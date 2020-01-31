Автомобили Volvo всегда были несколько специфическими. Они не кичились роскошью или какими-то великолепными ходовыми характеристиками, наоборот, они были спокойны и солидны, подобно шведским скалам. Но идет время и теперь марка хочет освежить свой образ и исправить амплуа семейных "вагонов". Volvo V90 Cross Country - один из инструментов для достижения этой цели. На первый взгляд, в автомобиле присутствует все необходимое - броская внешность, мощный мотор и целый набор современных технологий. Правда, осталось выяснить, как эти параметры сосуществуют между собой, и хватит ли их в принципе для переосмысления

Во имя Одина, не зови ты его сараюшкой!

И все же начать стоит именно с внешнего вида, который бросается в глаза своей свежестью. Начнем немного издалека, в не слишком далекие времена у компании Volvo существовал автомобиль под кодовым обозначением XC70. То был типичный универсал, который усердно косил под кроссовер. Но ценили его не за эти сомнительные стремления, а за большие размеры и объемы. Собственно, V90CC является идеологическим преемником этого автомобиля и, как минимум, с размерами у него полный порядок. Когда я приехал забирать автомобиль, передо мной стоял белоснежный пятиметровый катер. Именно катер, ну или яхта сухопутная, ибо назвать этот автомобиль "сараем" или "вагоном" у меня язык не поворачивается. За это стоит благодарить стремительный силуэт с ниспадающей линией крыши (эдакий закос под шутинг-брейк) и общий поджарый облик приземистого крепыша с джиперскими накладками из некрашеного черного пластика. Любопытно, что дизайнеры вписали в облик некоторые элементы скандинавской культуры, например, оптика, которая выполнена в виде молота бога Тора. В целом, автомобиль воспринимается дорого и солидно, но без излишнего пафоса. В качестве параллели в голове возникают мысли о шкафе из Икеи, такой же просторный, минималистский, белый и дорогой, но не кричащий...

С маской в окопе, да на тюках

Мысли о шведском шкафе лишь усиливаются, когда ты попадаешь в салон, который также выделяется минимализмом - вокруг экокожа светлых оттенков, пластик, переработанный из всяких отходов, чем в Volvo очень гордятся и футуристичные металлические вставки. Венчает весь этот урбанизм - монитор мультимедийной системы, о котором мы еще поговорим, а пока мне хочется затронуть такой фактор, как индивидуальность, которой в салоне V90CC не хватает. Поясню. Сидя в автомобиле, ты практически не ощущаешь визуальной разницы между тем же самым кроссовером XC60 или даже младшей моделью XC40 - исполнение, например, передней панели практически идентично. Разумеется, этому есть рациональное маркетологическое объяснение, мол человек, сидя в младшей модели, должен ощущать себя в машине классом выше... . Но все-таки неужели маркетинг окончательно убил вариативность и индивидуальный дух? Впрочем, сидеть в Volvo V90 Cross Country действительно удобно - внутреннего простора в избытке для всех пассажиров, правда, интересное дело получается - в автомобиле не хватает воздуха. Перед нами классическая интерпретация картины "Красота убивает комфорт" - внешне красивая ниспадающая крыша внутри оказывается давящей плитой (отчасти положение спасает панорамный люк). Добавим к этому и высокую линию бокового остекления, которая создает ощущения нахождения в некоем окопчике. Впрочем, это лирика, факт в том, что от этого несколько страдает обзорность. Что касается кресел, то они удобны и обладают большим диапазоном регулировок, правда, некоторые из них почему-то управляются через мультимедийку. Впрочем об этом отдельно.

Биба и Боба: два уникальных человека

Я неслучайно вывел рассуждения о мультимедийном комплексе в отдельный пункт. Все же знают такого человека как Илон Маск, и все знают его автомобили Tesla, которые щеголяют гигантским вертикальным планшетом мультимедийки. Но не все знают, что Volvo стали одними из первых , кто подхватил этот тренд и запихнул его в свои автомобили. Шведский производитель реально гордится своей системой Sensus, которая, простите, является чем угодно, но не простой мультимедийной системой. Да, здесь можно послушать музыку и насладиться ею (спасибо звукарям из Bower&Wilkins). Да, вы можете включить штатную навигацию, которая даже за камерами следить умеет. Да, вы можете насладиться картинкой четырех камер (отмечу, что парковочные датчики обладают излишней чувствительностью), настроить климат в салоне... . А еще вы можете применить тонкую настройку к валикам боковой поддержки кресел, проверить давление в шинах, сложить подголовники задних сидений. Да кучу всего вы сможете сделать, потому как Sensus это пульт управления автомобилем, и пользоваться им придется часто, потому как, например, все ошибки или технические сообщения, автомобиль скидывает именно туда, сведения о пробегах находятся тоже там... И я не хвалю этот ЦУП, так как, во-первых, экран (с хорошей графикой) очень быстро заляпывается, а во-вторых, в огромном количестве пунктов и подпунктов можно просто запутаться, спасибо хоть за отзывчивые сенсоры. Впрочем, вполне возможно, что моя претензия исчезнет по мере привыкания , но пару раз мне действительно пришлось оказаться в положении Бибы и Бобы, иначе говоря, неандертальца перед суперкомпьютером, когда я искал злосчастный пункт настройки сабвуфера...

