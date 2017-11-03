Универсалы у нашей автомобильной общественности не очень популярны. Тем не менее, европейские производители везут их на наш рынок, словно пытаясь привить нам свой, западный образ жизни. Есть среди этих машин даже «представительницы» бизнес-класса. Volvo V90 Cross Country – одна из таких моделей

90-я серия – вершина модельного ряда Volvo. В нее входят большой кроссовер XC90, а также седан и универсал S90 и V90, причем, у последнего есть полноприводный вариант Cross Country. У всех моделей единая платформа SPA, предполагающая наличие у автомобилей не только переднего, но и полного привода, реализованного с помощью карданной передачи и многодисковой муфты привода задних колес. На платформе SPA построен также недавно представленный в нашей стране среднеразмерный кроссовер XC60.

Элементы подвесок, конечно, различны, но имеют много общего. Рычаги, в основном, алюминиевые, подрамники стальные. Спереди у V90 CC двойные поперечные рычаги, а сзади многорычажка, но с поперечной рессорой из композитного материала вместо пружин. Она служит упругим элементом, если автомобиль не комплектуется пневмоподвеской с регулируемой высотой.

Интересно, что и двигатели у поколения «90» во многом одинаковы. Все построены по технологии Drive-E, отвечают экостандарту Евро-6, все имеют похожие блоки цилиндров из алюминия, единый рабочий объем (2,0 л) и турбонаддув. Но тип и мощность моторов различны: бензиновые двигатели именуются Т5 и T6 и развивают, соответственно, 254 и 320 л. с., маркировка же дизелей - D4 и D5 (190 и 235 л. с.). Как видим, обозначения моторов ничего не сообщают об их технических характеристиках. Это надо просто запомнить. Коробка передач на всех машинах серии «90» единая, это восьмидиапазонный автомат Aisin. Для европейского рынка предназначена еще и «механика» (в паре с «младшим» дизельным мотором), но такой вариант на российский рынок поставляться не будет.

«Can you hear the drums, Fernando?»

Естественно, в системах управления и питания двигателей есть различия, в том числе уникальные устройства. Так, дизель D5 имеет особую пневмосистему PowerPulse, состоящую из компрессора с электроприводом и двухлитрового бака-ресивера. В этот бак при движении нагнетается воздух, который при резком нажатии на педаль «газа» через электронноуправляемый клапан направляется в выпускной коллектор, добавляя «мощности» выхлопным газам, раскручивающим турбину. Считается, что эта система позволяет избежать характерной для турбомоторов «ямы» при ускорении. Что ж, могу подтвердить: огромный V90 CC разгоняется мощно, плавно и «равномерно», то есть, действительно, никаких провалов не ощущается. Хотя... присутствует легкая «ленца», характерная, на мой взгляд, для моделей Volvo. Все они как бы стремятся привить вам спокойный, если хотите, благородный стиль вождения, без суетливого «отжига». При этом, у вас ни за что не возникнет впечатления, что хоть в какой-то момент универсалу-гиганту не хватает мощности. Уж с 235-сильным дизелем D5 – точно.

Только не называйте его «сараем», он того не заслуживает! Да, универсал у «вольвовцев» получился поистине гигантским, сверх всяких ожиданий. Он считается наследником модели ХС70, ценившейся за размер, но выглядит куда внушительнее. Чего не хватает этому айсбергу на колесах (тестовый вариант имел цвет «белый перламутр»), так это высоты. Собственно, не только внешней, но и внутренней, салонной, тоже. Цвет тут никакой роли не играет: в продолжении нескольких месяцев я имел возможность наблюдать на стоянке недалеко от своего дома темно-серый V90, он тоже выглядел «приземленным».

ХС70 выглядел (и еще долго будет выглядеть благодаря живучести автомобилей шведской марки) более гармоничным и «вседорожным». Высокий клиренс. Черные пластмассовые накладки на пороги и колесные арки. Для нового V90 CC отдельно предлагается такая опция, как окраска этих накладок в цвет кузова. Пожалуй, ею стоит воспользоваться, потому что внешне эта модель на покорительницу сельских дорог не тянет. Приставка Cross Country должна лишь греть душу наличием полного привода, кстати, совершенно «автоматического», участие водителя в его работе исключено.

