая карта тест-драйва Nissan Pathfinder (2022)
Volkswagen Teramont (2021) вид сбоку
Volkswagen Teramont (2021) вид сбоку
Volkswagen Teramont (2021) салон
Volkswagen Teramont (2021) передние кресла
Экокожа обивки сидений практична, но премиальных ощущений не доставляет
Volkswagen Teramont (2021) приборная панель
Volkswagen Teramont (2021) задний диван
На втором ряду комфортно, не хватает только порта USB Type-A
Volkswagen Teramont (2021) монитор
В автомобиль явно просится более масштабный дисплей
Volkswagen Teramont (2021) управление трансмиссией
Порядок идеальный, управлять можно вслепую
Volkswagen Teramont (2021) третий ряд
С учетом изрядного резерва места для ног третий ряд немцам тоже вполне удался
Volkswagen Teramont (2021) багажное отделение
Volkswagen Teramont (2021) багажное отделение
Объем и особенно длина багажного пространства Volkswagen поистине впечатляют
Технологическая карта тест-драйва Volkswagen Teramont (2021)
Технологическая карта тест-драйва Volkswagen Teramont (2021)
Volkswagen Teramont и Nissan Pathfinder вид сзади

Если кому-то нужен большой салон с полноценным третьим рядом сидений, то вам точно сюда

Массивная тачка. Нравится почти всем. Автомобиль чистых форм без маркетинговых манипуляций. Полный привод, полноценный универсальный кузов, способный принять в качестве груза кабину пассажирского лифта, — все это в России помещается в классе полноразмерных SUV.

Даже в лучшие годы этот сегмент не был массовым. Ведь у нас как: если человек раскошелится на комод-ваген (от кommod нем.), то думает он скорее о себе любимом. А никак не о шестерых или семерых седоках, которые по задумке производителя должны ютиться в пределах более чем пятиметрового кузова. Тем временем наши нынешние претенденты далеки от мелкособственнических устремлений. Они о другом. А о чем именно, мы и попробовали разобраться, сравнивая Volkswagen Teramont с 2 литровой 220 сильной «турбочетверкой» и Nissan Pathfinder нового поколения с классическим 3,5 литровым «атмосферником» V6 на 275 сил.

Вперед, корпоранты

Рестайлинг Volkswagen Teramont пережил еще в начале 2020 года, и его нынешний, корпоративный, стиль нам по душе. Благородная строгость. Ничего вызывающего в облике, только правильные чеканные линии и минимум пошлой фурнитуры.

В семействе Nissan новый Pathfinder можно сравнить с флагманом Armada и опять же с американским Rogue (эх, когда теперь новый X-Trail доберется до российского рынка). Схожие пропорции, узнаваемая двухъ­ярусная передняя оптика и хромированный серп на гриле. Машина привлекает завистливые взгляды на улице даже сегодня, когда каждому ясно, что для ее покупки потребуется продать душу дьяволу, ну, или «двушку» на столичной окраине. В любом случае нынешняя версия «Следопыта» заметно брутальнее прошлой, которая была довольно унылой.

Теперь Pathfinder выглядит дерзко и ярко, виной чему не только опцион с контрастной черной крышей. И если бы не излишки хрома в самых уязвимых местах и гипертрофированная надпись Pathfinder на пятой двери, внешность кроссовера можно было бы признать близкой к идеалу.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ
Понимаем, говорить сегодня о ценниках сложно и больно. И тем не менее автосалоны нынче предлагают 2 литровый Volkswagen Teramont в диапазоне от 6,4 до 9,1 млн рублей. Тогда как Nissan Pathfinder торгуется слегка дороже: 6,7–9,2 млн.

Скромность украшает?

Некое парадное ощущение не пропадает и внутри Pathfinder. Пусть материалы отделки салона и не тянут на полновесный премиум, но они однозначно дороже, чем у «немца». Японцы пытаются произвести впечатление. Их кресла мягче и дружелюбнее, а отделка салона радует глаз контрастными выпуклостями под кожей наппа.

