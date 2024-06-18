Автомобильный портал Motorpage
18 июн 2024

Volvo прекращает выпуск седана S60

Volvo прекращает выпуск седана S60
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo объявила о прекращении производства седана S60 в США в этом месяце. Вместо него шведы сконцентрируется на выпуске электрического кроссовера EX90. Жизнь S60 продолжится на рынках Китая и Австралии

Причиной прощания с S60 послужил низкий спрос на рынке по сравнению с конкурентами BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class. Даже в самый успешный для модели год было продано не более 20 000 экземпляров, когда немцы продавались в несколько раз больше. В итоге, за последние три года количество проданных S60 составило от 10 000 до 12 000 штук в год.

Последнее обновление S60 пережил в 2019 году. Эту версию в США продают от 43 600 долларов (примерно 3 880 000 рублей). Компания надеется, что вместо S60 люди будут охотнее покупать новый электрический кроссовер EX90, который там оценивается от 78 000 долларов (6 945 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volvo S60

Volvo рассекретила седан S60. Пока только для Америки

21 июня 2018
volvo

Седан Volvo S60 не получит турбодизель

17 мая 2018
Volvo S60

Президент Volvo показал новый S60

05 марта 2018
Volvo S60

Volvo S60 побил рекорд Нюрбургринга, но результат держали в секрете

26 мая 2017
Volvo S60L

Volvo наладит выпуск кроссоверов ХС60 на территории Китая

23 декабря 2013
Volvo S60L

Седан Volvo S60L получил версию с удлиненной базой

07 ноября 2013

 Новости Volvo S60

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) царь горы? Тест драйв
12 июня 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"Царь горы?"
Changan UNI-T - changan uni-t (2023) третье впечатление
Тест драйв
07 июня 2024

Changan UNI-T
"Третье впечатление"
Dongfeng DFSK ix5 - dfsk ix5 (2023) главное – форма
Тест драйв
03 июня 2024

Dongfeng DFSK ix5
"Главное – форма"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 7 7 5