Хоть и считается, что универсалы, тем более повышенной проходимости, на нашем рынке не популярны, у Volvo V90 есть немало «сородичей». Это, например, Mercedes-Benz E 220d All-Terrain, Subaru Outback , Volkswagen Alltrack, Audi Allroad, Skoda Octavia Scout. В линейке собственно Volvo есть еще две модели с приставкой Cross Country: это универсалы V40 и V60. В данном случае речь идет не об уровне оснащения и классе, а именно о типе моделей.

Если же взглянуть на универсал спереди, то обнаружишь некоторое сходство с американскими «масл-карами». Низкое ветровое стекло, огромная фальшрадиаторная решетка, обширный капот. Последний как бы стремится создать ложное впечатление наличия под ним многосотсильного «биг-блока». А в отсеке-то – двухлитровый «сок», расположенный к тому же поперечно. Только по характеристикам и общим впечатлениям очень и очень «сильный».

Его звук не выдает дизельную систему питания, даже при резких разгонах. Только по шкале тахометра можно судить о том, что вы управляете автомобилем на тяжелом топливе. Да еще по шильдику D5. Ну, и по заливной горловине бака, не имеющей крышки. Кстати, она устроена «по-европейски», и, если при заправке топливо отказывается поступать внутрь, воспользуйтесь пластмассовой воронкой-адаптером, она спрятана в багажнике.

Шкала тахометра здесь не одна, их аж четыре штуки. Но появляются они на электронном щитке, естественно, не одновременно. Можно по очереди выводит на экран «стеклянные», минималистичные, спортивные приборы, а также вариант с хромированными ободками. Электронный хром блестит почти как настоящий, но мне по душе пришлись спокойные «стеклянные» шкалы (Glass в меню мультимедиа). Спортивные приборы с красными вставками здесь вообще не к месту.

А еще можно между шкалами спидометра и тахометра увидеть карту окружающей местности. Похоже на Virtual Cockpit, опцию, известную по моделям Volkswagen и Audi. Но в Volvo она почему-то понравилась мне немного больше. Чем – даже объяснить не могу. Уверен, что разрешение дисплея такое же или близкое, цветопередача не менее естественная, отклик системы такой же мгновенный. Что не так у «немцев»? Разве только слишком уж сильное уменьшение приборов при выводе карты. Есть недостаток и у «вольвовской» системы. Выдавая сообщения о дорожных заторах, она не слишком точна: реальные пробки то длиннее, то короче виртуальных, а дорожные события частенько оказываются не в тех местах, где их рисует карта. Или она их вообще не рисует. Впрочем, это, конечно, мелочь.

Находясь за рулем V90, на такое можно вообще не обращать внимания. Потому что здесь, в общем-то, чувствуешь себя не за рулем, а за каким-то огромным пультом управления. Перед вами два дисплея, один больше другого. Две карты, одна подробнее другой (система навигации – Here). На той, что в комбинации приборов, при следовании по заданному маршруту то и дело всплывают подробнейшие подсказки, например, какую из полос движения лучше выбрать на многополосной магистрали. А карта на центральном дисплее изобилует значками камер контроля скорости – я даже и не предполагал, что в моем районе и вообще в Москве их так много.

Но вот технической информации дисплей перед водителем выдает маловато. Бортовой компьютер с показателями расхода топлива, пробега на его остатке и др. ютится в виде строчки внизу, под приборами, не сразу и найдешь. Не сразу разберешься, как менять показания. Кнопку обнуления, правда, найти нетрудно: она – в торце левого подрулевого рычажка. Обнулять расход интересно: трассовые показатели (от 6,9 до 10,3 л в зависимости от темпа движения) весьма разнятся с городскими (11,3 л и выше). Теоретически, можно вывести диаграмму расхода за определенный промежуток времени или за поездку, но для этого надо немного постараться.

Дело в том, что интерфейс фирменной мультимедиасистемы Sensus полон загадок, хотя и не такого их количества, как интерфейс мультимедиа в новом Renaul Koleos. У двух моделей разных фирм похожее – вертикальное или «планшетное» – расположение центрального дисплея, но «француз» переплюнул «шведа» по количеству электронных ребусов. В Volvo многое непросто. Раз сменив вид панели приборов, я как-то сразу потерял пункт этой настройки и перекопал всю систему, прежде чем нашел еле заметный символ. Но, например, настройки звучания аудиосистемы Bowers&Wilkins с 19-ю (!!) динамиками найти легко. Хотя настраивать ее особо и не требуется, с басом легко переборщить, и барабаны в некоторых «тяжелых» композициях будут сотрясать кузов. В таких случаях говорят – лучшее враг хорошего. Но, положа руку на сердце, я бы отдал приоритет в настройке акустики в новом XC90. Видимо, на звучании положительно сказывается больший объем салона.