В сравнении с конкурентом салон Teramont не впечатляет. Фишкой «немца» стала простота и модная нынче в «Европах» разумная умеренность. Отсюда незамысловатые, пусть даже и качественные материалы отделки, отсутствие глянца. Сиденья по-немецки жесткие, хоть и удачной формы. Мой застарелый лордоз после долгого пробега умиротворенно дремал, не подавая сигналов. Зато седоки второго ряда, избалованные излишками места для ног и комфортом посадки, жаловались: подремать в дороге не удалось — не к чему прислонить голову. Что, впрочем, характерно практически для всех кроссоверов, включая и Pathfinder.

Оснащение оказалось почти идентичным. При многих равных Nissan щеголял проекционным табло на лобовом стекле, электрорегулировками руля и зеркалом заднего вида с потоковым видео. Volkswagen парировал опциональным обогревателем салона с таймером и удобной (рядом с ручкой КП) кнопкой автопарковщика. Ни один из экранов мультимедиа размерами не впечатлил. Показалось, что графика, «менюшки», софт и скорость быстродействия в целом дружелюбнее у Volkswagen, планшет которого встроен в переднюю панель заподлицо. В то время как медиадисплей Pathfinder изрядно тормозил. Быть может, тормозил не он, а я, поскольку подключение смартфона по протоколу Android Auto заняло неприлично много времени.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
По ширине третий ряд Nissan не уступает Volkswagen, хотя места для ног в последнем можно добыть больше. К тому же у кресел Pathfinder три подголовника и три ремня безопасности против двух у Teramont. Впрочем, насколько это оправданно — большой вопрос.

Прости-прощай

В Nissan удачнее решен вопрос пространства. Здесь уютнее. В большом объеме традиционный «вагеновский» ордунг обернулся излишками пустоты. За рулем Teramont левый локоть при моих-то 54–56 то и дело проваливался, не доставая до подлокотника двери. Приходилось регулярно подстраиваться, ерзая в кресле. Тогда как Pathfinder нежно обнимал все тело.

Об электронике. Она, как и положено, бдит. Контроль и коррекция в полосе, аварийное торможение при движении вперед или назад, слепые зоны, даже чтение дорожных знаков… Показалось, что система активного круиз-контроля оптимальнее настроена у Volkswagen. Имеются в виду более адекватные торможения при возникновении препятствия и ускорения, когда дорога свободна. Nissan под командой электроники ведет себя чуть суетливее. Впрочем, возможно, все дело в настройке дистанции до попутки, а также в заметной разнице в мощности и распределении крутящего момента.

Не подумайте, что мы «топим» за превосходство немецкой электроники. Вполне вероятно, что процессоры и датчики у них от одного производителя. «Немец», например, уступил конкуренту в четкости работы системы бесключевого доступа. Дверные замки Nissan отпираются безотказнее и как-то бесконтактнее. А когда на трассе стало уже темно во время, казалось бы, безобидного дождика, несколько удивило, что радар Volkswagen отказался читать препятствия. «Круиз» сказал «прости-прощай», будто за окном шел мокрый снег. Ожил лишь на ближайшей заправке, хотя дождик и не переставал.

Что же до внутренних объемов, то здесь чистая победа Volkswagen, который банально больше конкурента. Его почти 10 сантиметровое преимущество в длине кузова и почти 8 сантиметровое превосходство в колесной базе визуально хорошо читаются пассажирами третьего ряда по запасу места в ногах. Да и багажник при 3 рядной компоновке у «японца» даже на глаз заметно уже. При этом всецело за Nissan осталась логистика использования третьего ряда сидений. Здесь его действительно можно сложить/разложить из багажника двумя движениями. В Volkswagen это мешают сделать подголовники. Кроме того, японский диван второго ряда пропускает седоков на «галерку» и обратно быстрее и проще.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
Не устаем удивляться принципиальности Volkswagen, наотрез отказавшегося от более привычного многим и удобного формата Type-A для USB-портов в пользу Type-C. Переходников на всех седоков не напасешься. Зато Nissan разумно предлагает гнезда обоих форматов. Браво

Наотмашь

По ходовым качествам отдать кому-либо явное предпочтение сложно. Оба едут. В том смысле, что смогут на трассе «намылить шею» практически любому зазнайке. Сопоставимые цифры разгона до сотни не вполне отражают ощущения от динамики. Алгоритмы разгона турбомотора и атмосферного V6 различаются, и у каждого имеются свои почитатели.

