Однажды мой товарищ поделился со мной одним откровением: "Знаешь, когда-то я встречался с девушкой. Она была довольно необычная, а ее папа ездил на Volvo XC90 первого поколения. Через несколько лет он сменил его на новенький XC90... . Вот что я тебе скажу, о девушке мое мнение не поменялось, а о машине - кардинально...." После сказанного мой друг уснул богатырским сном, а я остался за столом в размышлениях над его словами? А сейчас под моим окном стоит новенький XC90, а в кармане лежат ключи от этого корабля, и черт возьми, Валера, как же был ты прав...

Да, я открыто заявляю, что первое поколение XC90 было очень специфическим автомобилем. Извиняться перед владельцами не буду, ибо он мне очень нравился, просто на фоне других крупных кроссоверов он выглядел несколько чужеродно. Поясню, у какого-нибудь условного крупного внедорожника от Mercedes или BMW присутствовал имидж солидного, дорогого и модного автомобиля - эдакий люксовый автомобиль личного пользования. Что же до Volvo XC90, то он стоял несколько в стороне, да, он был большим, очень большим, и по своему солидным, но в парадигму персонального лакшери, на мой взгляд, этот автомобиль не вписывался. Первый XC90 скорее был эдаким автомобилем семьянина, что не отменяло того, что тот кроссовер был скучноват... Нет, я ни в коем разе не хочу называть Volvo XC90 плохим автомобилем - во многом он был прекрасен, например, в безопасности или ходовых качествах... . Просто в плане дизайна швед был нестандартен, но я прошу всех участников Volvo-клубов убрать пальцы со спусковых крючков, ибо новый XC90 мне симпатичен.

Интересно, что в последние несколько раз я сравнивал автомобили Volvo с яхтами и катерами. Почему? Возможно, эти сравнения навевались мыслями о викингах и дракарах, на которых бравые воины бороздили воды Скандинавии. В облике XC90 тоже прослеживается нечто морское, например, в его стремительном профиле, а еще приятно видеть, что создатели автомобиля чтят, скажем так, корни и оставляют некоторые отсылки к скандинавской культуре. Я сейчас говорю о Т-образных фарах, которые являются аллюзией на молот Тора. Да и в целом, на мой скромный взгляд, автомобиль стал выглядеть интереснее предшественника. К слову, Volvo XC90 в некотором роде даже стал законодателем автомобильной моды. Взгляните на его огромную радиаторную решетку - этот грозный гриль, который хоть сейчас можно отвинтить и приспособить под жарку рыбы, а теперь посмотрите на новый BMW X7, например. То, что некоторыми используется только сейчас, было в фаворе уже пять лет назад (второе поколение XC90 вышло в 2015 году).

Дьявольские детали

С внешностью разобрались, пора пройтись по салону, где откровений не будет в принципе. Собственно, это уже третий автомобиль Volvo про который, если не учитывать одной маленькой детали, я бы сказал, что в салоне не хватает индивидуальности. Да, архитектура передней панели, за исключением пары дефлекторов идентична такой же у младших V90CC, или XC60, но есть один нюанс - оттенки. Попытаюсь объяснить, здесь, как и в других моделях предлагается стандартный набор кожи, металла, деревянных вставок и пластика (переработанного из отходов - чем в Volvo гордятся). Но оттенки, цвет - здесь используется приятная карамельная обивка кресел, деревянные вставки цвета венге, пластик похожий на кожу с приятными нитями строчки - все это положительным образом влияет на восприятие и приятно, что в Volvo не ограничиваются черно-белой гаммой. С эргономикой же полный порядок - простор, уют и так далее. Порадовали комфортные кресла. Добавлю, что в них мне (высокому и достаточно плотному человеку) удалось сразу найти оптимальную посадку и не устать после пяти часов непрерывного пути. Задние пассажиры на простор и комфорт тоже жаловаться не будут. Замечу, что автомобиль имеет и семиместную конфигурацию, но здесь стоит учесть один нюанс - забраться на третий ряд взрослому человеку будет трудно - проем узковат, зато ребенку будет в самый раз, так что оставьте крайний диван им. Зато с багажником даже в семиместном исполнении будет порядок. Плюсом ко всему - достаточно низкая погрузочная высота. Для любителей математики есть цифры: 310 и 1899 литров соответственно.

Ярл идет в поход

Неправильно полагать, что кроме внешности в XC90 ничего не изменилось. Это далеко не так, и откровенно говоря, перед нами совершенно новый автомобиль. Дело в том, что кроссовер построен на новой модульной платформе SPA. Замечу, что XC90 стал в этом отношении дебютантом, лишь после него на SPA переехали и кроссовер XC60 и легковые автомобили серий "S" и "V". Кроме того, из под капота исчезли легендарные атмосферные моторы, которыми славились XC90 первого поколения. Теперь там располагаются скромные по объему двухлитровые движки с турбиной. В нашем случае силовой установкой выступил турбодизель мощностью в 235 лошадиных сил. И пусть двигатель кажется скромным по объему, но по отдаче он даст фору многим. Да, тяжелый кроссовер (более двух тонн весом) на деле оказывается очень резвым. Как вам такое заявление - до сотни кроссовер способен разогнаться за восемь секунд. Приятным дополнением стал и расход топлива – 8-9 литров на сто километров. Это очень приятные показатели, особенно, если учитывать большой бензобак в 71 литр. Любопытно, но на XC90 не ощущаешь скорости. Кроссовер настолько тих и плавен, что ты не замечаешь, как стрелка спидометра уходит за отметку в сто тридцать. На мой взгляд -это палка о двух концах. С одной стороны такой признак - символ дорогих автомобилей, а с другой - можно увлечься и попасть на штрафы. Хотя, этого можно и избежать включив адаптивный круиз-контроль...