Сам же салон V90 не «звучит», вернее, практически не «звучит». Тишину в нем при движении по нашим дорогам, в целом, средненького качества можно назвать относительной. Нет идеальной, плотной «сбитости», характерной для немецких премиальных марок. Но с аэродинамикой – все в порядке. Хотите в подробностях расслышать шум ветра? Наберите, как минимум, 170 км/ч.

Это, кстати говоря, несложно. Скоростной промежуток от 80 до 120 км/ч даже в комфортном режиме движения V90 Cross Country разменивает за пять секунд! Этот белоснежно-перламутровый «айсберг в океане» любит активное плавание! По большому счету, другие режимы (экономичный и спортивный) не слишком тормозят и подстегивают его. Как не слишком влияют и на расход топлива. Восьмилитровый показатель на трассе вам был бы гарантирован в любом режиме, если бы...

...если бы этот автомобиль не был так нечувствителен к скорости. Вернее, конечно, не он сам, а его водитель. Отвлечешься от приборов, потом случайно глянешь на них – ого, да ты превысил все мыслимые ограничения! Не быстро, но физически незаметно. "Индекс правой ноги"? Да он ночью в дождь оказался на уровне 160 км/ч!

Управление персоналом

Только вот, находясь в директорском кресле, да перед двумя яркими и цветными дисплеями-пультами, постоянно чувствуешь, что ты здесь не управленец, а... персонал. В этом автомобиле множество систем помощи водителю, которые правильнее было бы назвать заместителями водителя, настолько активно они действуют. Многие производители предлагают сегодня таких электронных «помощников», и, в большинстве случаев, работают они хорошо, либо очень хорошо. В Volvo V90 их работу можно оценить, как эталонную.

Шведская компания гордится интерфейсом мультимедиа с минимумом «физических» кнопок и клавиш – их здесь меньше двух десятков. Все остальные функции реализуются с помощью вертикального 9-дюймового сенсорного экрана. С его помощью можно не только активировать, отключать и настраивать различные системы автомобиля, но, в частности, управлять «климатом» в салоне, включать подогрев и вентиляцию сидений, даже настраивать поясничный подпор и боковую поддержку у передних кресел. Группировка функций в меню продумана и логична, большое количество электронных ребусов разгадывать не приходится. Но большой экран грешит маркостью, на нем отлично отпечатываются ваши пальчики.

И даже сверхэталонную! В пробках, да и вообще в городском движении в боковых зеркалах часто вспыхивают оранжевые «бумеранги», предупреждающие о наличии объектов в зонах ограниченной видимости. Хорошо. Наружные зеркала, кстати, оснащены функцией автозатемнения, в темное время суток это отлично заметно. Но вот датчики парковки по периметру кузова избыточно предупредительны. В заторах то и дело начинает звучать «симфония Volvo», знакомая по ХС90: парктроники спереди, сзади и по бокам «поют» на разные голоса, что очень весело, когда едешь, например, по полю, заросшему травой. Но в поле это оправдано (хотя при этом приглушается собственно музыка), а в пробках-то зачем? Только пугает: вдруг кто-то «коснулся»? Нет, вроде, до «Газели» в соседнем ряду еще метра полтора, мотоциклист проедет...

Я провел эксперимент: подвел автомобиль передком к стене, практически до упора. Так казалось из салона, и датчик парковки спереди пищал непрерывно. Вышел из автомобиля, замерил расстояние до стены – оно составило 36 см. Об упоре не было и речи.

Камера заднего вида – вообще «сюр». В темное время суток она показывает вам наиболее безобидные сцены из триллера, снятого в черно-белых тонах. Кажется, что автомобиль маневрирует в закопченных стенах какого-то заброшенного завода или пакгауза. Причем, на самом деле в стенах! Стоило немалого труда понять это. Оказывается, картинка на экране трехмерная, вокруг универсала возвышается что-то наподобие полупрозрачных или стеклянных стен. Как будто вы перемещаетесь внутри четырехгранного стакана. Это прояснилось днем, во время перестановки автомобиля по загородному участку, когда цвета на экране были естественными, но из «стен» периодически появлялись загадочные монстры, бывшие на самом деле гусями и собаками. Оч-чень интересное кино!

