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17 май 2018

Седан Volvo S60 не получит турбодизель

Седан Volvo S60 не получит турбодизель
Автор фото: фирма-производитель

Еще полтора года назад Volvo объявила о том, что планирует полностью отказаться от традиционных двигателей внутреннего сгорания, затем: что не будет вкладываться в разработку дизелей нового поколения.

И вот шведы объявили о том, что седан Volvo S60 нового поколения не получит турбодизельный двигатель. А все автомобили с 2019 модельного года будут доступны с «мягкими» гибридами, обычными гибридами и подзаряжаемыми гибридами.

«Наше будущее это электрификация и мы больше не разрабатываем дизельные двигатели», — заявил глава компании Хакан Самуелльсон. По его словам сейчас Volvo находится на переходном периоде от гибридных силовых установок к полностью электричским.

Согласно стратегии Volvo к 2025 году половина всех проданных автомобилей компании должны быть оснащены полностью электрическими силовыми установками. Связано это не только с ужесточающимися экологическими требованиями на европейском рынке, но и экспансии в Китай, где для электромобилей существует масса преференций.

Кстати, в заявлении Volvo нет ни слова про  универсал S60, то есть он все же получит турбодизель. Это вполне объяснимо: грузопассажирская версия рассчитана исключительно на европейский рынок, а там двигатели на «тяжелом» топливе еще очень популярны. Особенно, когда речь идет б универсалах.
 

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При написании новости использовалась информация:
Volvo

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