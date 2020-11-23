В ходе рестайлинга шведский кроссовер получил внешние и внутренние обновления, а его гибридная версия стала более экономичной и «дальнобойной»

Пока я тестировал гибридный Volvo XC90 Recharge, мне постоянно мерещилась одна известная реклама батареек. Та, где розовые плюшевые зайцы бегут-бегут-бегут, а потом падают один за другим. Потому что батарейка села. А как-то ночью даже сон приснился, будто один из этих зайцев – я! Видать, не зря у меня фамилия такая. Так вот, бегу во сне, бегу, а впереди едет Volvo XC90, и догнать его никак не получается. Все потому, что вольвовская батарея куда мощнее моей, а когда заряд кончится, ему на помощь придет бензиновый мотор, причем самый мощный в модельной линейке. Мне же никто не поможет. И вот моя батарейка садится, я падаю, а Volvo XC90 уезжает в неведомую даль. Но самое страшное, что за рулем этого кроссовера должен быть я. Кто же тогда им управляет? В общем, проснулся в холодном поту.

Выпуклое и вогнутое

Знаете, как проще всего отличить модернизированную версию XC90 от дорестайлинговой? По радиаторной решетке. Теперь она не выпуклая, а вогнутая. Смотрится, кстати, очень стильно. Главное, что остальные кузовные детали выпуклые, а то в обратном случае автомобиль выглядел бы весьма странно. Кроме решетки немного изменились бамперы, и на этом внешний апгрейд заканчивается. Как по мне, большего и не требуется – дизайн модели был на редкость удачным и до обновления.

По технической части кроссовер обзавелся новыми электронными ассистентами. Получил систему удержания в полосе и научился автоматически останавливаться при выезде с парковки, если водитель вдруг не заметил проезжающий мимо автомобиль. А функция адаптации скорости в поворотах самостоятельно выберет нужный темп движения для максимального комфорта. Что касается силовых агрегатов (по-прежнему 2-литровых «четверок» в бензиновом и дизельном вариантах), то для России их мощность не изменилась. Бензиновый развивает 249 л.с., а дизельный – 235.

Отдача гибридной версии Recharge такая же, как и раньше. Это значит, что совокупная мощность составляет 407 «лошадей», из которых 320 сил развивает бензиновый турбомотор, а еще 87 выдает электродвигатель. Отличия от дореформенной модели заключаются в батарее, емкость которой выросла с 10,4 до 11,6 кВт•ч, благодаря чему максимальная дальность езды только на электротяге увеличилась с 36 до 45 км.

Дорогая простота

В салоне – фирменный скандинавский минимализм. На мой взгляд, это один из лучших интерьеров не только в классе кроссоверов, но и среди автомобилей вообще. Салон выглядит дорого и стильно, при этом взгляд отдыхает на чистых линиях. Доставляет эстетическое наслаждение и отличное качество сборки, не говоря уже о великолепных материалах. Из нового – площадка для беспроводной зарядки смартфонов, а также поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, в соответствии с коронавирусной тематикой кроссовер получил новейшую систему очистки поступающего в салон воздуха, оснащенную датчиком твердых частиц. При этом владелец автомобиля может самостоятельно оценить состояние воздуха в салоне с помощью наглядной графики на центральном дисплее (а также дистанционно через особое приложение) и выбрать нужный режим очистки.

Посадка за рулем выверена идеально. Водитель располагается достаточно высоко и никаких проблем с обзорностью не испытывает. Отлично спрофилированное кресло плотное, подголовник традиционно для Volvo без регулировок, так как изначально зафиксирован в максимально безопасном для удара сзади положении. Поэтому я чувствую себя в салоне, словно в крепости.

На втором ряду места достаточно даже для троих, хотя вдвоем, конечно, будет еще лучше. Задние сиденья удобны и оснащены регулировкой наклона спинок. С функциями комфорта полный порядок. К услугам пассажиров раздельный климат-контроль, подогрев кресел и многое другое. Помимо этого здесь есть и третий ряд. Взрослым людям там будет тесновато, но детям – в самый раз.

