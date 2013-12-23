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авг 2018

Новое поколение Volvo S60 - Американский акцент

Новый Volvo S60 - Volvo S60 2019 Американский акцент
Седан Volvo S60 нового поколения дебютировал на американском рынке одновременно с открытием завода шведской компании в Южной Каролине

Официальный дебют Volvo S60 состоялся не в привычных рамках автосалона, а на специальном мероприятии в стенах нового завода Volvo в американском Чарльстоне, имеющего проектную мощность 150 тыс. автомобилей в год. В ближайшие три года здесь будут выпускать по технологии полного цикла новый S60 для ключевых рынков, в том числе, вероятно, и для российского. Затем компанию среднеразмерному седану на конвейере составит кроссовер XC90 новой генерации. Дебют новинки в нашей стране возможен в 2019 году.

Внешность модели нового поколения получилась ладной и броской, при этом сохранив черты узнаваемого фирменного стиля бренда. Прежде всего фронтальная часть с трапециевидной решеткой радиатора, развитыми аэродинамическими элементами и фарами с диодным рисунком «Молот Тора» повторяет решения, примененные на универсале V60. «Корма» же и профиль исполнены в стиле «старшей» модели S90.

Важным аргументом в борьбе с Audi A4, BMW 3-й серии, Jaguar XE и Mercedes-Benz C-Class станет стильный интерьер с премиальной отделкой и продвинутым оборудованием. Лаконичная архитектура передней панели, 9-дюймовый вертикально ориентированный дисплей мультимедиа Sensus Connect и шикарные материалы отделки (мягкий пластик, натуральная кожа, алюминий) отвечают стратегии шведской компании по укреплению в премиальном сегменте рынка.

Электроника в сравнении с предшественником стала более совершенной. К примеру, штатная система City Safety эффективнее распознает пешеходов, велосипедистов и крупных животных, при необходимости активируя автоматическое торможение. А модернизированная система полуавтоматического управления Pilot Assist теперь работает на скорости до 130 км/ч, лучше контролирует траекторию и дистанцию в поворотах, отслеживает угрозы столкновения на перекрестках и встречной полосе.

Новый Volvo S60 базируется на легкой и прочной платформе SPA, знакомой по кроссоверам XC90 и XC60, универсалу V60 и семейству 90-й серии. Моторная линейка на старте продаж будет бензиновой и гибридной. Начальный вариант T5 получит на американском рынке передний привод и 2-литровый 250-сильный бензиновый мотор, версии T6 выделен полный привод и 2-лит-ровый 316-сильный двигатель. Анонсированы также подключаемые гибриды T6 Twin Engine AWD (340 л.с.) и T8 Twin Engine AWD (400 л.с.). Трансмиссия во всех случаях – 8-диапазонный «автомат». На основе топовой гибридной версии в перспективе выйдет «заряженное» исполнение, подготовленное компанией Polestar. Ожидается отдача, увеличенная до 415 л.с., «спортивные» настройки подвески и дополнительные аэродинамические элементы.

Фото Volvo S60

  • Volvo S60 2019 Американский акцент
  • Volvo S60 2019 вид спереди
  • Volvo S60 2019 вид спереди сбоку
  • Volvo S60 2019 вид сбоку
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