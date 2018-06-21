Volvo открыла собственный завод в США, а заодно представила и седан S60 нового поколения. Пока только для Америки.

Все считали, что седан S60 будет уменьшенной копией S90, но реальность оказалась куда ярче и радостнее. В компании не зря называют S60 спортседаном. Пожалуй, на сегодня это самая динамичная модель шведской компании. Он — плоть от плоти универсала V60, показанного весной на автосалоне в Женеве. По крайней мере, передняя часть абсолютно такая же и это и играет седану только на руку.

Сзади, конечно, фамильные черты с более крупным седаном прослеживаются. Но здесь крепление номера расположено не на бампере, а на крышке багажника. Плюс надпись «VOLVO» расположена просто на поверхности крышки багажника, а не в специальном углублении. Интерьер, естественно, полностью перекликается с универсалом V60.

Для американского рынка будут предложены четыре версии силовой установки. Это традиционные бензиновые двигатели Т5 и Т6 для машин с передним приводом. И две гибридные версии. Это T6 Twin Engine AWD мощностью 340 л.с. и T8 Twin Engine AWD мощностью 400 л.с. Причем для последнего будет доступен тюнинг пакет Polestar Engineering, повышающий отдачу силовой установки до 415 л.с.

Продажи на рынке США начнутся этой осенью. А до России новый Volvo S60 доберется, хорошо, если в следующем году.