У обоих автоматы. «Немцу» досталась восьми-, а «японцу» даже девятиступенчатая трансмиссия. Немного забавно, что Volkswagen ездит с Aisin, а у Nissan автомат ZF. Истину говорят — там хорошо, где нас нет. «Турбочетверка» Teramont, изрядно уступая в мощности (220 против 275 «лошадей»), добирает моментом и подхватом снизу. Здесь уже пропорция в пользу «немца» — 350 Нм против 340. Что заметно и по разгону с хода. Даже в гражданском режиме Teramont чуть резче ускоряется, хотя спурт до сотни и проигрывает на полсекунды. Шумоизоляция очень приличная, поэтому прыть при обгонах 2 литровой «четверки» Volkswagen в контексте автомобиля-гиганта иногда кажется даже неожиданной.

Зато V6 Pathfinder если врежет, то наотмашь. Мотор серии VQ ругать не за что. Это один из наиболее удачных ДВС для своей конфигурации. Сорвать в пробуксовку полноразмерник при старте по сухому асфальту — это к VQ35. Его конек — обороты. И коль скоро он их успел набрать в достатке, даже иному Range Rover рядом придется попотеть. Разгон эластичный, но резкости подхвата слегка недостает. То и дело хочется щелкнуть подрулевым «минусом», взяв трансмиссию «в руки». Ну, или постоянно кататься в Sport-режиме. На «верхах» же только держись: мощь, свирепый вкусный рык и чистый адреналин.

Правильно организованная подвеска отчасти могла бы сгладить негатив от слегка ватной езды в «овощных» режимах на Pathfinder с полупустым рулем. Однако, на удивление, этого не случилось. «Японец» нервно реагирует на дорожный брак в городе. «Лежачие полицейские» порождают грохот и судороги. Мы было подумали, что он сугубо асфальтовый неженка. Но нет, на грунтовке машина ведет себя иначе — особенно не шумит тяжелыми колесами, безропотно глотает бездорожье, неплохо отрабатывая неровности и подключая задний мост лишь с незначительной задержкой. Ну а коль скоро хочется больше реактивной тяги и информации на руле, добро пожаловать в Volkswagen.
Teramont — машина жесткая на ходу и где-то даже консервно-гулкая. Это признают многие из наших коллег. Так может показаться, если вы до нее ездили на Prado или Pajero. Если же пересели с компактного кроссовера, будет вам счастье. Ощущения и реакции вполне легковые, а энергоемкость подвески, пусть и жесткой, лишь добавляет азарта. Volkswagen хорошо раскрыл тему авто для всей семьи. На трассе не укачает, да и водитель останется доволен.

При многих равных Volkswagen больше и вместительнее конкурента, в то же время скромнее в убранстве салона. В абсолюте «немец» проиграет в динамике, хотя общее ощущение и комфорт от езды у него выше. Японцам удалось создать яркий и желанный автомобиль. Осталось слегка доработать подвеску, научить ее комфортно ездить по городу, и в классе появится серьезный претендент на лидерство.

    

Технические характеристики Nissan Pathfinder

Габариты, мм

5004×1978×1810

Колесная база, мм

2900

Дорожный просвет, мм

194

Объем багажника, л

470–2280

Снаряженная масса, кг

2021–2080

Тип двигателя

бензиновый V6

Рабочий объем, см³

3498

Макс. мощность, л.с./об/мин

275/6400 

Макс. момент, Hм/об/мин

340/4800 

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 9-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

190

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,1

Расход топлива (средний), л/100 км

10,5

Объем бака, л

70

       

Технические характеристики Volkswagen Teramont

Габариты, мм

5097×1990×1777

Колесная база, мм

2978

Дорожный просвет, мм

198

Объем багажника, л

583–2741

Снаряженная масса, кг

2078–2198

Тип двигателя

бензиновый L4 турбо

Рабочий объем, см³

1984

Макс. мощность, л.с./об/мин

220/4500–6200 

Макс. момент, Hм/об/мин

350/1500–4400 

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 8-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

190

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,6

Расход топлива (средний), л/100 км

10,1

Объем бака, л

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Nissan Pathfinder

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