При этом, ничего не стоило вывести на экран вспомогательные направляющие линии, да, собственно, заставить автомобиль припарковаться самостоятельно. Это он умеет. В городе такой «навык» окажется не лишним и для профессионального водителя: универсал V90 получился длинным, без нескольких сантиметров пятиметровый. Да еще и широкий, простора пассажирам в области плеч не занимать. Но вот «воздуха» над головой маловато. Иллюзию его наличия дарит панорамная крыша.

При разгоне Volvo работает с «прохладцей», мощности у него с огромным запасом, но реализуется она как бы нехотя, без огонька, автомобиль явно не рвется в бой. Это заметно мне по нескольким моделям фирмы, в основном, правда, дизельным. Но в целом, у новейших автомобилей данной марки динамика вас не разочарует. Тормоза тоже. Огромному универсалу их хватает с лихвой. Есть и функция автоматического торможения, на трассе автомобиль использует ее ювелирно. Еду – и не могу понять, каким образом старенькое вазовское «зубило» передо мной так уверенно и, главное, поразительно точно поддерживает скорость 120 км/ч? Приглядевшись к своим приборам, понимаю: на самом деле, не 120, а всего около 100, и не так уж равномерно. Просто я выставил активный «круиз» на 120 км/ч, но, «упершись» в автомобиль впереди, V90 с высокой точностью и совершенно незаметно притормозил до его скорости и подстроился под нее. Повторяю – совершенно незаметно для меня, как водителя. Стоило перестроиться в соседний ряд, как шведский автомобиль буквально «выстрелил».

Пассажирские двери у Volvo V90 CC большие и очень тяжелые. Порой, при открывании их вам кажется, что вы забыли разблокировать замки. При закрывании хлопать ими приходится от души. «Присоски» – доводчики дверей, известные по моделям других премиальных брендов – шведскому бизнес-классу не полагаются.

Хотите перестроиться? А автомобиль может этого и не захотеть, если вы не включили «поворотник». Будет толкать руль обратно в полосу с завидной настойчивостью. Эта система в Volvo точно работает эталонно. В ХС90 я провоцировал ее на ошибки, перестраиваясь (на пустой ночной трассе) на полосы вдоль автобусных остановок. Автомобиль оценивал «острые углы» окончаний этих полос и буквально выталкивал меня на основную магистраль. Что с V90? Практически то же самое, за исключением... постоянного рыскания. То влево сместится, то вправо (в пределах полосы), особенно удивительно, что иногда так и тянется прижаться к автомобилю в соседнем ряду. Странный «магнетизм». Вероятно, датчики системы настроены на более узкие полосы, чем в нашей стране, и V90 просто ищет ориентир. Если вам неприятно такое постоянное подруливание, функцию можно отключить, настройки систем активной безопасности в меню легкодоступны, ребусов разгадывать не придется.

И, признаюсь, однажды мне захотелось не просто отключить эту систему, а физически избавиться от нее. Слишком уж активно взялась она управлять автомобилем на повороте скоростного шоссе, где после ремонта осталось (или появилось) несколько линий разметки на неравномерном расстоянии друг от друга. Тут благородный бизнес-универсал в буквальном смысле заметался, толкая руль в сторону – и ладно бы в обратную, но ведь в какие-то мгновения и в том же направлении, что и я. В общем, мы с ним едва не «перерулили», и стало понятно: провоцировать его не стоит.

Искусство обольщения

Казалось бы, для критических ситуаций Volvo не может не иметь страховочной системы курсовой устойчивости. Да, она есть, хотя отдельной кнопки отключения для нее не предусмотрено, погружайтесь в меню мультимедиа. Но даже во включенном состоянии она не спешит заявлять о себе, это удалось проверить, спровоцировав автомобиль на снос на грунтовой площадке. На этом месте я «крутил» немало автомобилей, все они демонстрировали электронную страховку с большей или меньшей интенсивностью, и от Volvo, конечно, ожидалась большая. Ан нет. Бросаю автомобиль в поворот с добавлением «газа» – и он охотно бросается и добавляет, только становится заметно, что срабатывает межосевая муфта, потому что ощутимо «подхватывает» задняя ось. Хорошо?