Что же до истинных откровений, то ими стала управляемость. Автомобиль большой – но крены минимальны – их практически нет, что делает честь пятиметровому и двухтонному гиганту. В чем секрет? Во-первых, подвеска - конструкция новая - обе — алюминиевые, собранные на стальных подрамниках. Спереди — двухрычажка, которая пришла на смену «Макферсону» сзади — многорычажная схема с поперечным торсионом из композитного материала. Интересное решение, которое, к слову, применяется в спорткарах, например, на Chevrolet Corvette. К слову, если автомобиль оборудован пневмобаллонами, как в нашем случае, то этого торсиона уже не будет. Во-вторых, настройки - я не покривлю душой если скажу, что 11 миллиардов долларов инвестиций, которые были «влиты» на разработку нового XC90 отработаны сполна, а сделать так, что в чем-то кроссовер, который раньше проявлял «пенсионерские наклонности», теперь превосходит своих зарубежных коллег – это дорогого стоит. Инженеры в Volvo, действительно провели колоссальную работу, особенно если учесть, что кроме двигателей Drive E, «автоматов» и части электронных систем, ничего больше на предыдущих моделях Volvo не «обкатывалось».

Безопасно ли покорять новые земли

Я уже сказал, что комфорта у Volvo XC90 не отнять, как и не отнять безопасности. Ее в принципе можно назвать одним из столпов самой компании Volvo, говоря проще, разработка систем безопасности - это приоритет. Разумеется, в кроссовере с ней полный порядок. У нас есть и камеры кругового обзора (замечу - с хорошим изображением) и, уже упомянутый, круиз-контроль, и базовый автопилот - система контроля полосы и.т.д. На практике это выглядит так: «Баранка» сама чуть подруливает, поддерживая траекторию между нарисованными на асфальте разделительными, активный круиз-контроль держит заданную скорость, притормаживает и разгоняет XC90 II вместе с потоком. Отмечу, что работает все на высоком уровне, и мне показалось, что некоторые системы работают более деликатно чем, например, на Volvo V90CC, который я тестировал. К примеру, система контроля полосы на XC90 при резких перестроениях несколько менее сигнализирует и протестует против подобных маневров чем, упомянутый выше, универсал. Интересно что сейчас уже идет разработка платформы SPA2, а все будущие автомобили будут предлагаться с опциональным трассовым автопилотом. Частью системы станет некий оптический дальномер, который будет отвечать за построение детализированной карты местности в режиме реального времени. Причем в Volvo заявляют, что его точность настолько высока, что с расстояния 250 метров устройство определит позу человека.

Впрочем, мы несколько отвлеклись. Вы наверняка спросите, а как обстоят дела с внедорожными способностями? Начнем с того, что у нас есть шайба Drive Mode, соответственно ей можно выбирать режимы движения, и в теории они должны теоретически в корне менять поведение автомобиля: чувствительность акселератора и управления, а также жесткость подвески — от уровня «овощ» до уровня «Шумахер». На деле в режиме Eco XC90 просто «приседает» на 1 см, в Dynamic — на 2 см, кроме того, чуть позже включаются передачи 8-ступенчатого «автомата», становится тяжелее руль и жестче подвеска. Изменения же в реальных ощущениях гомеопатические, любой выбор — нюансы режима Comfort. Как однажды выразились коллеги - это как менять температуру на «климате» с выставленных 20 градусов до 19 или 21.

Но речь не об этом. В режиме Off-road дорожный просвет может достичь значения в 267 миллиметров. Звучит внушительно, но сам полный привод здесь подключаемый - реализован через муфту Haldex. Кроме того, никаких «раздаток», «понижаек» и принудительных блокировок тут нет. Нет даже каких-то специальных алгоритмов работы электроники или коробки передач. Так что бездорожье для Volvo — только факультативно и очень осторожно. Да и вообще, есть ли смысл ехать в дебри на автомобиле стоимостью более четырех миллионов рублей?

Вывод - я его продолжу, исходя из фразы про четыре миллиона рублей. Это не предел, и она может спокойно пробить отметку и в пять миллионов. И конечно мне могут сейчас возразить, мол да за такую цену есть масса аналогов и.т.д. Да, с одной стороны. А с другой, Volvo XC90 это автомобиль с ДНК транспортного средства с высоким уровнем комфорта и безопасности, которым еще и приятно управлять. Создатели кроссовера провели большую работу и в отношении дизайна, и в отношении технических характеристик. Повторюсь, теперь автомобиль смело может дать фору тем же самым немцам, и в плане динамики, и в плане хорошей управляемости – иначе говоря, пенсионерский или семейный автомобиль, которым был предшественник, превратился в дерзкий Drivers-Car. В общем, что-то мне подсказывает, что люди еще подумают перед какой машиной раскрывать свой кошелек, а армия фанатов Volvo может естественным образом пополниться.

Технические характеристики Volvo XC90 ГАБАРИТЫ, ММ 4950x2140x1775 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2984 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 237 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 310/1899 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2052 ТИП ДВИГАТЕЛЯ D5, дизель, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1969 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 235 при 4000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 480 при 1750 – 2500об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 220 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,6