Откроем багажное отделение. Частенько гибридные модели грешат уменьшенным отсеком из-за того, что под его полом располагается аккумуляторная батарея, да еще надо найти место для запасного колеса. Однако модификации ХС90 Recharge это не касается, поскольку батарея тут встроена в тоннель пола. Это значит, что места столько же, сколько и в других версиях модели, то есть очень много. Если же сложить второй и третий ряды кресел (при этом образуется ровная площадка), багажник станет практически необъятным. А под полом без проблем размещается «докатка». Электропривод пятой двери прилагается.

Электрический кайф

«Крутилка» запуска двигателя такая же, как и в других модификациях ХС90, только в отличие от них при ее повороте стартер не стрекочет и двигатель внутреннего сгорания, соответственно, молчит. Лишь на «приборке» загорается надпись Ready. Значит, автомобиль готов начать движение. Отпускаю педаль тормоза, и «швед» бесшумно трогается с места, словно поезд отходит от перрона.

Если вы еще не ездили на чистой электрической тяге, попробуйте при первой же возможности. Потому что такой точности и быстроты реакции на нажатие педали акселератора, как у электромотора, не способен обеспечить ни один ДВС! Даже спорткары не дают столь четкого отклика. Электромобиль следует за движениями правой ноги, как привязанный, будто улавливает мои мысли. Не стану рассуждать об экологии, ради которой делают электромобили и гибриды, так как мне лично важнее ощущения от езды. И я готов ездить на ХС90 Recharge только ради одной реакции на педаль «газа»!

Бензиновый мотор подключается лишь в том случае, если мне нужен очень интенсивный разгон. В остальных режимах кроссовер прекрасно обходится и без него. Причем сам момент подключения и выключения ДВС совсем незаметен – об этом свидетельствует только звук, который слегка пробивается сквозь отменную шумоизоляцию. Правда, чтобы сполна насладиться электрической динамикой, нужно на парковке подключаться к розетке.

Впрочем, даже если не пользоваться зарядкой во время стоянки, в стандартном гибридном режиме кроссовер в большинстве ситуаций начинает движение с помощью одного электродвигателя, просто потом бензиновый агрегат включается чаще. При этом реакции на «газ» остаются моментальными, так как батарея подпитывается от ДВС, а также заряжается при движении накатом и торможении и, соответственно, подключается при ускорении. Если же задействовать «спортивный» режим, батарея начнет заряжаться интенсивнее.

Но самый быстрый и эффективный разгон среди всех модификаций модели ХС90 – не единственное преимущество версии Recharge. Дело в том, что батарея и электромотор увеличили массу кроссовера более чем на 200 кг, и это положительно сказалось на плавности хода. Если другие ХС90 едут довольно-таки жестко, гибрид заметно мягче преодолевает все неровности, при этом остается собранным. Что же касается управляемости, то увеличенная масса на поведении автомобиля практически не сказалась: он по-прежнему едет стабильно и надежно, чего и ждешь от Volvo.

Итак, на мой взгляд, версия Recharge – лучшая среди модификаций модели ХС90. Не зря, видимо, этот кроссовер мне приснился. Цены на гибридный SUV стартуют с 6 368 000 рублей, что, конечно, дороже 235-сильного дизельного варианта (от 4 809 000 рублей), не говоря уже о 249-сильном бензиновом (от 4 380 000 рублей). Но доплатить стоит. Главное, потом не забывать заряжать батарейку.

Технические характеристики Volvo XC90 Т8 Recharge Габариты, мм 4950х2008х1776 Колесная база, мм 2984 Диаметр разворота, м 11,8 Дорожный просвет, мм 237 Объем багажника, л 640 (при сложенных креслах 3-го ряда) Снаряженная масса, кг 2350 Мощность бензинового двигателя, л.с. 320 Мощность электродвигателя, л.с. 87 Совокупная мощность, л.с. 407 Емкость батареи, кВт·ч 11,6 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 230 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,6 Расход топлива (средний), л/100 км 2,1 Объем бака, л 70

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.