Но где же система стабилизации? Значок не мигает. Пробую ее отключить - и-и-и... автомобиль откровенно «плывет» наружу поворота. По-вольвовски тяжело, лениво, малопослушно. Так что же, электроника-таки работает, просто не хочет пугать водителя тревожным оранжевым сигналом? В общем, если захотите активно поманеврировать похожим образом – не отключайте эту систему. С ней у вас всё получится – азартно, ловко и при этом спокойно, то есть, безопасно. Опять же по-вольвовски. А без нее... пожалуй, придется немало поучиться профессии укротителя мощных полноприводных универсалов.

Вообще же, этот заезд вне асфальта сильно поколебал меня в уверенности, что этот автомобиль подходит для cross country. Пожалуй, ему больше по душе пересекать country в значении «страна», а не в значении «негородская местность». Высидеть кряду несколько сотен километров за рулем на асфальте – легче легкого, пусть вы устали, стоит глубокая ночь и погода нелетная даже для Луны. Какой, к слову, прекрасный свет у фар! Они не режут пространство на свет и тьму, а мягко размывают границу, дальний же свет не устремляется к облакам, а расстилается по дороге, освещая именно полотно. Комфорт, в том числе акустический, практически не заметная скорость, подруливание в полосу даже на залитом дождем покрытии...

Но то на асфальте. На «пересеченной» местности и разбитом покрытии вам будет достаточно провести всего несколько минут, чтобы захотеть вернуться в город. Можно активировать так называемый внедорожный режим? Да, но зачем он дорожному автомобилю? Все равно придется уважительно переползать кочки и красться по «стиральным доскам». О том, чтобы съехать в сторону с грунтовки я даже не думаю. Не барское это дело. Доехал с комфортом по асфальту до «точки» отдыха – а далее лучше на горном велосипеде, кроссовом мотоцикле, квадрике или УАЗике. А Volvo пусть постоит на стоянке, подтверждая статус владельца.

Удивительно, но шведской марке удалось установить весьма «щадящие» цены на разновидности бизнес-универсала V90. За «младший» вариант с 249-сильным бензиновым турбомотором просят «всего» 3 064 000 рублей, за самый дорогой, тоже с бензиновым агрегатом, но уже 320-сильным – 3 678 000 рублей. Цены на 190- и 235-сильные дизельные варианты находятся где-то посередине. Соперники по классу, близкие по уровню оснащения и характеристикам, обойдутся на треть дороже.

После попытки «прохвата» по грунтовке я обнаружил две вещи. Во-первых, грязь активно летит в моторный отсек. Крышка двигателя и другие места были сильно заляпаны коричневыми брызгами. И это всего за несколько минут и пару километров! И второе. В проеме стекла двери багажника я увидел через зеркало странный посторонний предмет - большой и черный. Такой вещи у меня с собой не было, ничего подобного я в «трюм» не грузил. Вероятно, самопроизвольно открылась шторка багажного отсека? Да, похоже, и она тоже, но черный предмет – это что-то другое. Выяснилось: от тряски разблокировалась и поднялась (на газовом упоре, он у нее есть) панель фальшпола в багажнике. Вот вам и cross country.

Но багажник в этом автомобиле хорош! Поразительно, насколько разные данные приводятся о нем в различных источниках. Я нашел и 480, и 560, и 650, и даже 800 с чем-то литров! Чему верить? Пожалуй, 650-литровому показателю, который вообще-то больше подходит полноразмерному внедорожнику или минивэну. Вот это по-нашему, для заядлых автопутешественников и любителей активного отдыха, которым всегда есть, что взять с собой. Здесь при загрузке уж точно не придется играть в тетрис.

В общем, я, конечно, за универсалы, в том числе и в бизнес-классе. Не вижу оснований против этого, обидное слово «сарай» – совсем не про Volvo V90, обозвать его так можно только из черной зависти. Но что касается Cross Country... эта приставка, по-моему, сделана для обольщения. Насчет внедорожных способностей этого автомобиля я бы обольщаться не стал.

Технические характеристики Volvo V90 Cross Country D5 AWD ГАБАРИТЫ, ММ 4939 х 1879 х 1543 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2941 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 11,6 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 ОБЪЕМ, БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 656 / 1526 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1834 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, дизельный, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1969 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН 235 / 4000 МАКС. МОМЕНТ, НМ / ОБ/МИН 480 / 1750 - 2250 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 230 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0 - 100 КМ/Ч, С 7,5 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л / 100 КМ 5,3 ОБЪЕМ БАКА, Л 60