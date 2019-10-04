Тест-драйв большого шведского SUV на Кольском полуострове позволил нам разобраться в тонкостях его рестайлинга и пробиться к местам, до которых доберется далеко не всякий полноприводный автомобиль

Живописная точка на карте маршрута обозначена как Долина троллей. Казалось бы, при чем здесь эти языческие персонажи со скандинавской родословной? Ведь презентация обновленного Volvo XC90 происходит в Заполярье, где хватает своих тотемов. Все просто: со­в­сем рядом Норвегия, где тролли – чуть ли не национальный символ. А тонкая духовная связь с северными соседями остро ощущается, да и в суровых пейзажах по разные стороны границы много общего.

И вот я уже час брожу по огромному горному плато и смотрю на гранитные глыбы, которые в далеком прошлом наверняка ассоциировались с всесильными божествами. Затем мои мысли перекидываются на дизельный кроссовер в шикарной комплектации Inscription. Этот «швед» не выглядит чужаком в компании популярных здесь УАЗ «Патриот», Сhevrolet Niva и Toyota Land Cruiser. Он такой же покоритель бездорожья, пусть и в гламурном одеянии.

Драккар до Баренцева моря

На старте теста в Мурманске глава пиар-службы Volvo Car Russia Антон Свекольников перечисляет новшества XC90 2020 модельного года в российской спецификации: по-модному вогнута решетка радиатора, изменена пластика бамперов, появились колесные диски нового дизайна и три дополнительных серых оттенка кузова. Еще можно заказать ранее недоступные варианты интерьера, обивку кресел шерстяной тканью. Однако, понимая, что спектр изменений невелик, представитель марки подытоживает: «Флагманский кроссовер на рынке уже почти пять лет и пользуется в России отличным спросом, а от добра добра не ищут».

Ну что ж, тогда – в дорогу. Мы отправляемся на полуостров Средний, чтобы заселиться в глэмпинг. Правда, никто из коллег не знает точного смысла этого слова. Выясняется, что оно пришло из английского и означает «гламурный кемпинг». В нашем случае это куполообразные палатки прямо на берегу Баренцева моря. Из удобств – кровати, баня и электроэнергия от дизельгенератора. Стартуя из глэмпинга, мы будем в течение трех дней проверять модернизированные кроссоверы на горных тропах, в размякших колеях и бродах.

Первую сотню километров по трассе из Мурманска наш «драккар» – так часто называют корабли викингов – проплывает играючи. SUV уверенно держит курс и убаюкивает мягким ходом, который обеспечивает опциональная пневмоподвеска. Она позволяет зажать или расслабить упругие элементы, а при выборе спортивного режима Dynamic кроссовер приседает на 20 мм, минимизируя и без того умеренные крены. Помогает экономить силы и система полуавтономного управления Pilot Assist: действующий в ее составе адаптивный «круиз» деликатно поддерживает дистанцию и скорость, а система контроля рядности столь же ненавязчиво, но уверенно удерживает машину в заданной полосе. К слову, эти полезные помощники предлагаются для всех XC90 штатно.

Эхо войны

Делаем остановку в Долине Славы на 74-м километре трассы Мурманск – Печенга. До 1965 года это место называлось Долиной Смерти из-за кровопролитных боев, в которых в 1941-м советским войскам удалось остановить наступление на Мурманск егерского корпуса «Норвегия» генерала Дитля. Ныне здесь установлен Памятник Защитникам Заполярья, а на кладбище мемориала захоронено более 7 тыс. человек.

Напоминаний об аде войны в виде осколков, стреляных гильз и колючей проволоки на территории Кольского полуострова и по сей день немало. Изучая камни Долины троллей, я нашел с десяток ржавых осколков мин – суровая реальность военных лет странным образом слилась воедино с мистическим антуражем.

На полуострове Среднем между тем XC90 уже не носились, а ползали – преодолевали глубокие броды, каменистые, ухабистые и размытые дождями грунтовки. Здесь фаворитами опять-таки стали машины на «пневме»: из-за постоянно меняющегося рельефа приходилось регулярно поднимать и опускать кузов. В большинстве случаев достаточно было сменить базовый режим Eco на Comfort (+10 мм), а при выборе алгоритма Off-road клиренс увеличивался еще на 40 мм до нешуточных 267 мм. Благодаря этому преодоление бродов и суровой «пересеченки» заметно облегчалось.

На рыбалку!

Сочетание 2-литрового 235-сильного дизельного мотора, 8-диапазонного «автомата» и подключаемого полного привода показалось мне оптимальным. Тут вам и расход менее 10 л/100 км при езде по трассе, и тяговитость (пиковый момент 480 Нм достигается на полке 1750–2250 об/мин), позволяющая забираться на крутые скользкие подъемы. Не возникло проблем и с транспортировкой катера, «приквартированного» к нашему глэмпингу. Конечно же, я не смог отказать себе в том, чтобы отправиться половить треску. Правда, рыбацкая удача в этот раз мне не улыбнулась.

Если же вы «нахлыстовик», то «швед» доставит вас к быстрым горным рекам. У одного из таких «клевых» мест на реке Титовка мы обнаружили множество любителей ловли на искусственную мушку. Все они, разумеется, приехали на внедорожниках, хотя и не таких презентабельных, как наш, из-за чего местные рыбаки поглядывали на нас с завистью.

Остается добавить, что после обновления Volvo XC90 незначительно прибавил в цене: так, за самую доступную комплектацию Momentum дилеры просят 3 995 000 рублей. Это на 36 000 рублей больше прежнего, но, пожалуй, новации того стоят.