Мы за безопасную езду

Вспоминая габариты автомобиля, в особенности, длинный капот, ты ожидаешь увидеть под ним, по меньшей мере какой-нибудь мотор V6, но нет, здесь у нас обычный "двухлитровый пакет сока на турбе". Говоря нормальным языком, двухлитровый турбо-мотор мощностью в 249 лошадиных сил. С одной стороны, на бумаге мы имеем достаточный запас по мощности, но с другой, весь табун реализуется как бы нехотя, без огонька. Здесь возникает некий парадокс, так как автомобиль нечувствителен к скорости, как и водитель, который им управляет. Отличная плавность хода вкупе с хорошей "шумкой" подкупает, и ты порой не замечаешь, что на спидометре уже отметка в 170... . Кстати, до сотни автомобиль разгоняется за семь с половиной секунд. Впрочем, удовольствие возникает лишь при передвижении по прямой, но активной езды с перестроениями и резкими разгонами автомобиль не любит - замечаешь, что «автомат» начинает тупить, путаясь в передачах, вдобавок ко всему машина кренится в поворотах, несмотря на то, что у нас многорычажная подвеска, и ведет себя в вираже достаточно валко. Коллеги по цеху уже успели окрестить поведение, как «икеевская» фрикаделька, которая перекатывается по тарелке. Не спасает даже режим Dynamic, который, кажется, лишь немного утяжеляет руль, существенно не меняя никаких других настроек. Помимо всего прочего любителям активных маневров автомобиль будет мешать. Электроника бдит! Вот вам пример, если вы хотите резко перестроиться, то, без включения поворотника, автомобиль будет настойчиво мешать вам сделать это и толкать обратно в полосу. Конечно, электрического борца можно без проблем одолеть (он, правда, будет отчаянно сигнализировать), но с непривычки такое сопротивление удивляет. Радует, что все эти помощники можно повыключать и слиться с автомобилем воедино. Несколько слов добавлю по расходу топлива, который оказался несколько высоким - в городе универсал потреблял около 12-13 литров на сотню. На трассе эти показатели снижались до 10-11, самый минимальный показатель, которого мне удалось достичь – 9 литров на сотню. Впрочем, такой аппетит объясним высокой мощностью. Захочется сэкономить – в моторной линейке существует дизель.

Я люблю кантри, но только как музыку

Наименование Cross Country подразумевает, что на автомобиле, можно, как минимум, съехать с дороги на проселок, и я бы рекомендовал им и ограничиться. На то есть объективные причины. Да, в арсенале присутствует и приличный клиренс (210 миллиметров) и обвес из пластика, и полный привод. Но первые два пункта разбиваются о реальность того, что у автомобиля очень большие свесы. Что касается полного привода, то он работает полностью в автоматическом режиме. Если выбрать барабанчиком на центральном тоннеле режим Off-Road, то реакции на нажатие педали газа у «Кросс Кантри» станут мягче, чуть «расслабится» руль, включится ассистент спуска с горы, который автоматически будет притормаживать автомобиль, а на задние колеса электроника станет перекидывать чуть больше момента, но для какой-то серьезной грязи автомобиль не предназначен абсолютно. Наша стихия - покорение дальних расстояний. Лучше воспринимать название Cross Country, как намек на возможность пересечения страны в рамках долгих пробегов.

Что в итоге - произошло ли переосмысление? И да и нет. С одной стороны, шведам явно удалась игра в дизайн - Volvo V90 Cross Country - это автомобиль нового стиля, когда сундуки остались в прошлом. С другой стороны, в техническом плане, автомобиль остался верен своему ДНК транспортного средства с высоким уровнем комфорта и безопасности. Вопрос заключается лишь в том, что за сумму, которую просят за Volvo V90CC, можно найти не менее интересных одноклассников. Получается, что этот шведский универсал останется продуктом для своих - поклонников марки, правда, никто не отменяет того, что их количество может возрасти само по себе.

Техническиехарактеристики Volvo V90 Cross Country T5 AT8 AWD ГАБАРИТЫ, ММ 4939х1879х1543 КОЛЕСНАЯБАЗА, ММ 2941 ДОРОЖНЫЙПРОСВЕТ, ММ 210 ОБЪЕМБАГАЖНИКА, Л 560 СНАРЯЖЕННАЯМАССА, КГ 1920 ДИАМЕТРРАЗВОРОТА, М 11,6 ТИПДВИГАТЕЛЯ бензиновый L4 стурбонаддувом РАБОЧИЙОБЪЕМ, СМ³ 1969 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 249/5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 350/1500–4800 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ автоматическая 8-диапазонная МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 230 ВРЕМЯРАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 7,4 РАСХОДТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 7,3 ОБЪЕМБАКА, Л 60