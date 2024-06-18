Volvo прекращает выпуск седана S60

Компания Volvo объявила о прекращении производства седана S60 в США в этом месяце. Вместо него шведы сконцентрируется на выпуске электрического кроссовера EX90. Жизнь S60 продолжится на рынках Китая и Австралии

Причиной прощания с S60 послужил низкий спрос на рынке по сравнению с конкурентами BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class. Даже в самый успешный для модели год было продано не более 20 000 экземпляров, когда немцы продавались в несколько раз больше. В итоге, за последние три года количество проданных S60 составило от 10 000 до 12 000 штук в год.

Последнее обновление S60 пережил в 2019 году. Эту версию в США продают от 43 600 долларов (примерно 3 880 000 рублей). Компания надеется, что вместо S60 люди будут охотнее покупать новый электрический кроссовер EX90, который там оценивается от 78 000 долларов (6 945 000 рублей).